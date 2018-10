»Wir setzen auf das widerständige Bayern«

»Gegen die Politik der Angst«: Demonstranten in München (3.10.18) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Linke könnte bei der Wahl an diesem Sonntag den Einzug in den bayerischen Landtag schaffen. Bei einer »Bayerntrend«-Umfrage des BR-Politikmagazins »Kontrovers« knackte sie Mitte September erstmals die Fünfprozenthürde. Wieso hat das Ihre Partei in den vergangenen zehn Jahren nicht geschafft?

In Bayern galt in einigen Ortschaften schon die SPD als linksradikal. Wenn ein Land seit Jahrzehnten erzreaktionär regiert wird, zeigt sich das auch an der Haltung der Bevölkerung. Es hat gedauert, bis wir uns etablieren konnten.

Jetzt gibt es in Bayern eine neue Entwicklung, Menschen zeigen ihren Protest auf der Straße. Einerseits liegt das am Rechtsruck durch das Erstarken der AfD, andererseits motivieren soziale Missstände die Menschen dazu, wie fehlender günstiger Wohnraum oder der Pflegenotstand. Bei der Linkspartei stehen diese Themen im Vordergrund: Wir fordern bezahlbare Mieten durch den Bau von 40.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Zudem haben wir das Volksbegehren »Stoppt den Pflegenotstand an den bayerischen Krankenhäusern« im Bündnis mit anderen auf den Weg gebracht. Statt Spezlwirtschaft, Elitenpolitik und Abbau von Grundrechten stehen wir für politische Alternativen, soziale Gerechtigkeit und Ökologie.

In Bayern gibt es schon länger viele Flüchtlingshelfer. Weshalb konnte Die Linke von dieser Stimmung nicht profitieren?

Viele Menschen haben Geflüchtete engagiert unterstützt, sich aber erst später im Kampf gegen rechts politisiert. Bei den Bundestagswahlen 2017 hat sich das manifestiert, dort haben 6,1 Prozent der Bayern Die Linke gewählt.

In München gab es jüngst mehrere Großdemonstrationen – Grund für Sie zur Hoffnung?

Ja, in München gehen neuerlich ständig Zehntausende auf die Straße. Zur »No PAG«-Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz am 10. Mai und zur »Ausgehetzt«-Demo am 22. Juli haben je bis zu 40.000 Menschen demonstriert. Am 3. Oktober hatten beide Bewegungen sich zusammengetan, wieder waren Zehntausende Menschen auf der Straße, gegen eine Politik der Angst von CSU und AfD. Am 15. September sprachen sich bei der »Ausspekuliert«-Demo 10.000 Teilnehmer für bezahlbaren Wohnraum und gegen soziale Ausgrenzung aus. Vergangenen Samstag setzten sich rund 15.000 Menschen unter dem Motto »Mia ham’s satt« für den Umweltschutz ein.

All diese Demonstrationen behandeln Themen, die im linken Spektrum angesiedelt sind. Die Teilnehmer machen ihrem Ärger gegen die CSU-Politik Luft. Dass alle anderen Parteien außer uns mit der CSU koalieren würden, spielt uns in die Hände. Wir sind die einzigen, die sagen: Bevor wir das tun, würden wir uns lieber in der Isar versenken.

Sind Sie zu revolutionär für bayerische Verhältnisse?

Schon immer gab es das erzreaktionäre Bayern, zugleich aber auch das widerständige – auf letzteres setzen wir. Hier gehen mehr Menschen auf die Straße als in anderen Bundesländern. Die Grünen sind im bürgerlichen Lager angekommen und grenzen sich von konservativer Politik nicht mehr ab. Das wird auch bei ihren Koalitionen mit der CDU in Baden-Württemberg und Hessen sichtbar. Sie haben kein Problem, mit einem Seehofer oder Söder zu koalieren. Die SPD wiederum kann auch nicht dagegenhalten, selbst wenn sie es wollte. Sie hat erst jüngst auf Bundesebene Glaubwürdigkeit verspielt, etwa in der Causa des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Bayern braucht die Linkspartei als Opposition.

Wie stehen Sie zur Sammelbewegung »Aufstehen«?

Dort sollen vor allem enttäuschte Sozialdemokraten und Grüne eingesammelt werden, denen ihre Parteien nicht links genug sind. Wir haben diese Probleme, sich von reaktionären Parteien vereinnahmen zu lassen, nicht. Freilich gibt es Meinungsverschiedenheiten: Wir wollen Die Linke stärken und sind zuversichtlich, dass uns das mit den Sammlungsbewegungen gelingt, wie sie bei »No PAG«, »Ausgehetzt« und dem Pflegevolksbegehren zu sehen sind. Aber: Sahra Wagenknecht, Kochefin der Bundestagsfraktion und Mitinitiatorin von »Aufstehen«, unterstützt uns im Bayern-Wahlkampf – wie andere prominente Linke auch.