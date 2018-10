Der Antikommunist

Der Papst ist tot, es lebe der Papst. Am 2. April 2005 starb Karol Wojtyla. Seine Anhänger forderten seine sofortige Heiligsprechung. Sein Nachfolger Joseph Ratzinger setzte sein restauratives Werk nahtlos fort (Leichnam von Johannes Paul II. am 4. April 2005 im Vatikan) Foto: Tony Gentile/REUTERS

Inmitten der Blockkonfrontation konnte nicht gleichgültig sein, wie sich das Oberhaupt der katholischen Kirche zur Welt verhielt. Der Kurienhierarchie empfahl sich, für einen Papst zu sorgen, an dessen Haltung zur Politik der USA bzw. der NATO kein Zweifel bestand. So einer wie Angelo ­Giuseppe Roncalli, der den Namen Johannes XXIII. trug und zwischen 1958 und 1963 den Heiligen Stuhl bekleidete, sollte ihnen nicht noch einmal unterkommen. Dieser Papst hatte eine Liberalisierung der Kirche veranlasst, die Versöhnung mit den Juden angestrebt, den Dialog mit dem Osten gefördert, sich gegenüber den Interessen der »dritten Welt« aufgeschlossen gezeigt und sich für eine Lockerung der Blockkonfrontation wie auch für die Friedenssicherung ausgesprochen. Mit Paul VI. (1963–1978) folgte ihm dann allerdings ein Papst, der als Kardinal Giovanni Battista Montini mit den US-Geheimdiensten zusammengearbeitet hatte und an der Organisation der Fluchthilfe für Nazikriegsverbrecher auf der sogenannten Rattenlinie beteiligt gewesen war. Aber auch er stellte nicht alle zufrieden, denn er trat weder gegen die Ergebnisse des von Johannes XXIII. einberufenen II. Vatikanischen Konzils noch gegen die Befreiungstheologie in Südamerika entschieden genug auf.

USA-Vatikan

Am 6. August 1978 starb Montini. Doch bevor am 16. Oktober Karol Wojtyla zum ersten nicht italienischen Papst seit 455 Jahren gewählt wurde, hatte das Kardinalskollegium trotz einer umfangreichen Kampagne zu Gunsten des Polen wider Erwarten am 26. August erst einmal den als Sohn eines Arbeiters geborenen Albino Luciano zum neuen Papst gekürt, der den Namen Johannes Paul I. annahm. Wie später bekannt wurde, hatte Paul VI. das eingefädelt, um der, wie Kenner es nannten, USA-Vatikan-Connection ihre Unzufriedenheit mit seiner Amtsführung heimzuzahlen. Als Luciano nach nur 33 Tagen im Amt verstarb, wurde frühzeitig angenommen, er sei ermordet worden.1 Jedenfalls war damit der Weg frei für Wojtyla. Dieser nannte sich nach seiner Wahl Johannes Paul II.

Mit Wojtyla wurde ein erbitterter Gegner der kommunistischen Regierung in Warschau wie aller Regierungen des sozialistischen Blocks Pontifex. Er unterhielt enge Beziehungen zum US-amerikanischen Klerus und führte das Bündnis zwischen Washington und Vatikanstadt fort, das schon während der engen Zusammenarbeit des CIA-Vorläufers OSS mit dem päpstlichen Geheimdienst Pro Deo entstanden war.

Der US-Klerus hatte Wojtyla in Übereinstimmung mit der CIA schon frühzeitig als Nachfolger Paul VI. aufgebaut. 1958 war er Weihbischof von Krakow geworden, 1963 Erzbischof und 1967 mit 47 Jahren jüngster Kardinal der Kurie. Trotz des sozialistischen Regimes besaß die katholische Kirche in Polen nahezu unbeschränkte Handlungsfreiheit. Sie stand in der Zahl der Katholiken hinter Italien, Frankreich und Spanien an vierter Stelle in Europa, besaß die größte Zahl an Kirchen und weihte die meisten Priester.

1976 reiste der Schirmherr des Malteserordens, Kardinal Terence Cooke, nach Polen und lud Wojtyla in die USA ein, wo er u. a. einen Vortrag an der Harvard University hielt. The Harvard Crimson Newspaper handelte ihn danach am 30. Juli 1976 erstmals als Papabile (Papstkandidaten). Von da an sicherten einflussreiche Leute seine Wahl ab. Der führende Theoretiker eines »Rollback« des Sozialismus, der 1928 in Warschau geborene Zbigniew Brzezinski, reiste zur Teilnahme an der Beisetzung Johannes Pauls I. als Vertreter des US-Präsidenten nach Rom. Dort hielt er sich während des ganzen Konklaves auf, das Wojtyla zum Papst wählte.

