Nach 384 Heften in 38 Jahren und wird das Sub- und Popkulturmagazin Spex zum Ende des Jahres eingestellt. Im Editorial der vorletzten Ausgabe, die am 25. Oktober an die Kioske kommt, resümiert Chefredakteur Daniel Gerhardt: »Gegen langsam, aber doch stetig sinkende Verkaufs- und Abonnementzahlen haben wir ebensowenig ein Mittel gefunden wie gegen die zunehmend prekäre Marktlage.« (jW)