Auf eigene Faust

Für eine Aufklärung, die den Namen verdient: Mouctar Bah trägt ein Soli-Shirt in Gedenken an Oury Jalloh (18.8.16) Foto: Arno Burgi/dpa

Im Fall Oury Jalloh lassen Sachsen-Anhalts Behörden weiterhin keinen Aufklärungswillen erkennen. Der Flüchtling verbrannte im Januar 2005, an Händen und Füßen gefesselt, im Polizeirevier Dessau bis zur Unkenntlichkeit. Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh spricht von »andauernder Verschleppung« in dem Fall. Die Politik behindere nach wie vor die Mordermittlungen in diesem Polizei- und Justizskandal. In Eigenregie hatten die Aktivisten im Januar eine internationale Untersuchungskommission ins Leben gerufen. Am kommenden Dienstag soll diese im Berliner Haus der Demokratie und Menschenrechte über ihre Arbeit und erste Ergebnisse informieren, wie die Initiative mitteilte.

Der Kommission gehören Experten aus mehreren Ländern und verschiedenen Fachbereichen an, erklärte Mouctar Bah von der Oury-Jalloh-Initiative am Montag im Gespräch mit junge Welt. Sie seien derzeit dabei, die Ermittlungsakten zu analysieren. Dies sei schwierig, da noch Übersetzer für Italienisch, Französisch und Englisch fehlten, so Bah. Darüber hinaus habe die Kommission Kontakt zu Landesministerien und Ermittlungsbehörden aufgenommen. Auch ein informelles Gespräch mit Kai Lohse, Vertreter der Generalbundesanwaltschaft und zuständig für Rechtsextremismus in Nord- und Ostdeutschland, habe bereits stattgefunden.

Der Generalbundesanwalt (GBA) hatte im Frühjahr 2017 ein Gesuch des ehemaligen Leiters der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, Folker Bittmann, abgewiesen. Letzterer hatte in dem Papier seinen Mordverdacht gegen mehrere Polizisten ausführlich begründet und die Bundesbehörde gebeten, selbst zu ermitteln. Laut GBA handele es sich jedoch selbst unter Annahme eines Mordes um einen »lokalen Einzelfall ohne Belang für die innere Sicherheit«. Anfang 2018 hatte Lohse zudem eine Strafanzeige der Initiative gegen den Polizisten Udo Sch. ähnlich begründet zurückgewiesen. Sch. wurde vor dem Brandausbruch mit seinem Kollegen Hans-Ulrich M. in der Zelle bei Jalloh gesehen. In diesem Zusammenhang hatte ihn der Zeuge Torsten B. 2011 vor dem Landgericht Magdeburg der Falschaussage überführt. Folgen hatte das nicht.

Kommende Woche soll außerdem die Rechtsanwältin der in Guinea lebenden Opferfamilie, Gabriele Heinecke, über den Stand der Nachforschungen sprechen. Vor einem Jahr hatte die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen eingestellt – nur vier Monate, nachdem Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad sie aus Dessau abgezogen und dorthin übergeben hatte. Die Hinterbliebenen wehren sich dagegen. Konrads Behörde soll nun über eine mögliche Wiederaufnahme entscheiden. Seit Monaten vertröstet sein Sprecher Klaus Tewes die Presse: Es ziehe sich hin, weil die Akten so umfangreich seien.

Zu den Akten gehören auch Dokumente zu den beiden früheren Todesfällen Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann. Sie starben 1997 und 2002 an schwersten Verletzungen unter ungeklärten Umständen im Dessauer Revier (siehe jW vom 12.9.). Seit Februar liegen die Papiere – auf Druck der Fraktionen von Grünen und Die Linke – Sachsen-Anhalts Landtagsabgeordneten zur Einsicht vor. Mit einem Trick hat sich die Landesregierung aus CDU, SPD und Grünen jedoch genauerer Nachforschungen entzogen: Nach langem Hin und Her beauftragte sie zwar im Juni die beiden Juristen Jerzy Montag und Manfred Nötzel als Sonderermittler. Das Problem: Sie dürfen erst tätig werden, wenn die Justiz sämtliche Prüfungen und Ermittlungen zum Fall eingestellt hat.

»Ich vertraue nach all meinen Erfahrungen weder der Justiz noch der Politik«, erläuterte Mouctar Bah. Er habe den Eindruck, es gebe »einen langen Arm durch die Behörden, der verhindert, dass man auch nur irgendetwas herausfindet«. Aufgeben wolle er aber nicht: »Was soll das? Wir haben doch schon ganz viele Fakten, Beweise, Indizien für einen Mord.« Tatsächlich waren sich nach einem Brandversuch im August 2016 auch acht Sachverständige der Dessauer Staatsanwaltschaft aus den Bereichen Brandforensik, Chemie, Medizin und Kriminaltechnik weitgehend einig: Jalloh könne sich nicht selbst angezündet haben.

Wie Bah erläuterte, werde die Initiative in Berlin ferner über Repressionen gegen ihre Mitglieder berichten. So steht beispielsweise einen Tag nach der Pressekonferenz beim Amtsgericht Dessau ein Prozess gegen Michael S. an. Er hatte auf der Gedenkdemonstration im Januar 2017 eine Handvoll leere Feuerzeuge vor die Tür des Justizzentrums Dessau geworfen – ein symbolischer Akt, an dem sich viele beteiligt hatten. Die Polizisten Torsten D., Stephan K., Jens B. und Daniel S. hatten ihn angezeigt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun den Versuch der »gefährlichen Körperverletzung« vor.