Alle Macht den Räten

Der Mitbegründer der Ungarischen Kommunistischen Partei und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten Béla Kun vor dem Parlamentsgebäude in Budapest (21.3.1919) Foto: picture-alliance / akg-images

In diesen Tagen erscheint im Wiener Promedia-Verlag der von Christian Koller und Matthias Marschik herausgegebene Band »Die ungarische Räterepublik 1919«. Wir veröffentlichen daraus den stark gekürzten Beitrag des Historikers Karl-Heinz Gräfe »Mythos und historische Wirklichkeit eines Weltereignisses. Bürgerlich-demokratische Volksrevolution und sozialistische Räterevolution in Ungarn 1918/1919«. Die Redaktion dankt Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Die »Asternrevolution« setzte an die Stelle der Monarchie die demokratische Republik. Sie brachte einen Waffenstillstand, aber noch keinen Frieden. Die bäuerliche Mehrheitsbevölkerung wollte vor allem die Aufteilung des Großgrundbesitzes an Landarbeiter und Kleinbauern erreichen. Arbeiter drängten nicht nur auf Arbeiterkontrolle, sondern auf Enteignung der Kriegsgewinnler – der Großkapitalisten und der Finanzoligarchie. Daraus erklärt sich die Radikalisierung der sozialen, nationalen und politischen Bewegungen. Sie waren also keineswegs Resultat einer »bolschewistischen Verschwörung« Moskaus. Das russische Beispiel weckte allerdings Hoffnungen und beschleunigte neue revolutionäre Aktionen. Maßgeblich dafür war das Zusammenführen der linken politischen Kräfte in der im November 1918 gegründeten Kommunistischen Partei Ungarns (KPU). Von den 500.000 ungarischen Kriegsgefangenen in Russland kämpften seit 1917 100.000 in der Roten Armee Sowjetrusslands. Bereits am 24. März 1918 konstituierte sich innerhalb der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) eine ungarische Sektion der früheren ungarischen Sozialdemokraten unter Leitung des Journalisten Béla Kun. Wie bedeutsam die Rolle der ungarischen Kommunisten im sowjetischen Exil war, geht daraus hervor, dass die im Mai 1918 gegründete Föderation Ausländischer Gruppen der KPR(B) von Kun geführt wurde.

Ohne Sozialdemokraten

Kun nahm nach seiner Ankunft in Budapest schon am 17. November Kontakt mit den Führern der Sozialdemokratie aus der MSzDP auf. Doch diese waren zunächst nicht bereit, sich mit den aus Sowjetrussland zurückgekehrten einstigen Kampfgenossen zu einer Partei zusammenzuschließen. Erfolgreicher waren seine Gespräche mit linken Oppositionellen. Schon am 24. November 1918 wurde die Kommunistische Partei Ungarns gegründet. Am 30. November entstand ein Landesverband der Arbeiterjugend (150.000 Mitglieder) unter Leitung von János Lékai. Ab 7. Dezember erschien die kommunistische Zeitung Vörös Ujsag (Rote Fahne).

Die KPU forderte die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien und des Großgrundbesitzes, Arbeiterkontrolle durch Betriebsräte und orientierte sich auf die Errichtung einer Rätemacht nach sowjetischem Vorbild. Sie unterstützte die Bewegung der mehr als 100.000 Arbeitslosen sowie die Freie Landesorganisation der demobilisierten Unteroffiziere (20.000 Mitglieder) und den Bund der entlassenen Soldaten und der Kriegsinvaliden. Ende 1918 gab es bereits in den wichtigsten Betrieben, in Budapest und den Provinzstädten sowie in größeren Landgemeinden kommunistische Gruppen mit insgesamt 35.000 Mitgliedern. Auch der kommunistische Einfluss auf die Rätebewegung in der Provinz nahm zu. Sie kontrollierte über Betriebsräte Großunternehmen und organisierte die Aufteilung der Gutsbesitzerländereien.

