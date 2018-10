Verdi will mehr Geld für Airport-Beschäftigte

Berlin. Für die rund 23.000 Sicherheitsleute an deutschen Flughäfen haben am Dienstag in Berlin Tarifverhandlungen begonnen. Dabei will die Gewerkschaft Verdi erstmals einen Entgelttarifvertrag durchsetzen. Hauptforderung ist eine Erhöhung des Lohns für die Tätigkeit in allen Kontrollbereichen der Flughäfen auf 20 Euro pro Stunde. Der Präsident des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen, Udo Hansen, hatte darauf im September »mit Erstaunen und wenig Verständnis« reagiert. (dpa/jW)