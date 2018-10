Linke Nostalgie?

Zu jW vom 5.10.: »Plädoyer für Planwirtschaft«

Die Planwirtschaft hat einen entscheidenden Nachteil: Um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu ermitteln, muss sie komplett durchleuchtet werden. Ohne diese totale Datenerfassung ist ihre Versorgung mit den lebensnotwendigen Gütern sowie den Gütern, die darüber hinaus das Leben schöner und leichter machen, nicht möglich. Schließlich wissen die Bürokraten in ihren Amtsstuben nicht, was die Bevölkerung benötigt. Eine unzufriedene Bevölkerung ist immer eine Gefahr für den Staat und das System. Gerade linke Politiker lehnen ja den totalen Überwachungsstaat ab. Deshalb frage ich mich, warum Leute, die sich als links bezeichnen, unbedingt eine Planwirtschaft wiedereinführen wollen. Ist es Nostalgie, weil der real existierende Sozialismus untrennbar mit der Planwirtschaft verbunden ist?

Harald Möller, per E-Mail

Alles für den Profit

Zu jW vom 5.10.: »Plädoyer für Planwirtschaft«

Um auf Harald Möller zu antworten: Die Marktwirtschaft hat die Totalüberwachung hervorgebracht, sie ist deren Nachteil. Durch »Big Data« ermittelt eine Supermarktkette zum Beispiel, wann eine junge Frau schwanger ist, um durch gezielte Werbung die Profite zu maximieren. (…) Die Planwirtschaft hingegen brauchte und braucht (…) keine totale Datenerfassung. Um festzustellen, wie viele Wohnungen gebaut und wie viele Nahrungsmittel etc. produziert werden müssen, braucht die Bevölkerung nicht komplett durchleuchtet zu werden. Die für die Produktion notwendigen Daten können anonym bleiben und müssen nicht (…) personengebunden erhoben werden. In der Planwirtschaft geht es im Gegensatz zur Marktwirtschaft schließlich um Bedürfnisbefriedigung und nicht um Profitmaximierung. Der entscheidende Nachteil der Marktwirtschaft sind jedoch die eine Milliarde Hungernden und über 30 Millionen Hungertoten jedes Jahr. Das sollte die Frage nach dem Grund für die Einführung der Planwirtschaft beantworten. Zumindest für die unteren 99 Prozent in der Marktwirtschaft, die für die oberen ein Prozent schuften müssen, um nicht zu den jährlich mehr als 30 Millionen Hungertoten zu gehören. Für den Profit kennt die Marktwirtschaft keine Gnade. (…)

Michael Schmidt, per E-Mail

System- statt Klimawandel

Zu jW vom 9.10.: »›Wir wollen nicht eure Scheiße fressen‹«

Es ist schade, dass die jW ihr Papier für dieses unsolidarische Gespräch (...) verschwendet. Was sich in und um den Hambacher Wald abspielt, ist nicht nur angesichts des Klimawandels höchst wichtig, es ist auch äußerst spannend. Hier ist eine Bewegung entstanden, die positive Resonanz bis weit ins bürgerliche Lager findet, im Kern aber mit dem Ziel »Klimagerechtigkeit« mit dem Kapitalismus und seinen Politikformen bricht. (…) Dass Tausende vom Kundgebungsgelände zum Wald strömten, war kein »Massentourismus« (…), sondern eine erfolgreiche Aktion von »Ende Gelände« (…) mit dem Ziel eines System- statt Klimawandels. (…) Gerade die Menschen, die in den Wald geströmt sind, sind sich bewusst, dass der Kampf erst beginnt, dass noch viel ziviler Ungehorsam (…) eingeübt werden muss, dass Demonstrationen nicht ausreichen, um die Gesellschaft zu verändern. Hier kamen Menschen zusammen, die ihre Erfahrungen von »Stuttgart 21«, von Castorblockaden, Startbahn-West- und vielen anderen Kämpfen mit einbrachten. Sie mischten sich mit sehr jungen Aktivisten und älteren, die neu politisiert worden sind. (…) Bei den Aktionstagen von »Ende Gelände« vom 25. bis 29. Oktober (…) hat jW eine Chance nachzuholen, was sie versäumt hat: eine andere Facette dieser Klimabewegung kennenzulernen als die Großdemonstrationen der großen Organisationen.

Ursula Trescher, per E-Mail

Schwerste Schäden

Zu jW vom 9.10.: »Ratgeber des Tages: Jens Stoltenberg«

Der Grundaussage, dass der NATO-Generalsekretär nichts weiter ist als ein Public-Relations-Manager und Werber für das größte Militärbündnis der Welt unter dem Kommando der USA, das bekanntlich die »freie Welt« vom Nordpol bis in die Berge des Hindukusch verteidigt, kann man nur zustimmen. Tja, es wird z. B. die Angehörigen der Getöteten und die Verletzten der Brücke von Varvarin ungeheuer zufriedenstellen, dass der Luftangriff auf die dortige Kirmes »ja nur dem Diktator Milosevic gegolten hat«. Teile des serbischen Privatunternehmertums werden wohl auch diese Kröte schlucken, um in die EU zu kommen. Man muss aber davor warnen, den Einsatz von Munition aus abgereichertem Uran faktisch zu verharmlosen – sie »belastet« nicht einfach die Umwelt (weil Uran und die Transurane hochgiftig sind), sondern dieser Einsatz führt über viele Generationen auch und in erster Linie zu teilweise übelsten Erbschäden, Miss- und Totgeburten, angeborenen Krankheiten usw. Dennoch setzten die USA und weitere westliche Alliierte diese panzerbrechende Munition seit dem Bosnien-Krieg immer wieder tonnenweise ein. Bei eigenen Soldaten haben sie so verursachte Schäden als Kriegsfolgen anerkannt und finanziell »entschädigt« (…). Bei den Einwohnern (…) im Bombardierungsgebiet denken sie nicht einmal daran!

Volker Wirth, Berlin

Für die Oberschicht

Zu jW vom 12.10.: »Elendsmanagement in Berlin«

Mit der »Wohnplätzchentaktik« werden Wohnungen upgegradet. Ein Unternehmer Marke Christoph Gröner beherrscht diese Taktik formvollendet. Der Multimillionär (…) macht durch »Sanierung« aus zehn Standardwohnflächen für zehn normale Menschen vier Wohnflächen »für alle«. Danach bleibt eine Standardwohnfläche für Normalbürger, gerne werbewirksam als Sozialwohnung. Die anderen drei Wohnungen, mit nun jeweils der dreifachen Wohnfläche luxussaniert, sind für die Oberschicht. Die muss ja auch irgendwo wohnen. Soll heißen: Leute wie Gröner und die Schattenmänner, die ihn finanzieren, kegeln bei solchen »Stadtentwicklungsmaßnahmen« sechs Normalsterbliche aus der schönen neuen Wohnwelt raus.

Emma Goldman, per E-Mail