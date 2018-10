Keine Verbeugung

Jean-Marc Rouillan am 17. Dezember 2007 in Marseille Foto: Philippe Laurenson/REUTERS

Im August veröffentlichte der in Marseille ansässige Verlag Agone, bekannt für sein sehr spezielles Literaturangebot, die Erinnerungen des »Terroristen« Jean-Marc Rouillan, Ende der siebziger Jahre Gründungsmitglied der französischen Untergrundorganisation »Action directe«. 1989 zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt, nach 28 Jahren Gefangenschaft – zehn davon in Isolationshaft – entlassen, trat Rouillan im Sommer 2018 mit zwei prinzipiellen Feststellungen an die Öffentlichkeit: Erstens hätten er und seine Genossen nichts zu bereuen, zweitens könne nicht geleugnet werden, »dass wir gescheitert sind«.

Auf knapp 360 Seiten beschreibt Rouillan in seinem Bericht »Dix ans d’Action directe« (Zehn Jahre Aktion directe) den Kampf der Gruppe gegen das politisch-kapitalistische Establishment in den Jahren 1977 bis 1987. Nicht zu kurz kommen die Beziehungen der französischen »Tupamaros« – die Guerilleros im Uruguay der sechziger und siebziger Jahre waren ihr Vorbild – zur RAF sowie zu den italienischen Roten Brigaden (Brigate Rosse). Rouillan nennt seinen Text eine »Zeugenaussage«, die er zu Beginn der 1990er Jahre im Gefängnis aufgeschrieben habe.

Am 26. August stand er der Pariser Tageszeitung Libération für ein langes Gespräch zur Verfügung; die Journalisten des einst von Jean-Paul Sartre und Serge July gegründeten linken, später eher sozialdemokratisch ausgerichteten Blattes gaben dem Interview Raum auf zwei Seiten. Was sie – und natürlich die Kollegen der übrigen Presse und der TV-Kanäle insgesamt – von dem nunmehr freien Bürger Rouillan und seinem verlorenen Kampf schon gestern hielten – und heute noch halten –, stellen sie schon zu Beginn des langen Artikels klar: Vor ihnen steht ein Mann »in weißem Hemd, Jeans, Turnschuhen, Zigarette im Schnabel – Jean-Marc (Jann Marc) Rouillan, 66 Jahre, 28 Jahre Haft, davon zehn in der Isolation – er sieht aus wie ein alter Lude auf Rente. Schwer vorstellbar, dass dieser Typ mit dem kahlgeschorenen Schädel einer der Gründer der Action directe war, dieser Terroristengruppe der extremen Linken, die für 80 Attentate und Attentatsversuche steht, darunter die Morde an General René Audran und Renault-Direktor Georges Besse«. Ende der Durchsage.

»Libé«-Chefredakteur Laurent Joffrin ergänzt im begleitenden Kommentar: »Im Vorwort zum Buch (verfasst von Agone-Verlagsleiter Thierry Discepolo) liest man, dass es darum ging, ›über den alltäglichen Nazismus zu triumphieren, der Europa bedroht‹. Erhellender Hinweis: In jener Epoche wurde Deutschland gerade von Willy Brandt regiert, einem historischen Gegner Hitlers. Der selbst war also ein Lieferant des Nazismus? Absurd.«

Absurd? Joffrin hat, mit Verlaub, entweder keine Ahnung, oder er tut so, als hätte er keine. Brandt führte 1972 seinen Wahlkampf mit dem Spruch »Mehr Demokratie wagen«. Weil die BRD in Demokratie schwelgte? Wenige Monate zuvor hatte derselbe Brandt den Radikalenerlass unterschrieben, ein über Jahrzehnte geltendes Berufsverbot für Kommunisten im öffentlichen Dienst.

Rouillans »Zeugenaussage« kommt zur rechten Zeit. Sie ist, abgesehen von der verqueren Mord- und Totschlaglogik, ein Bericht, der – gesehen aus der Perspek­tive der Jahre 1980 bis 1995 – eine Zukunft beschreibt, die heute in weiten Teilen Europas Gegenwart ist. Das Beispiel Griechenland zeigt, wie leicht es inzwischen wieder ist, ein ganzes Volk zu Saisonarbeitern zu machen, soziale Netze zu zerstören, medizinische und schulische Versorgung von der Geldbörse abhängig zu machen; in Frankreich sieht man, wie eben mal ein neues Arbeitsrecht und die Privatisierung der staatlichen Eisenbahn dekretiert werden können – während zeitgleich der Faschismus Auferstehung feiert.

Rouillans Verleger Discepolo aber muss sich in der Öffentlichkeit rechtfertigen für eine Publikation, die seiner Meinung nach nichts anderes leistet, als »die Idee einer Bilanz, (niedergeschrieben) in aller notwendigen Freimütigkeit und Ehrlichkeit«. Er und sein Autor müssen in einem wahren Trommelfeuer der Kritik geradestehen dafür, dass Rouillan sich nie dem Diktat der »Reue« gebeugt hat, nicht einmal während der zehn Jahre Isolationshaft: »Man hat uns immer wieder dazu aufgefordert, und ich hätte mir sicher viele Jahre Gefängnis ersparen können. Aber für uns wäre das die Verleugnung dessen gewesen, was wir getan haben – und auch die Verleugnung der Opfer. Bis zum Schluss die Verantwortung zu tragen für unsere Taten, das war auch ein Akt des Respekts.« Bis heute keine Verbeugung zu machen vor dem herrschenden Staatsapparat ist freilich auch ein Akt des – inzwischen passiven – Widerstands gegen jene transformierte Demokratie, die vor 50 Jahren der Politologe Johannes Agnoli beschrieb.