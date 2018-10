An fünf Tagen der 70. Frankfurter Buchmesse wurden etwa 286.000 Besucher gezählt, ungefähr so viele wie im Vorjahr. Einem Plus von 0,8 Prozent an den Publikumstagen am Wochenende stand ein Minus von 1,8 Prozent bei den Fachbesuchern gegenüber. Es gab 7.503 Aussteller aus 109 Ländern und fast 400 Veranstaltungen. (dpa/jW)