Fußball-TV: Kartellamt prüft Anbieter

Bonn. Das Bundeskartellamt nimmt die Zusammenarbeit des Pay-TV-Anbieters Sky mit dem Streamingdienst Dazn bei der Ausstrahlung der Championsleague-Fußballspiele unter die Lupe. Man habe ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, teilte die Behörde am Dienstag in Bonn mit. Liveübertragungen dieser Spiele sind in Deutschland zwischen 2018 und 2021 nur noch bei den beiden Anbietern zu sehen. Sky hatte sich 2017 in der Ausschreibung durchgesetzt, dann aber einen Teil der Rechte an Dazn abgegeben.

»Wir untersuchen, wann und in welcher Form die Kooperation der beiden Unternehmen beschlossen wurde und ob die Zusammenarbeit den Wettbewerb im Interesse der Verbraucher gefördert oder beschränkt hat«, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Das Verfahren dürfte mehrere Monate dauern. (dpa/jW)