In der USA-Vatikan-Lobby spielte der elitäre Malteserorden mit seinem Masseneinfluss eine gewichtige Rolle. Zu seinen führenden Persönlichkeiten gehörten die Kardinäle Joseph Ratzinger und Joseph Höffner (BRD), Franz König (Österreich), Vernon Walters (USA/CIA) und NATO-General Alexander Haig (USA). Die Malteser waren von fast 100 Staaten diplomatisch anerkannt und betätigten sich in 120 Ländern mit 28.000 aktiven und 830.000 Fördermitgliedern auch karitativ. In der Bundesrepublik gründete der Orden 1991 eine deutsche Assoziation, die heute etwa 550 Mitglieder zählt. Von Alexander Haig, zwischen 1974 und 1979 Oberbefehlshaber der NATO und 1981/82 Außenminister unter US-Präsident Ronald Reagan, liefen wichtige Verbindungen zum Center of Strategic and International Studies an der Georgetown University, dem er angehörte. Weitere prominente Mitglieder waren bzw. sind Reagan und Henry Kissinger. Das genannte Institut war in den Putsch gegen Salvador Allende in Chile 1973 involviert, und ihm wird eine wichtige Rolle bei der Ermordung des christdemokratischen Parteiführers Aldo Moro in Rom 1978 nachgesagt, der mit den Kommunisten zusammengearbeitet hatte. Treibende Kraft bei der Installierung Wojtylas auf dem Papstthron war auch das Opus Dei.

Förderer der Solidarnosc

Johannes Paul II. förderte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Opposition in Polen. Bereits im November 1978 war er zu diesem Zwecke erstmals mit der CIA zusammengetroffen. Im Februar 1992 titelte das Time Magazine, dass Wojtyla und Präsident Reagan am 7. Juni 1982 im Vatikan eine »heilige Allianz« gegen den Kommunismus geschmiedet hätten. Für Hubertus Mynarek, ehemaliger Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der Wiener Universität, der 1972 aus der katholischen Kirche austrat, war diese Zusammenarbeit der »entscheidende Faktor« für den »Zusammenbruch des sowjetischen Regimes«.2 Die Vatikan-Experten Carl Bernstein und Marco Politi berichteten, dass Wojtyla dazu auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Malteserritter General Vernon Walters, einem der ranghöchsten US-amerikanischen Agentenführer, pflegte.3 Walters war eine Schlüsselfigur der Defense Intelligence Agency (Militärische Aufklärung), unter Präsident Richard Nixon zum stellvertretenden CIA-Direktor avanciert und an der Ausarbeitung des Szenarios beim Putsch gegen Salvador Allende in Chile (Centauroplan) beteiligt. Die US-Intervention in Vietnam, bei der drei Millionen Menschen umgebracht wurden, feierte er in seinen Memoiren »Silent Missions« (Esslingen 1990) als einen »der nobelsten und selbstlosesten Kriege« der USA. In Bonn übernahm er 1990/91 als Botschafter das Kommando, um, wie er formulierte, »die letzte Ölung zu geben, bevor der Patient (die DDR) stirbt«, oder, anders ausgedrückt, »dem sowjetischen Sicherheitssystem das Herz herauszureißen«.4

In Polen gewann die Kurie mit Lech Walesa einen Volksverführer par excellence, der es mit jedem Ablasshändler des Mittelalters aufnehmen konnte. Ob die heutigen Anschuldigungen gegen ihn zutreffen, wonach er insgeheim auch mit den Geheimdiensten der Volksrepublik zusammengearbeitet und Spitzeldienste geleistet habe, lässt sich kaum beurteilen. Ebensowenig, ob die Vorwürfe des Historikers Pawel Zyzak stimmig sind, der Solidarnosc-Gründer und vorgebliche Arbeiterführer sowie spätere Staatspräsident sei ein Dorfraufbold gewesen, der auch vor antireligiösen Ausfällen nicht zurückgeschreckt habe, worüber wiederum der Vatikan informiert gewesen sein soll. Von einer Zusammenarbeit hätte dieses Wissen den polnischen Papst, der sich mit allerlei zwielichtigem Gesindel zusammentat, solange es nur gegen den Kommunismus ging, ohnehin nicht abgehalten.

