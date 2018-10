Nachschlag: Am Einlass gescheitert

Der Mann mit der Ledertasche: Martin Sonneborn auf der Frankfurter Buchmesse Foto: Arne Dedert/dpa

Bierernst berichtete der Radiosender Freitag nacht von Björn Höckes (AfD) Buchvorstellung in Frankfurt am Main. Der Reporter war nicht in den streng abgeschirmten Veranstaltungsraum gekommen, so blieb ihm nur ein Gespräch mit dem Satiriker Martin Sonneborn (Die PARTEI). Dieser war ebenfalls am von »kantigen« Sicherheitsmännern versperrten Einlass gescheitert. Verpasst haben die beiden eher nichts, eine Videoaufzeichnung von Höckes Auftritt offenbart, dass lediglich selbstzufriedenes Geschwurbel zu Gehör gebracht wurde. Dafür konnte Sonneborn jegliche Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Verständlich, kam er doch in Wehrmachtsuniform, mit Augenklappe und einer braunen Ledertasche. Sein Versuch, letztere bei Höcke zu plazieren, schlug fehl. Später soll sich am Stand des rechten Wochenblatts Junge Freiheit (JF) noch ein denkwürdiger Dialog entsponnen haben. JF: »Das ist aber keine echte Naziuniform«, Sonneborn: »Da kennen Sie sich besser aus«. (mme)