Als am 3. Januar 1919 die Bergarbeiter von Salgótarján die Gruben besetzten und zu ihrem Eigentum erklärten, beorderte die Regierung den Sekretär der Bergarbeitergewerkschaft, den rechten Sozialdemokraten Károly Peyer, als Regierungskommissar in die Region. Er ließ am 5. Januar das Standrecht verhängen und 16 Kumpel hinrichten. 50 Bergarbeiter wurden verletzt. Am 7. Januar übernahmen Betriebsräte die Leitung der Manfréd-Weiss-Werke, die Schiffwerft in Altbuda, die Maschinenfabrik Schlick-Nicholson und die Ganz-Werke in Budapest.

Da die sozialen und nationalen Probleme in der Volksrepublik Ungarn immer offener hervortraten, suchte die Regierungskoalition nach Auswegen. In der sozialdemokratischen Führung kam es am 7. und 8. Januar 1919 zu kontroversen Diskussionen. Regierungschef Mihály Károlyi erklärte, dass ohne das Zusammengehen mit der Sozialdemokratie seine Regierung weder den Forderungen der Massen nach einer Rätemacht widerstehen, noch dem Druck der Konterrevolution standhalten könne.

Die Entscheidung über die künftige Regierung traf am 8. und 9. Januar der Zentrale Arbeiterrat. Seine Mitglieder stimmten zunächst dem Antrag ihres Vorsitzenden Sándor Garbai zur Bildung einer rein sozialdemokratischen Regierung mit 169 gegen 101 Stimmen zu. Doch trotz dieser Mehrheit zog Garbai seinen Vorschlag zurück, denn er sah die Gefahr einer Parteispaltung. Der ungarische Nationalrat ernannte am 11. Januar Károlyi zum provisorischen Präsidenten der Volksrepublik. Erst am 18. Januar kam eine zweite bürgerlich-sozialdemokratische Regierung unter Ministerpräsident Dénes Berinkey (ehemals Justizminister) zustande. Die Sozialdemokraten besetzten die Ministerien für Landesverteidigung, Handel, Unterrichtswesen und Volkswohlfahrt. Der populäre Bauernführer István Szabó wurde als Minister ohne Ressort beauftragt, ein Bodenreformgesetz vorzubereiten. Die bürgerlichen Parteien erhielten wiederum die meisten Ressorts. Einen Tag vor ihrem Rücktritt, am 17. Januar, entschied die Károlyi-Regierung, dass angesichts der Besetzung ungarländischer Territorien durch Truppen der Entente und der mit ihr verbündeten Nachbarstaaten Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien vorerst keine Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden würden.

Im Auftrag des sozialdemokratischen Parteiausschusses schlug Jakab Weltner am 28. Januar dem zentralen Budapester Arbeiterrat vor, die Vertreter der KPU aus dem Gremium auszuschließen; Handelsminister Ernö Garami versuchte, die unter kommunistischem Einfluss stehenden Betriebsräte abzuschaffen. József Pogány, der Vorsitzende des zentralen Soldatenrates, unterwarf sich jedoch nicht der Linie seiner Partei und bildete einen aus Sozialdemokraten und Kommunisten bestehenden Revolutionsausschuss zur Bekämpfung der drohenden Konterrevolution. Der aggressive antikommunistische Kurs der Koalition war offensichtlich geworden. Ein Kommando von 160 Polizisten verwüstete am 3. Februar das Redaktionsgebäude der kommunistischen Zeitung Rote Fahne, beschlagnahmte Papiervorräte und Publikationen.