CIA und Pro Deo setzten bei Solidarnosc einen ihrer erfahrensten Agenten ein. Im Mordkomplott gegen Moro hatte dieser Corrado ­Simioni als Anstifter (Einflussagent) eine entscheidende Rolle gespielt. Durch Berichte des Corriere della Sera und des Espresso wurde 1993 bekannt, dass Johannes Paul II. den Agenten fünf Monate vorher in Privataudienz empfangen hatte, begleitet von dem führenden Pro-Deo-Mann Abbé Pierre.

Gelder der USA für die Solidarnosc liefen über den Chef der Vatikanbank IOR, Erzbischof Paul Casimir Marcinkus. Wojtyla soll als Staatsoberhaupt bei Reisen nach Polen Gelder in seinem Diplomatengepäck befördert haben. In die Finanzierung der Gewerkschaft war auch ­Roberto ­Calvi, Mitglied der faschistischen Putschloge »P2«, Präsident des mehrheitlich im Besitz des Vatikan befindlichen Banco Ambrosiano und außerdem Finanzmanager des Vatikans, einbezogen. Laut Calvi soll sich die Gesamtsumme der Unterstützungsgelder auf mehr als eine Milliarde Dollar belaufen haben.5 Der nach Aufdeckung der P2 nach London geflohene »Bankier Gottes« hatte gedroht, die Verwicklung des Papstes persönlich zur Sprache zu bringen, wenn die Ermittlungen gegen ihn nicht eingestellt würden. Man fand ihn am 18. Juni 1982 in der City of London erhängt unter der Brücke der »Schwarzen Mönche«. Die Taschen seines Anzugs waren ausgebeult von Ziegelsteinen und Zementbrocken.

Restaurator der Kirche

Wojtyla hatte »die Restauration von Moral und Lehre der katholischen Kirche ins Werk gesetzt, um den Gefahren einer zunehmenden Verweltlichung der ›Herde‹ zu begegnen, und (…) alle von der offiziellen oder offiziösen Linie des Vatikans abweichenden Stimmen unterdrückt«.6 Als er am 2. April 2005 starb, hatte er in seiner 26 Jahre und fünf Monate währenden Amtszeit den Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils gestoppt und eine regelrechte Gegenreformation eingeleitet. Seine reaktionäre Wende wurde in Fragen wie Zölibat, Scheidung, Frauenpriestertum, Sexualmoral und vielem anderen sichtbar. Dieser Kurs rief nicht nur in Italien Widerstand und Protest hervor. Seit Mitte der 1980er Jahre häuften sich in Europa die Kirchenaustritte. Mit seiner dritten Enzyklika »Centesimus annus«, die anlässlich des 100. Jahrestages von »Rerum novarum« 1991 erschien, knüpfte Wojtyla an der Verurteilung des »Sozialismus als Pest« durch Leo XIII. (1878–1903) an und bekräftigte nach dem Untergang der Staaten des Warschauer Vertrags die »Absage an jede Form des Sozialismus«.7

Johannes Paul II. erteilte auch der von Johannes XXIII. verfolgten Politik der Entspannung und Friedenssicherung (»Pacem in terris«) eine Absage. Zu seinem nach dem ersten Irak-Krieg 1991 erlassenen, sehr allgemein gehaltenen Friedensappell stellte er ausdrücklich klar: »Wir sind keine Pazifisten, wir wollen keinen Frieden um jeden Preis.« Das war eine Parteinahme zugunsten der USA und ihres Feldzugs. Der Vatikan beteiligte sich auch an der Entfesselung des Bürgerkrieges auf dem Balkan und der Zerschlagung Jugoslawiens, indem er zeitgleich mit der BRD und noch vor der damaligen Europäischen Gemeinschaft den katholisch dominierten Separatstaat Kroatien diplomatisch anerkannte.

