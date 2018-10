BRD: Fast jeder fünfte von Armut bedroht

Luxemburg. Rund 15,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik waren 2017 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das geht aus aktuellen Daten hervor, die das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg veröffentlichte. Das Armutsrisiko in der BRD liegt demnach mit 19 Prozent knapp unter dem EU-Durchschnitt von 22,5 Prozent. Europaweit sei seit 2008 ein leichter Rückgang zu beobachten. Es gebe jedoch deutliche regionale Unterschiede. In Bulgarien, Rumänien und Griechenland war 2017 laut Eurostat mehr als ein Drittel der Menschen betroffen. Für Bulgarien und Rumänien bedeutet dies im Vergleich zu 2008 eine deutliche Verbesserung, während Griechenland den europaweit höchsten Anstieg des Armutsrisikos verzeichnete. In Italien waren laut Eurostat 2017 mit 17,4 Millionen mehr Menschen als in jedem anderen EU-Land betroffen. (AFP/jW)