Angesichts landesweiter revolutionärer Aktionen zur Enteignung von Großkapital und Großgrundbesitz unterbreitete der Oberstadthauptmann (Polizeichef) von Budapest, Károly Dietz, Justizminister Sándor Juhász Nagy den Plan, mittels einer großangelegten militärischen Aktion die KPU auszuschalten. Dieser legte das Vorhaben dem Kabinett am 18. Februar 1919 vor und war bereit, den »ungarischen Noske« zu spielen: »Wenn die Sozialdemokratische Partei bereit ist, die Zeit für reif hält, die Kommunisten zu zerschlagen, dann muss die Initiative von ihr ausgehen, damit es nicht so aussieht, als würden die bürgerlichen Parteien gegen die Arbeiter ins Feld geführt.«¹ Garami zögerte ob der möglichen politischen Folgen für seine Partei. Der neue Minister für Landesverteidigung, Wilhelm Böhm, hingegen stimmte der Ausschaltung der kommunistischen Partei zu. Er wollte aber gleichzeitig auch gegen die völkischen Konterrevolutionäre vorgehen. Ein Anlass war bald gefunden. Die ständigen Schmähungen in der sozialdemokratischen Presse gegen Arbeitslose hatten zur Folge, dass der Arbeitslosenverband am 20. Februar vor dem Gebäude der sozialdemokratischen Zeitung Népszava (Volksstimme) demonstrierte. Die Polizei schritt ein, es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Acht Personen wurden getötet, 80 Zivilisten schwer verletzt. Daraufhin wurden in zwei Tagen 200 Personen verhaftet, darunter 57 bekannte Kommunisten. Die Häftlinge wurden von Gendarmen misshandelt. Erst nach weiteren Massendemonstrationen sowie offiziellen Protesten Moskaus wurden die Inhaftierten als politische Gefangene behandelt. Am 21. Februar protestierten 250.000 Budapester vor dem Parlament gegen das Blutbad. Sie forderten das Ende des Zwistes zwischen den Arbeiterparteien und ein schärferes Vorgehen gegen die weiße Konterrevolution. Die sozialdemokratische Führung appellierte vergeblich an die Mitglieder der KPU, ihre Partei zu verlassen und in die Sozialdemokratie zurückzukehren. Erst Anfang März wurde ein Teil der Verhafteten freigelassen. Die Polizeiaktion erwies sich als kontraproduktiv und vergrößerte den kommunistischen Einfluss zu Lasten der Sozialdemokratie.

Die Rätemacht

Auch die zweite Koalitionsregierung unter Dénes Berinkey war außerstande, die revolutionäre Bewegung einzudämmen. Die bürgerlichen Minister Vince Nagy (Inneres) und Pál Szende (Finanzen) sahen in der Bildung einer rein sozialdemokratischen Regierung die einzig mögliche Rettung. Doch verlor die Sozialdemokratie zunehmend an Einfluss. Deshalb drängte der linke sozialdemokratische Flügel unter Jenö Landler und Pogány darauf, die politischen und polizeilichen Angriffe gegen die KPU-Führung einzustellen und eine Zusammenarbeit anzubahnen. Im Parteiausschuss hatte zwar der rechte Flügel um Garami noch das Sagen, aber in der kritischen Lage seit Anfang März ergriffen die Linken die Initiative und verhandelten mit den im Budapester Sammelgefängnis festgehaltenen kommunistischen Führern.

Kun stellte am 11. März grundlegende Forderungen für ein Zusammengehen beider Parteien: Austritt der sozialdemokratischen Minister aus der Regierung, Ablösung der bürgerlich demokratischen Republik durch eine Räterepublik, Gleichberechtigung der Nationalitäten, Schaffung einer Roten Armee zur Landesverteidigung, Nationalisierung der Industrie, Bergwerke, Banken und des Transportwesens, Arbeiterkontrolle über Produktion und Verteilung, Staatsmonopol im Außen- und Binnenhandel, Nationalisierung des Großgrundbesitzes, Trennung von Staat und Kirche. Die zerstrittene Berinkey-Regierung geriet zunehmend in Bedrängnis. Sie beschloss vorerst, am 13. April doch noch Parlamentswahlen durchzuführen.