Der Papst verfolgte die Befreiungstheologen in Lateinamerika, strafte aber auch weltweit unorthodoxe Meinungen ab. Er stärkte die absolutistische Leitung der Weltkirche, verkündete den Gläubigen im Weltkatechismus von 1992 ein mittelalterliches Strafregister für ihre »Sünden«, in dem selbst die Drohung mit dem »ewigen Tod in der Hölle« nicht fehlen durfte. Neben dem Ruf als Reisepapst erwarb er sich den des Selig- und Heiligsprechers. Wie die Turiner La Stampa am 5. Mai 2002 berichtete, soll sogar Konrad Adenauer auf der »Warteliste« gestanden haben bzw. stehen. Wojtyla erhob 1.338 Persönlichkeiten »zur Ehre der Altäre« und sprach 428 heilig. Alle übrigen Päpste der letzten 400 Jahre erreichen zusammen nur etwa die Hälfte.

Faschisten seliggesprochen

Höhepunkte dieser in vielen Fällen skandalösen Akte war 1992 die Seligsprechung des Begründers und langjährigen Generalpräsidenten des klerikalfaschistischen Ordens Opus Dei (Gotteswerk), Josemaría Escrivá de Balaguer y ­Albás, und 1998 mitten in der Vorbereitung des NATO-Überfalls auf Jugoslawien die des früheren Erzbischofs von Zagreb, Kardinal Alojzije Stepinac. Escrivá war, gelinde gesagt, kein Kritiker Hitlers und Francos, stützte den Franquismus und verharmloste den Holocaust. Mitglieder des »Gotteswerkes« waren am Militärputsch Augusto Pinochets 1973 in Chile beteiligt und saßen anschließend in dessen Regierung. Nach der Aufdeckung der italienischen Staatsstreichloge P2 brachte Opus Dei polizeilich gesuchte Putschisten aus den eigenen Reihen in Sicherheit.

Den Kroaten Stepinac hatte ein jugoslawisches Gericht 1946 wegen Kollaboration mit dem faschistischen Ustascha-Regime zu 16 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, die später in Hausarrest umgewandelt wurden. Im allerkatholischsten Ustascha-Kroatien waren »zwischen 1941 und 1945 mehr als eine Million Serben, Männer, Frauen und Kinder, auf grausamste Weise umgebracht worden. Die Ustascha-Horden zerstörten 292 orthodoxe Kirchen, die besten davon eignete sich die katholische Kirche an.«8 Weitere Opfer waren Juden, Sinti und Roma.

Die Seligsprechung des letzten österreichischen Kaisers Karl I. im Oktober 2004 rief den Unwillen besonders vieler Italiener hervor. Nicht nur, weil es sich um den letzten Repräsentanten der einstigen Habsburger Fremdherrschaft über Italien handelte, sondern auch, weil dieser im Ersten Weltkrieg die schreckliche Schlacht am Isonzo befehligt und dabei Giftgas eingesetzt hatte.

In die Selig- und Heiligsprechungen wurden Frauen und Männer der katholischen Kirche eingereiht, die entgegen den Weisungen der Kirchenleitung Widerstand gegen das faschistische Regime geleistet hatten, wie beispielsweise der in Auschwitz ermordete Pater Maximilian Kolbe. Damit sollte die wahre Haltung der Kurie gegenüber dem Faschismus verschleiert werden. Mit der in Auschwitz ermordeten deutschen Jüdin Edith Stein, einer Philosophin, die zur Ordensfrau Teresia Benedicta a Cruce, die vom Kreuz Gesegnete, ernannt wurde, wollte Wojtyla im Oktober 1998 ein besonderes Beispiel seiner »Ausgewogenheit« demonstrieren. Damit schlug er jedoch, wie Uta Ranke-Heinemann sagte, den Juden ins Gesicht, da »Edith Stein, die persönlich jeden Respekt und jedes Mitgefühl verdient, (…) ein verirrtes und verwirrtes Opfer zwei Jahrtausende alter katholischer antijudaistischer Demagogie war. Über die Reichspogromnacht von 1938 sagte sie: ›Das ist die Erfüllung des Fluches, den mein Volk auf sich herabgerufen hat.‹ Ihren eigenen Tod sah sie gemäß der gleichen Judendiffamierung als ›Sühne für den Unglauben‹ ihres Volkes an.«9

