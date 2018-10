»In der Gesellschaft bewegt sich was«

Ziemlich viele Menschen: Hunderttausende demonstrierten am vergangenen Samstag in Berlin gegen Rassismus und Rechtsruck Foto: Christoph Soeder/dpa

Eine Viertelmillion Menschen nahmen nach Veranstalterangaben am Sonnabend in Berlin an der »Unteilbar«-Demonstration teil – deutlich mehr als die zuvor erwarteten 40.000. Wie bewerten Sie das rege Interesse?

Es ist ein krasser Erfolg. 250.000 Teilnehmer, das hat auch uns überwältigt. Ich würde sagen, es beschreibt, dass sich in der Gesellschaft etwas bewegt – und zwar in beide Richtungen. Auch »Unteilbar« macht das, was wir in Chemnitz gesehen haben, nicht ungeschehen. Und es macht auch nicht ungeschehen, dass wir in einer Situation leben, in der die Gesellschaft nach rechts verschoben wird, Rassismus zunimmt und Sozialabbau betrieben wird.

Aber es war zumindest ein Zeichen dafür, dass Leute anfangen zu sagen: Das geht so nicht weiter. Wir befinden uns also in einer Phase der Polarisierung, und das ist für uns als radikale Linke total wichtig und gut.

Die Demonstration war ja durchaus heterogen, und es haben viele Gruppen und Einzelpersonen aufgerufen, die keineswegs für linke Inhalte stehen. Der Zug erschien stellenweise wie ein Fest eines vermeintlich liberalen, demokratischen Deutschlands. Sie wollten mit Ihrem »Dagegenhalten«-Block eigene antikapitalistische Akzente setzen. Ist das gelungen?

Ich würde zunächst sagen, das war natürlich keine linke Demonstration. Es ist gut, dass bei all der Unterschiedlichkeit deutlich geworden ist, dass die Menschen einen Punkt suchten, um zusammenzukommen und zu sagen: Das, was gerade passiert, wollen wir so nicht weiter.

Es ist deutlich geworden, dass die Leute sich nicht nur gegen den Rassismus in Chemnitz, sondern eben auch gegen den Rassismus der Regierung stellen. Und es wurde ein Einspruch gegen Sozialabbau sichtbar, auch aus diesem Spektrum kamen ganz unterschiedliche Gruppen: von der Taxi-Innung bis zu den Aktiven aus den Arbeitskämpfen an der Charité.

Man wusste im Vorfeld, dass das keine linke Demonstration werden würde. Dennoch ist es sehr wichtig, dass gerade die radikale Linke auf solchen Veranstaltungen anwesend ist. Und wir sind zufrieden mit dem »Dagegenhalten«-Block. Wir konnten unsere Redebeiträge unterbringen, etwa 1.500 Menschen liefen in unserem Block mit. Und es gab sehr viele, die wie wir in ihrer Kritik deutlich weiter gehen wollen und sagen: Es darf im Moment nicht um eine Verteidigung des Liberalen gehen.

»Unteilbar« war ein Anfang. Aber natürlich haben wir dort nicht das Ruder herumgerissen. Wenn wir allerdings als radikale Linke dort gar nicht hingehen und die Diskussionen mit den liberalen Kräften nicht führen, dann können wir am Ende nicht erwarten, dass sich etwas zum sozialistischen Guten wendet.

Für die SPD wie für die Partei Die Linke war die Teilnahme an der Demonstration ja auch ein wenig Wahlkampf. Nun kann man sagen, zumindest was Bayern betrifft, ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Woran liegt das?

Wir befinden uns derzeit nicht in einem Moment der linken Offensive. Wir sind in einer Situation, in der wir damit beschäftigt sind, Abwehrkämpfe zu führen. Dazu kommt, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der seinen politischen Willen schon lange nicht mehr über Wahlen artikuliert. Und es gibt derzeit auch keine erreichbare linke Regierungsmehrheit.

Gleichzeitig ist es aber auch nicht mein Job als radikale Linke, so etwas herzustellen. Linke Politik zeigt sich anderswo als in Wahlergebnissen, auch wenn ich die natürlich ernst nehmen muss. Uns geht es eher darum, dass Leute anfangen, auf die Straße zu gehen, sich zu beschweren, anstatt danebenzustehen.

Die Frage ist ja nun: Wie nimmt man die Stärke dieser Demonstration mit in die Kämpfe im Alltag, an der Basis?

Im November wird es ein offenes Auswertungstreffen geben. Das ist ein erster Schritt. Wir müssen Möglichkeiten schaffen, das Leute weiterarbeiten können. Es war ja schon im Vorfeld so, dass viele großes Engagement gezeigt haben und gefragt haben: Wann können wir noch Flyer verteilen? Was können wir tun? Da muss es Anknüpfungspunkte geben. Zum zweiten müssen wir uns überlegen, wie wirken wir auf unsere Bündnispartner, etwa die Gewerkschaften, ein? Und drittens müssen wir auf unsere Partner zum Beispiel in der Charité oder in den Mieterinitiativen zugehen und sehen, wie wir die Dynamik von »Unteilbar« in unsere Kämpfe zurücktragen. Ich glaube schon, dass man jetzt mit einem ganz anderen Erfolgsgefühl in die Auseinandersetzungen gehen kann.