Die Lage im revolutionären Ungarn war auch durch äußere Einflüsse schier hoffnungslos und zugleich explosiv. Die Regierungen in Paris und London, die in dieser Zeit die Hauptkräfte der militärischen Intervention gegen die russische Sowjetrepublik waren, entschieden, die fortschreitende ungarische Revolution durch militärischen Einmarsch zum Stillstand zu bringen – auch deshalb, weil die Rote Armee Sowjetrusslands bereits in rumänisches Gebiet vorrückte. Der Chef der Entente-Militärmission in Budapest, Oberstleutnant Ferdinand Vix, überreichte Ministerpräsident Berinkey am 20. März einen Beschluss der Pariser Friedenskonferenz vom 28. Februar. Ungarn wurde ultimativ aufgefordert, einen beträchtlichen Teil seiner östlichen Gebiete an Rumänien abzutreten und die dort stehenden Truppen innerhalb von zehn Tagen abzuziehen. Wenn die Regierung nicht innerhalb eines Tages zustimme, würde der Belgrader Waffenstillstand von 1918 aufgekündigt und der Krieg gegen Ungarn fortgeführt. Die Regierung sah sich außerstande, das zu verantworten. Auf einer gemeinsamen Beratung des sozialdemokratischen Parteiausschusses und Gewerkschaftsrates am Vormittag des 21. März unterstützten die gemäßigten Führer die Positionen der linken Parteiopposition und beschlossen gegen die Stimmen des rechten Parteiflügels, sich mit der KPU zu einer Partei zu vereinen und mit ihr eine Regierung zu bilden. Eine Kommission wurde beauftragt, darüber mit der Führung der KPU im Budapester Sammelgefängnis zu verhandeln. Dort wurde die Vereinigung der beiden Parteien vereinbart, ferner die Machtübernahme »im Namen des Proletariats« sowie deren Ausübung durch die Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. Die Wahlen zur Nationalversammlung wurden abgesagt und die Schaffung einer »Klassenarmee des Proletariats« sowie »das vollkommenste und innigste Bündnis« mit Sowjetrussland beschlossen.

Der zentrale Arbeiterrat unter dem Vorsitz des Sozialdemokraten Garbai stimmte der Bildung einer gemeinsamen sozialistischen Partei und der Gründung einer Räterepublik zu. Am selben Tag wurde die Vereinigung der 600.000 Sozialdemokraten und 200.000 Kommunisten zu einer Partei, der Ungarischen Sozialistischen Partei MSzP (Magyarországi Szocialista Párt), vollzogen und die Ungarische Räterepublik MT (Magyarországi Tanácsköztársaság) proklamiert. Erst am 12. und 13. Juni organisierte die MSzP demokratische Delegiertenwahlen in den Parteiorganisationen von Großbudapest und den Provinzen. Die 271 Delegierten sowie die bisherigen 25 Führer wählten einen neuen Parteiausschuss aus fünf Mitgliedern der KPU und acht der SPU.

Am 21. März um 22 Uhr beschloss die erste Tagung des Parteivorstandes der praktisch über Nacht im Kompromiss von oben gegründeten proletarischen Einheitspartei die Bildung des Revolutionären Rates FK (Forradalmi Kormányzótanács) mit dem Sozialdemokraten Garbai als Vorsitzenden. Die ehemaligen Sozialdemokraten besetzten bis auf das vom Kommunisten Kun geleitete Volkskommissariat für Äußeres alle leitenden Regierungsposten. Ihnen waren jedoch als Stellvertreter auch ehemalige Kommunisten und zwei Parteilose beigeordnet. Die MSzP gehörte der im März 1919 in Moskau gegründeten Kommunistischen Internationale an. Der Vorsitzende des Exekutivkomitees der KI Grigori Sinowjew konnte nicht durchsetzen, dass diese Partei in Kommunistische Partei umbenannt wurde.

Noch am 21. März bestätigte Präsident Károlyi die Machtveränderung, sicherte, unterstützt vom zentralen Soldatenrat, den friedlichen Übergang zur Räterepublik und trat zurück. Die neue Räteregierung verwies in ihrem Aufruf an die Bevölkerung auf die schwierigen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und nationalen Aufgaben, vor denen das Land stand, und insbesondere die militärische und wirtschaftliche Bedrohung durch die Entente-Mächte.

Umfassende Sozialisierung

Die Räteregierung verstaatlichte per Dekret vom 27. März alle Unternehmen mit über 20 Beschäftigen in Industrie, Bergbau, Verkehrs- und Nachrichtenwesen. Vorbedingung dafür war, dass sich der Rätestaat der Geldquellen der kapitalistischen Unternehmungen und der mit ihnen verflochtenen Geldinstitute bemächtigte. Bereits am 28. März erfolgte per Dekret die Sozialisierung der Geld­institute. In Staatshand kamen auch Juweliergeschäfte, Mietshäuser und private Villen, Paläste und Schlösser, Versicherungsanstalten, Hotels und Pensionen, Pfandleihanstalten, Unterrichtsanstalten, Apotheken und pharmazeutische Fabriken, Theater, Filmstudios und Kinos. Der Rätestaat verfügte auch über das Außenhandelsmonopol.

