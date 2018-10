Bildung ist Menschenrecht

Die aktuelle Entwicklung der Zahlen BAföG beziehender Studierender kommentierte Nicole Gohlke, hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag, am Montag:

Die Zahl der Studierenden steigt und steigt und mit ihr die Zahl all jener, die ihr Studium nur durch erhebliche Arbeit oder Verschuldung finanzieren können, auch. Die Resultate sind Verarmung, verlängerte oder gar abgebrochene Studienzeiten und Depressionserkrankungen.

Es ist eine Fehlentwicklung, wenn die Zahl der Studierenden zwar jedes Semester steigt, die Zahl derjenigen, die BAföG empfangen, jedoch kontinuierlich sinkt. Nur noch ein Sechstel aller Studierenden erhält heute Leistungen nach dem BAföG. Im Gegensatz dazu müssen rund 70 Prozent der Studierenden einer Erwerbstätigkeit nachgehen, um ihre Lebenshaltungskosten überhaupt zahlen zu können. Die Mehrheit der Studierenden ist aufgrund dieser Entwicklung gezwungen, ein Leben unterhalb der Armutsgrenze zu führen. Der freie Zugang zu Bildung ist ein Menschenrecht. Er darf nicht aufgrund des finanziellen Status des Elternhauses be- oder verhindert werden. (…)

Kriege und Konflikte sind die hauptsächlichen Verursacher des weltweiten Hungers. Darauf wiesen die SOS-Kinderdörfer am Montag anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober in einer Mitteilung hin:

Allein in den zehn schlimmsten Kriegsregionen sind aktuell 4,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren lebensbedrohlich unterernährt und dringend auf Hilfe angewiesen. »Das Leid dieser Kinder ist hausgemacht! Die Kriege zerstören Felder, Straßen und Märkte. Menschen fliehen und lassen ihre Äcker brachliegen, Kindern und Familien in Not wird der Zugang zu Nahrung verwehrt. Immer häufiger wird Hunger gezielt als Waffe eingesetzt!« sagt Louay Yassin, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit.

In 18 Ländern sind 78 Millionen Menschen von akutem Hunger betroffen, die Hälfte davon Kinder. Besonders schlimm ist die Situation im Jemen, wo 2017 etwa 17 Millionen Menschen unter Hunger litten, gefolgt von Nigeria (8,9 Millionen), der Demokratischen Republik Kongo (7,7 Millionen), Afghanistan (7,6 Millionen), Syrien (6,5 Millionen) und Südsudan (6,1 Millionen).

Michel Brandt, Obmann der Linksfraktion im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, erklärte am Montag anlässlich der vierten Verhandlungsrunde der UN-Arbeitsgruppe zur Schaffung eines internationalen Abkommens über transnationale Unternehmen:

Die Bundesregierung sabotiert die Verhandlungen für ein UN-Abkommen über menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Konzernen. Damit spaltet sie Europa und verwehrt Opfern von Konzernverbrechen die Möglichkeit auf angemessene Entschädigung. Während Länder wie Frankreich verbindliche Regeln für Unternehmen im Bereich Menschenrechte vorantreiben wollen, blockiert Deutschland jeden Fortschritt aus formalen Gründen. Profitinteressen der Wirtschaft sind der Bundesregierung offensichtlich wichtiger als Menschenrechte. (…) Verbrechen durch Konzerne, wie der Einsturz der Textilfabrik »Rana Plaza« in Bangladesch mit über tausend Toten, dürfen nicht ungestraft bleiben.