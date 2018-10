Protest der prekär Beschäftigten

Wie bereits im September 2017 (Foto) wurde der Streik- und Aktionstag der Mitarbeiter der Fastfoodketten auch am 4. Oktober von Solidaritätsdemonstrationen begleitet Foto: Toby Melville/REUTERS

Gemeinsam im Ausstand: Am 4. Oktober gab es in Großbritannien einen bislang einmaligen Streiktag junger, großteils migrantischer und prekär Beschäftigter in der Gastro- und Lieferservicebranche, neudeutsch auch oft als »Gig economcy« bezeichnet.

In Brighton wurden erstmals in der Firmengeschichte zwei zur Kette »Wetherspoons« gehörende Pubs bestreikt. In Brixton, Crayford, Cambridge und Watford legten McDonalds-Beschäftigte die Arbeit nieder. Ihnen schlossen sich Angestellte der Steakhousekette »TGI Friday’s« aus Milton Keynes sowie den Londoner Stadtteilen Covent Garden und Stratford an. Sie forderten ordentliche Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne in Höhe von zehn Pfund pro Stunde. Kurzfristig schlossen sich außerdem für die Onlineplattformen »Uber Eats« und »Deliveroo« arbeitende Fahrrad- und Motorradkuriere dem Ausstand an.

Alle Streikenden vereinigten sich zur Mittagszeit zu einer zentralen Kundgebung auf dem Leicester Square in London. Dort wurden sie unter anderem vom wirtschaftspolitischen Sprecher der Labour-Partei, John McDonnell, empfangen: »Wir mobilisieren als eine gemeinsame Bewegung, Labour und die Gewerkschaften stehen zusammen«, rief er den Teilnehmern zu. »Die nächste Labour-Regierung wird den Zehn-Pfund-Stundenlohn als gesetzlichen Mindestlohn einführen.« Derzeit erhalten über 25jährige 7,83 Pfund pro Stunde, 18- bis 20jährige 5,90 Pfund und Lehrlinge nur 3,70 Pfund.

Der Streik war auch aufgrund des sehr niedrigen Altersdurchschnitts der Beteiligten bedeutsam. Dieser dürfte bei etwa 20 Jahren gelegen haben. Das ist genau jene Altersgruppe, die von britischen Gewerkschaften kaum noch erfasst wird. Doch gerade unter den Lohnabhängigen mit den unsichersten Arbeitsverhältnissen gibt es seit einiger Zeit Bewegung. Das ist einerseits Verdienst von kämpferischen, dem Gewerkschaftsbund TUC angeschlossenen Verbänden wie der Bakers, Food and Allied Workers’ Union (BFAWU). Es liegt aber auch am Engagement kleiner, unabhängiger Organisationen wie der Industrial Workers of the World (IWW) und der Independent Workers Union of Great Britain (IWGB). Vor allem in der »Gig economy« sind sie immer besser vertreten. So organisiert die IWGB am heutigen Dienstag bereits den nächsten Streiktag von Londoner Taxifahrern gegen »Uber«.

Auch in der Gastronomie machen Arbeitskämpfe Schule. Als im Südlondoner Pub »Ivy House« Personal vor die Tür gesetzt wurde, fackelte die Belegschaft nicht lange und trat am 30. September spontan in den Streik. Mit Erfolg: Nach etwas mehr als 24 Stunden Ausstand wurden die Entlassenen wieder eingestellt. Schon bald könnte es in anderen Landesteilen Großbritanniens ähnliche Bewegungen geben. Der Aktionstag vom 4. Oktober wurde in vielen Städten von Solidaritätsdemonstrationen begleitet. Erfolgreiche Kämpfe scheinen anzustecken.