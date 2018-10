Frankfurt am Main. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in der Bundesrepublik wächst weiter. Es stieg zum Ende des zweiten Quartals 2018 auf den Rekordwert von 5.977 Milliarden Euro. Das waren nach Angaben der Deutschen Bundesbank vom Mittwoch gut 80 Milliarden Euro mehr als in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. Angaben zur Verteilung des Vermögens machte die Bundesbank nicht. (dpa/jW)