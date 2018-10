EU-Exporte in die USA gestiegen

Berlin. Der Handelsüberschuss der EU-Länder im Warenaustausch mit den USA steigt trotz des Zollkonflikts weiter. In den ersten acht Monaten dieses Jahres erhöhte er sich auf 89,9 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Das sind rund 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Warenexporte in die weltgrößte Volkswirtschaft von Januar bis August wuchsen um 6,4 Prozent auf 265 Milliarden Euro, während die Importe aus den USA nur um 0,4 Prozent auf 175,1 Milliarden Euro zulegten. (Reuters/jW)