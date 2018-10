Barley bleibt bis Europawahl Ministerin

Berlin. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) bleibt trotz ihrer Spitzenkandidatur für die Europawahl zunächst im Amt. Ab Mai wolle sie im Europäischen Parlament ihr Mandat antreten, bis dahin aber weiter das Justizministerium leiten. Dies sagte sie am Mittwoch in Berlin. SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles hatte Barley am Mittwoch offiziell als Spitzenkandidatin für die Europawahl vorgestellt. Letztere sei die »wichtigste Wahl in diesem Jahrzehnt für unseren Kontinent«, sagte Barley. Die Europäische Union befinde sich an einem Scheideweg. (dpa/jW)