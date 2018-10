Manifest für Recht auf Abtreibung veröffentlicht

Paris. Insgesamt 343 Frauen haben ein Manifest für das Recht auf Abtreibung unterzeichnet. »My body, my rights« (Mein Körper, meine Rechte), heißt es in dem Aufruf, der am Freitag in der französischen Zeitschrift L’Obs veröffentlicht wurde. Darin fordern die Frauen ein »Recht auf sichere und legale Abtreibung in der gesamten Europäischen Union«. Zu den Unterzeichnerinnen gehört auch die deutsche Ärztin Kristina Hänel, die sich juristisch gegen eine Verurteilung wegen illegaler Werbung für Abtreibungen wehrt. Das Urteil gegen Hänel wurde am Freitag bestätigt. (AFP/jW)