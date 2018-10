Ankara. Vor der türkischen Westküste ist am Dienstag abend ein Boot mit Flüchtlingen gesunken. Mindestens neun Menschen seien ums Leben gekommen, weitere 25 würden noch vermisst, teilte die türkische Küstenwache am Mittwoch mit. Kurz nach der Abfahrt aus der Provinz Izmir sei durch ein Leck Wasser eingedrungen. Insgesamt seien rund 35 Menschen an Bord gewesen. (Reuters/jW)