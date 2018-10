»Damit das nie wieder jemandem zustößt«

Grundlos inhaftiert, in seinen Zelle verbrannt: Der Syrer Amed A. überlebte die »Fehler« der nordrhein-westfälischen Polizei nicht Foto: ANF

Am 17. September brandte in der Justizvollzugsanstalt Kleve die Zelle des syrischen Kurden Amed A. Knapp zwei Wochen später erlag der 26jährige seinen Verletzungen. Danach wurde bekannt, dass Amed A. zu Unrecht inhaftiert gewesen war. Wie konnte es dazu überhaupt kommen?

Möglich ist, dass ein Pseudonym eines Afrikaners zur Verwechslung geführt hat. Allerdings waren weder Geburtsort noch Geburtsdatum identisch. Auch dass sich die Hautfarbe eines syrischen Kurden und eines Afrikaners unterscheiden, ist den Behörden »nicht aufgefallen«.

Das klingt sehr unplausibel.

Ja.

Hat Amed A. denn nicht darauf hingewiesen, dass es sich um eine Verwechslung handelt?

Er hat mehrfach sowohl gegenüber der Polizei wie auch in der JVA gesagt, dass er nicht die gesuchte Person ist. Mehr als das konnte er nicht sagen. Man hat nicht ernst genommen, was er vorgebracht hat.

Weiß man schon etwas über die Brandursache? Kann man schon sagen, warum Amed A.s Zelle Feuer gefangen hat?

Ich habe mit der Staatsanwaltschaft telefoniert. Es hieß, es werde in alle Richtungen ermittelt. Es kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht: zum einen Fremdverschulden. Zweitens ein technischer Fehler – wofür wenig spricht. Und drittens, dass er selbst ein Feuer gelegt hat.

Sollte letzteres der Fall sein, ist zu prüfen, ob eine fahrlässige Tötung vorliegt. Denn es ist ja so: Amed A. sagt, er ist nicht der Gesuchte. Er bleibt dennoch wochenlang in Haft. Niemand hilft ihm. Niemand glaubt ihm. Er ist unschuldig eingesperrt. Er verbleibt in einer Situation, in der er nicht weiß, was er machen soll.

Dass hinsichtlich einer Freiheitsberaubung ermittelt werden muss, ist klar. Dass dieser Straftatbestand erfüllt ist, steht meiner Ansicht nach offenkundig fest. Darüber hinaus liegt zumindest der Verdacht auf eine fahrlässige Tötung vor, wobei man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann, wer verantwortlich ist – das wird die Staatsanwaltschaft im einzelnen zu ermitteln haben.

Wie sieht die Familie den Fall? Was sind ihre Forderungen?

Die Familie möchte in erster Linie, dass aufgeklärt wird, was passiert ist. Und das sollte im Interesse aller sein, die mit dem Fall befasst sind. Der Vater Amed A.s sagte, es sei ihm wichtig, dass klarwird, was geschehen ist, damit das nie wieder einem anderen Menschen zustößt, egal woher dieser Mensch kommt.

Die Familie war aus Afrin im Norden Syriens geflohen.

Afrin ist ja ein Gebiet in Syrien, in dem unterschiedliche Religionen und Völker friedlich zusammenlebten. Und so erwartete die Familie auch, dass in Deutschland kein Unterschied nach der Herkunft gemacht wird, wenn jemand festgenommen wird. Und unabhängig von der Herkunft sollte dem, was jemand sagt, von den Behörden nachgegangen werden.

Sie waren ja auch auf der Beerdigung von Amed A. Wie wird das, was geschehen ist, in der kurdischen Community aufgenommen? Hat man das Gefühl: Das hätte uns allen passieren können?

Bei der Beerdigung haben Kurden gesagt: Wir wurden in unseren Herkunftsländern verfolgt, in Syrien, in der Türkei, dem Irak und dem Iran. Und wir sind nach Deutschland geflohen, um in einem demokratischen Land leben zu können. Von einem demokratischen Land erwartet man, dass das Gesetz für alle gilt.

Mitschuld tragen im übrigen auch jene Politiker, die in den vergangenen Monaten eine Kampagne gegen Flüchtlinge führten.

Viele in Deutschland fühlen sich an den Fall von Oury Jalloh erinnert, der im Januar 2005 ebenfalls in seiner Zelle in Dessau verbrannte. Sehen Sie da Parallelen?

Dieser Fall ist schon besonders wichtig. Für mich ist es auch wichtig, dass der aktuelle Fall nicht nur strafrechtliche Konsequenzen hat, sondern auch politische Auswirkungen. Denn es geht auch darum: Was wird die Politik in Zukunft machen, damit Menschen in Deutschland, die »anders« aussehen, auch nach dem geltenden Gesetz behandelt werden?

NRW-Innenminister Herbert Reul hat bereits »Fehler« eingestanden, danach wurde es aber wieder ruhig um den Fall. Sind die Statements der Politik glaubwürdig?

Dieser Fall sollte nicht unter den Tisch gekehrt werden. Seine Aufklärung ist im Sinne aller in Deutschland lebenden Menschen. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland wird ja wahrgenommen, dass hier etwas passiert ist, was grob menschenverachtend ist.