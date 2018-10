Protest gegen Digitalmaulkorb

Dhaka. In Bangladesch haben nach Verabschiedung eines neuen Digitalgesetzes mehrere Medienvertreter demonstriert. »Dieses Gesetz wird sich nicht nur mit Cyberkriminalität befassen, sondern auch die unabhängigen Medien knebeln«, sagte der Herausgeber der Zeitung Daily Star, Mahfuz Anam, am Montag in Dhaka. Es sieht eine Haftstrafe von 14 Jahren für das Verbreiten von »Staatsinformationen« und zehn Jahre für das »Stören der kommunalen Harmonie« vor. Journalisten befürchten Zensur und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. (dpa/jW)