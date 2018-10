Berlin: Vorbereitungen für harten »Brexit«

Luxemburg. Die Bundesregierung arbeitet weiter an Vorbereitungen für den Fall eines ungeregelten EU-Austritts von Großbritannien. Notwendige Gesetzesentwürfe für dieses Szenario sollten bereits diese Woche ins Kabinett eingebracht werden, sagte Europastaatsminister Michael Roth am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. Dort beschäftigt sich dann zunächst der zuständige Ausschuss mit dem Thema. Konkrete Beispiele für notwendig werdende Gesetzänderungen nannte Roth nicht. Aus EU-Kreisen hieß es laut dpa, dass beispielsweise das Aufenthaltsrecht für Briten neu geregelt werden müsse. (dpa/jW)