Mit einem Regierungsdekret vom 3. April wurde der gesamte private Grundbesitz über 57,5 Hektar entschädigungslos in Staatseigentum überführt. Damit schien die Ausbeutung der arbeitenden Menschen beseitigt. Das Dekret vom 27. März über die Arbeiterkontrolle ermöglichte Arbeitern und Angestellten, Betriebsräte in den Staatsbetrieben zu wählen. Diese kontrollierten die Produktionskommissare, die Arbeitsdisziplin sowie Produktion und Schutz des deklarierten Volkseigentums. Die im April und Mai erlassenen Gesetze beseitigten das Akkordsystem und legten unter Beachtung fachlicher Qualifikation verschiedene Lohn- und Gehaltsgruppen für Arbeiter und Angestellte fest. Mehrere Reformen zielten auf eine grundlegende Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen ab: der Achtstundentag, Verbot von Kinderarbeit, gleicher Lohn für Männer und Frauen, sechswöchiger Entbindungsurlaub für Mütter, kostenlose Ferien für Kinder in neugeschaffenen staatlichen Ferienheimen, ein Netz unentgeltlicher medizinischer Betreuung und Versorgung für die arbeitende Bevölkerung. Aus den Profiten vor allem der Rüstungsindustriellen konnten die Löhne der Arbeiter und Angestellten um 25 bzw. 15 Prozent erhöht und ein bezahlter Urlaub gesichert werden. Die Mieten für Kleinwohnungen wurden um 20 Prozent gesenkt. Die Wohnungsnot vor allem in den Städten konnte durch die Enteignung der großen Paläste und Mietswohnungen gemindert werden. Allein 100.000 in Baracken oder Obdachlosigkeit lebende Erwachsene und Kinder erhielten erstmals ein eigenes kleines Heim. Die Renten der Kriegsinvaliden, Kriegerwitwen und Kriegswaisen wurden erhöht, Arbeitslose sozial unterstützt. Das Recht auf und die Pflicht zur Arbeit wurden Gesetz.

Per Dekret vom 3. April wurde faktisch die bis März durch Landarbeiter und von Bauern vorgenommene Aufteilung der großen Latifundien rückgängig gemacht und der Großgrundbesitz der Landmagnaten sowie größerer und mittlerer bäuerlicher Wirtschaften in Staatsbetriebe (Sozialistische Produktionsgenossenschaften) umgewandelt. Diese Bodenreform verbesserte zunächst sowohl die landwirtschaftlichen Erträge als auch die Lebenslage der einstigen Tagelöhner und Knechte. Dennoch erwies sich die Verstaatlichung aller Landwirtschaftsbetriebe als politische Fehlentscheidung, denn sie widersprach den Wünschen der Millionen Landarbeiter und Pächter, der kleinen wie mittleren Bodeneigentümer.

Am nachhaltigsten waren die Reformen der Räte-Ära im Kultur- und Bildungsbereich. 80 Prozent der Grundschulen und 65 Prozent der Mittelschulen, die bis dahin der Kontrolle der Kirche unterstanden, wurden nationalisiert. Staat und Kirche sowie Schule und Kirche wurden getrennt. Eingeführt wurde der obligatorische und unentgeltliche Schulbesuch bis zum 14. Lebensjahr. Hochschulstudium und Berufsausbildung waren ebenso kostenlos wie Museums- und Parkbesuche. Der kommunistische Politiker und Philosoph Georg Lukács, der während der Haft von Kun das ZK der KPU geleitet hatte, organisierte mit anderen eine Reform der Kultureinrichtungen, die generell in Staatshand überführt wurden, sowie eine Kampagne zur Alphabetisierung. Im Volkskommissariat für Bildung und den neugegründeten Gremien für Musik, Theaterleben, Literatur, bildende Künste und Filmproduktion wirkten zahlreiche Kulturschaffende.

