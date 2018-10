Nachschlag: Tschekisten als Jagdclub

Verblasste Schrift: Feliks Dzierzynski gilt als Gründer der ersten Geheimpolizei der Sowjetunion Foto: ich[GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or CC

Regierungen suggerieren gegenüber der Öffentlichkeit, dass die Geheimdienste verschiedener Staaten im Kampf gegen einen gemeinsamen Feind an einem Strang ziehen. Tatsächlich verfolgt jeder Dienst nationale Interessen. Dies habe auch für die Geheimpolizeien des Ostblocks gegolten.

So will der französische Historiker Emmanuel Droit herausgefunden haben, dass es sich auch bei den »Tschekisten« nicht um eine durch und durch solidarische Gemeinschaft gehandelt hat. Zwar funktionierte die »Internationale der Tschekisten« für Droit wie eine Jagdgesellschaft, was er sowohl auf den beliebten Zeitvertreib der Agenten als auch auf ihren Berufsalltag bezieht.

Dennoch gab es klare Sympathien und Antipathien zwischen den jeweiligen Diensten des Ostens, bemerkt Droit in seinem kulturgeschichtlichen Vortrag. Demnach haben Agenten des Ministeriums für Staatssicherheit mit kubanischen Kollegen lieber zusammengearbeitet als zum Beispiel mit rumänischen. (mb)