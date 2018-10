Sondierungsgespräche nach Bayern-Wahl

München. Nach den ersten Sondierungen mit der CSU beabsichtigen die Freien Wähler schon am Freitag, mit Koalitionsverhandlungen zu beginnen. »Ich habe keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären«, sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger laut dpa am Mittwoch. Er halte es für sinnvoll, schnell mit den Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Aus seiner Sicht sei genug sondiert worden. »Ich glaube, dass man aus dieser Zusammenarbeit eine sehr qualitätsvolle Regierung bilden kann«, sagte er. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte hingegen, auch noch mit Bündnis 90/Die Grünen Gespräche führen zu wollen, die am Nachmittag stattfanden. (dpa/jW)