»Erbauungsstunden«

Joseph Ratzinger alias Benedikt XVI. setzte seinen Vorgänger sofort auf die Liste der auf den Altar zu Erhebenden. Eine eingestimmte Menge, die ihn nach seiner Wahl auf dem Petersplatz feierte, skandierte »Santo subito« (Heilig sofort). 2011 war es soweit. Eine alte Freundin Wojtylas bereitete allerdings Probleme. Wanda Póltawska hatte ein Buch mit dem Titel »Beskidzkie rekolekcje« (Erbauungsstunden in den Beskiden) veröffentlicht, das einen Teil ihrer über einen Zeitraum von 50 Jahren geführten Privatkorrespondenz mit »Lolek« (Wojtyla), der sie »Dusia« nannte, enthielt. Die streng konservative katholische Aktivistin und Professorin der Jagiellonen-Universität von Krakow bekleidete unter Johannes Paul II. wichtige Funktionen in päpstlichen Institutionen. Sie habe, schrieb sie, ihren Freund auf Bergtouren und im Urlaub nach Castel Gandolfo begleiten und mit ihm »innigste Gedanken austauschen können«. Von ihr habe der Papst auch Informationen über die polnischen Bischöfe erhalten, die ihm auf dem vatikanischen Dienstweg vorenthalten worden seien. Kardinal Jóse Saraiva Martins forderte daraufhin, die gesamte Korrespondenz müsse von Theologen daraufhin analysiert werden, ob sich das vertrauliche Verhältnis zwischen dem Pfarrer, Erzbischof, Kardinal und Papst Johannes Paul II. zu seiner Schwester »Dusia« in den Grenzen der christlichen Nächstenliebe gehalten habe.10 Neu war das alles nicht. So schrieb Hubertus Mynarek, den jungen Wojtyla und eine Freundin habe man als Liebespaar gesehen. Eine langjährige Freundschaft habe Wojtyla in seiner Kardinalszeit auch mit der aus Polen stammenden, in den USA lebenden Philosophieprofessorin Anna-Teresa Tymieniecka verbunden. Die »Enthüllungen« ergänzten bereits Bekanntes und hielten den Seligsprechungsprozess nicht auf.

Bleibt hinzuzufügen, dass sein Nachfolger Joseph Ratzinger den erzreaktionären Kurs Wojtylas fortsetzte. Davon zeugten unter anderem die Seligsprechung von 498 »Kreuzrittern« Francisco Francos, seine Ausfälle gegen Protestanten und Muslime sowie die Rehabilitierung der faschistoiden Piusbrüder mit ihrer Leugnung des Holocaust. Das vertiefte die von Wojtyla verschuldete weltweite Krise der katholischen Kirche. Im März 2013 trat Ratzinger zurück.

Als sein Nachfolger wurde am 13. April der frühere Erzbischof von Buenos Aires und Kardinal Jorge Mario Bergoglio gewählt, der den Namen Franziskus annahm. Der Auftrag des durchweg konservativ beherrschten Konklaves an ihn lautete eindeutig, den drohenden Verfall der katholischen Kirche aufzuhalten. Franziskus nimmt seitdem Kurskorrekturen vor, ohne jedoch die Dogmen der katholischen Kirche in Frage zu stellen, wie seine jüngsten Äußerungen zur Abtreibung zeigten.

Anmerkungen

1 Der britische Autor David Yallop hat die These in seinem Buch »Im Namen Gottes« (München 1984) mit handfesten politischen Fakten belegt. Danach sei der Papst dem Geflecht des Vatikans mit der P2-Loge, Geheimdiensten und Mafiakreisen auf der Spur gewesen.

2 Hubertus Mynarek: Der polnische Papst, Freiburg 2005, S. 35

3 Carl Bernstein/Marco Politi: Seine Heiligkeit. Johannes Paul II. und die Geheimdiplomatie des Vatikans, München 1997

4 Klaus Eichner/Ernst Langrock: Der Drahtzieher. Vernon Walters – ein Geheimdienstgeneral des Kalten Krieges, Berlin 2005

5 Tagesspiegel vom 16. März 2009

6 La Contraddizione (unabhängige marxistische Zeitschrift): Der weißgetünchte Fürst. Taten und Missetaten eines umstrittenen Pontifikats. Nr. 108, Juni 2005

7 Arnold Schölzel: »Die Soziallehre des Papstes und das Jahr 1989«, ND vom 10./11. August 1991

8 La Contraddizione, a. a. O.

9 Uta Ranke-Heinemann: Der Papst und die anderen, jW vom 6. Dezember 2007

10 Julian Bartosz: »Vertrauliches von Lolek und Dusia«, ND vom 8. Juni 2009