Am 2. April 1919 erließ die Räteregierung eine provisorische Verfassung. Sie bestimmte, dass die Herrschaft des Landes aus den freigewählten Räten geschaffen werde, die die gesetzgeberischen, administrativen und gerichtlichen Funktionen ausüben sollten: »Alle bodenständigen Nationen bilden eigene Räte, und deren Gesamtheit stellt die auf föderalistischer Basis bestehende ungarländische Republik. (…) Die Räte werden auf sechs Monate gebildet, und die Wähler sind berechtigt, den Mitgliedern derselben das Mandat in derselben Weise, in der die Wahl erfolgte, zu entziehen.«²

Zwischen dem 7. und 12. April fanden die Wahlen in den Dörfern, Städten, Kreisen und Bezirken (Komitate) statt. Vom 14. bis 24. Juni tagte der Landesrätekongress der Abgeordneten der Komitate, Städte und Gemeinden. Er konstituierte sich zum höchsten gesetzgebenden Machtorgan des Landes, zur Föderativen Staatlichen Versammlung der Räte STOG (Szövetséges Tanácsok Országos Gyülése). Diese beschloss die Verfassung, proklamierte die Ungarische Sozialistische Föderative Räterepublik und wählte den Revolutionären Regierungsrat FK (Forradalmi Kormányzótanács). Den Vorsitz übernahm erneut Garbai. Aus 80 Delegierten der Gewerkschaften sowie der landwirtschaftlichen und Konsumgenossenschaften wurde ein Volkswirtschaftsrat geschaffen. Angesichts der inneren Konterrevolution und ausländischen Intervention wurde beim Regierungsrat ein Direktorium aus den hochrangigen Kommissaren Kun, Kunfi, Landler, Vágó und Pogány gebildet, um einheitliches und operatives Regieren zu sichern.

Interventionskrieg

Bei den Siegermächten herrschte Einigkeit darüber, alles zu tun, den neuen »revolutionären Brandherd« zu bekämpfen. Die Pariser Friedenskonferenz hatte im Februar entschieden, im Südosten Ungarns eine neutrale Zone zu schaffen, weitere alliierte Truppen zur Eindämmung der Revolution in Ungarn zu stationieren und ein weiteres Aufmarschgebiet gegen Sowjetrussland zu schaffen. Doch der britische Premier machte bereits auf dem Zehnerrat der Ministerpräsidenten und Außenminister der Siegermächte klar, dass man keine eigenen Truppen für diesen Krieg einsetzen könne. Statt dessen sollte die ungarische Räterepublik mit Hilfe der Regierungen der Nachbarstaaten und ungarischen konterrevolutionären Regierungen in Arad, Szeged und Wien attackiert werden. Den Regierungen von Bukarest, Prag und Belgrad wurden im Gegenzug Siebenbürgen, Oberungarn und das südliche ungarländische Gebiet versprochen. Entsprechend den Anweisungen der Entente-Militärmissionen bereiteten Belgrad, Bukarest und Prag einen Zangenangriff auf Ungarn vor. Österreich, das die Budapester Revolutionsregierung diplomatisch anerkannt hatte, blieb neutral.

Ab dem 16. April überfielen rumänische Truppen (35.000 Mann) aus dem bereits okkupierten Siebenbürgen die Räterepublik, drangen im Nordosten tief in die Karpatoukraine ein, besetzten Debrecen und stießen bis zur Theiß vor, wo in Szolnok mittels eines Putsches ungarischer Konterrevolutionäre ein Brückenkopf entstand. 40.000 Mann der tschechischen Armee drangen bis Miskolc vor, 32.000 Franzosen und 38.000 Serben umschlossen die Räterepublik im Süden. Unter ihrem Schutz formierte sich eine Gegenregierung unter Vorsitz des Großgrundbesitzers Graf Gyula Károlyi. Die Räteregierung hatte schon am 24. März dekretiert, ungarische Streit- und Sicherheitskräfte nach sowjetischem Beispiel neu zu schaffen. Aber erst nach der großangelegten Militärintervention wurden auf der Sitzung des Regierungsrates am 21. April Kriegskommissar Böhm Armeeoberbefehlshaber der Roten Armee und der erfahrene Militärfachmann Oberst Aurél Stromfeld Chef des Generalstabes.

