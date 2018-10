Mays Spagat

Die britische Premierministerin kommt ins Rutschen (Graffito in Glasgow, 5.10.2018) Foto: Jane Barlow/PA via AP/dpa

Langsam heißt es »Butter bei die Fische« für die britische Premierministerin. Wie mit der EU vereinbart, soll bis zum »Brexit«-Sondergipfel am Mittwoch in Brüssel eine Lösung für den Ausstieg Großbritanniens aus der Wirtschaftsunion vorliegen. Am Sonntag könne die Einigung stattfinden, hieß es am Wochenende hektisch – wieder einmal.

Theresa Mays Regierungsauftrag ist es, sich durchzuwurschteln. Sie steht vor der Aufgabe, die Forderungen der City of London zu befriedigen. Die vom britischen Kapital favorisierte »Freihandelszone« soll in allen Details bis zum Sankt-Nimmerleinstag ausgearbeitet werden. Bis dahin will London an der gemeinsamen Zollunion mit der EU festhalten. Selbstverständlich geht es May dabei um die Sicherung des Friedensprozesses zwischen Belfast und Dublin – nicht auszudenken, wenn Zöllner an der nordirisch-irischen Grenze stationiert würden, um den dann wieder boomenden Zigarettenschmuggel zu unterbinden.

Weitere Horrorszenarien wurden in Downing Street heraufbeschworen. Die Einwohner Belfasts könnten im Dunkeln sitzen, weil die Stromlieferungen auf EU-Verträgen basieren. Reisten Briten aufs europäische Festland, könnten ihre Smartphone-Internetverbindungen unterbrochen werden. Außerdem könnten keine billigen Fachkräfte angeworben werden. Die Zahl der Pflegekräfte, die sich aus EU-Staaten in Großbritannien registriert haben, ist im Vergleich zum Vorjahr um 87 Prozent gefallen; dies waren 20.000 Arbeiterinnen und Arbeiter weniger. Der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn weiß das. Er kann das Thema »Brexit« auf die zunehmenden sozialen Spannungen im Land zuspitzen. Nach der Devise, soll London doch das Weite suchen, aber mehr und besser bezahltes Personal in Krankenhäusern einstellen.

Theresa Mays konservative Minderheitsregierung ist im Unterhaus auf die zehn Abgeordneten der nordirischen Democratic Ulster Party angewiesen. Die DUP droht mit dem Bruch, wenn sie einer zeitlich unbefristeten Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion zustimmt. Und Mays innerparteiliche Widersacher frohlockten am Wochenende, sollte der Vorschlag eines Verbleibs in der Zollunion in Brüssel eingereicht werden, würden 40 Mitglieder der ­Tory-Fraktion May die Zustimmung verweigern. Der wegen ihrem Larifari-Kurs zurückgetretene »Brexit«-Fan und frühere Außenminister Boris Johnson steht bereits in den Startlöchern, um sie als Premier zu beerben. May muss ihre Konzepte auf jeden Kopf im Parlament zurechtschneidern. Als eine Option bleibt ihr, den rechten Labour-Flügel zu umgarnen. Der könnte damit dem lästigen Arbeiterkämpfer eine Niederlage beibringen. May dürfte sich jedenfalls bei ihrem Spagat eine kräftige Bänderdehnung zuziehen.