Handelsriese gibt nach

Ständig überwacht und kontrolliert: Beschäftigte von Amazon im Versandzentrum Poznan-Sady (Oktober 2014) Foto: EPA/Jakub Kaczmarczyk

Knapp vier Jahre nach der Gründung einer Betriebsgruppe hat die linke Basisgewerkschaft »Arbeiterinitiative« (AI) beim Versandhändler Amazon in Polen einen kleinen, aber spektakulären Erfolg erzielt. Wie die Organisation Anfang Oktober mit dem Management aushandelte, wird das umstrittene Mitarbeiterbewertungssystem »Feedback« bis Ende Januar ausgesetzt. In dieser Zeit soll eine Nachfolgeregelung vereinbart werden. Agnieszka Mróz von der AI in Poznan sagte am Sonntag gegenüber jW, die Geschäftsleitung habe sich verpflichtet, mit der Betriebsgruppe der Gewerkschaft insgesamt acht Gesprächsrunden zu führen. Bis eine Neuregelung vereinbart ist, bleibt das System außer Kraft.

Das »Feedback«-System beruht darauf, dass die Leistung der Beschäftigten permanent elektronisch mit dem Durchschnitt aller Kollegen verglichen wird. Wer hinter dieser Produktivität zurückbleibt, bekommt per SMS auf sein Diensttablet »Rückmeldungen« mit der Aufforderung, sich mehr anzustrengen. De facto sind diese »Feedbacks« Abmahnungen, denn nach sechs solchen Meldungen droht die Kündigung oder – bei Leiharbeitern – die Nichtverlängerung des Vertrags wegen »Minderleistung«. Das System ist in der Belegschaft extrem verhasst, weil es für permanenten Stress sorgt und überdies die Beschäftigten auch für Situationen verantwortlich macht, wo die Produktivität aus Gründen sinkt, für die sie nichts können, etwa bei technischen Störungen oder Unfällen.

Bahnbrechend ist die Vereinbarung vor allem deshalb, weil sich Amazon erstmals gezwungen sah, die Existenz der seit Dezember 2014 existierenden Betriebsgruppe offiziell zur Kenntnis zu nehmen. Normalerweise ist es der Stil des Unternehmens, Gewerkschaften jeder Art zu ignorieren. Auch diesmal bestritt die Geschäftsleitung gegenüber bürgerlichen polnischen Medien, dass die Veränderungen irgend etwas mit der Tätigkeit der AI zu tun hätten. Wie Mróz erläuterte, kam es zu dieser Vereinbarung eher am Rande: Eigentlich hatte die AI, die im Lager in Sady bei Poznan von den 2.000 Beschäftigten etwa 600 organisiert, über die Höhe der Weihnachtszulage verhandeln wollen. Die Aussetzung des »Feedback«-Systems sei im Grunde fast beiläufig vereinbart worden, so Mróz: als Teil eines Gesamtpakets und sicher auch begünstigt dadurch, dass in der Zeit vor Weihnachten, wenn bei Amazon Hochbetrieb herrscht, das Unternehmen es sich ohnehin schon aus eigenem Interesse nicht leisten könne, eingearbeitete Leute zu entlassen.

Neu ist auch, dass an den Verhandlungen auch Vertreter der Gewerkschaft »Solidarnosc« teilnahmen. Sie ist in den beiden Amazon-Lagern bei Wroclaw stark verankert und hat die AI bisher als »Krawallmacher« diffamiert. Der Grund war offenbar, dass die »Solidarnosc«-Mitglieder die Forderungen der Kollegen in Poznan teilten und die Gewerkschaftsführung gleichzeitig frustriert war, dass ihre Kooperationsangebote an die Geschäftsleitung keine Resonanz fanden. Dieser prinzipiell gewerkschaftsfeindliche Kurs unterscheidet Amazon von – beispielsweise – der polnischen VW-Tochter, die die »Solidarnosc« als Hausgewerkschaft akzeptiert hat und den Beschäftigten bei der Einstellung angeblich auch gleich die Beitrittserklärung zur Gewerkschaft vorlegt.

Die Vereinbarung über die Aussetzung des Bewertungssystems ist für die AI der Lohn für jahrelange Kleinarbeit, etwa die Organisation verschiedener niedrigschwelliger Protestformen, die im Kleinen Sand ins Getriebe streuen. Von den 600 AI-Mitgliedern bei Amazon sind nur 20 der Geschäftsleitung namentlich bekannt, und sie genießen als Vertrauensleute Kündigungsschutz. Außer bei dem Handelsriesen ist die AI auch bei VW in Poznan und Wrzesnia aktiv, sie organisiert Erzieherinnen der städtischen Kindergärten und neuerdings auch technisches Personal in den Krankenhäusern.