Der französische Premier Georges Clemenceau forderte im Juni von Budapest ultimativ die Räumung des multiethnischen Oberungarn und versprach im Gegenzug, dass sich die Truppen Rumäniens gleichfalls aus Ostungarn zurückziehen würden. In der Partei- und Staatsführung Ungarns entbrannte eine harte Diskussion. Die ehemaligen Sozialdemokraten Böhm, Kunfi und Weltner bestanden ebenso wie auch Kun auf der Annahme der französischen Forderungen, die der Rätekongress billigte. Auch Lenin stimmte dem zu, warnte aber vor Vertrauen in die Entente. Der am 28. Juni angeordnete Rückzug wirkte sich jedoch auf die Stimmung in Armee und Bevölkerung katastrophal aus. Generalstabschef Stromfeld und Oberbefehlshaber Böhm traten zurück. Paris und Bukarest waren letztlich nicht bereit, Ostungarn zu räumen. Clemenceau teilte am 15. Juli Kun mit, er werde mit der Räteregierung nicht verhandeln. Daraufhin leitete die Rote Armee am 20. Juli eine neue Offensive zur Befreiung der besetzten ostungarischen Gebiete ein. Der neue Generalstabschef der Roten Armee, Oberstleutnant Ferenc Julier, verkaufte am 18. Juli den Operationsplan mit Unterstützung britischer Militärs an die rumänische Heeresleitung sowie den Kriegsminister der konterrevolutionären Gegenregierung in Szeged, Admiral Miklós Horthy, der ihn an die Franzosen weiterleitete.

Die 146.000 Mann starke französisch-serbisch-rumänische Streitmacht stieß nun von der Theiß in Richtung Budapest vor. Die Lage der Räterepublik war hoffnungslos geworden, da auch Sowjetrussland außerstande war, militärische Hilfe zu leisten. Auf einer Beratung der Partei- und Regierungsführung am 1. August schlug der Präsident des Budapester Arbeiterrates Weltner vor, die Forderungen der Siegermächte zu akzeptieren, also den revolutionären Regierungsrat durch eine Gewerkschaftsregierung zu ersetzen. 48 der 51 Parteiführer stimmten angesichts der aussichtslosen Lage zu. Am Nachmittag bestätigte der zentrale Arbeiterrat die Entscheidung und löste sich selbst auf. An die Stelle der Räteregierung trat ein Kabinett unter dem sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer Gyula Peidl.

Die Peidl-Regierung verkündete in ihrem ersten Erlass, dass sie sämtliche Verordnungen der Räteregierung außer Kraft setze, vermochte die Ergebnisse von 133 Tagen Räterevolution aber nicht sofort rückgängig zu machen. Am 6. August, drei Tage nach dem Einmarsch rumänischer Interventionstruppen sowie britischer und französischer Emissäre, wurde sie beiseite geschoben. Das von den Interventen installierte Regime des Industriellen István Friedrich regierte mit Standgerichten und Internierungslagern.

Nach dem Abzug der rumänischen Besatzer marschierte am 16. November 1919 Miklós Horthy in voller Admiralsuniform auf einem Schimmel reitend an der Spitze seiner 25.000 Mann starken »Nationalarmee« in Budapest ein. Er umgab sich mit der Aura eines »neuen Árpád« (Großfürst der vereinten Magyarenstämme von 886–907) und kündigte den Kampf gegen das »Sündenbabel« der Räterepublik an. In seiner Antrittsrede bezeichnete er Budapest als eine »schuldige und sündige Stadt«, die »ihre tausendjährige Geschichte verleugnet, (…) die nationale Krone und die nationalen Farben in den Staub gezerrt und sich in rote Lumpen gehüllt« habe.³ Auf den Untergang der Räterepublik folgte der schrittweise Übergang Ungarns zum faschistischen Horthy-Regime.

Anmerkungen:

1 Zit. n. Geschichte der ungarischen revolutionären Arbeiterbewegung. Von den Anfängen bis 1962, Berlin 1983, S. 160 f.

2 Wilhelm Böhm: Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen, München 1924, S. 331 f.

3 Zit. n. Edgar von Schmidt-Pauli: Nikolaus Horthy. Admiral, Volksheld und Reichsverweser, Hamburg 1943, S. 163