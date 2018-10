»Der Polizeistaat ist in Teilen Realität«

Gegen autoritäre Formierung von Staat und Gesellschaft, Kriminalisierung, Überwachung und staatliche Repression: Demonstration am 17. März in Hamburg Foto: Po-Ming Cheung

Seit dem April 2016 jagt eine Taskforce der Hamburger Polizei im Schanzenviertel, in St. Georg und auf St. Pauli Afrikaner, die als Kleindealer verdächtigt werden. Der Fokus lag zuletzt auf der Hafenstraße und umliegenden Gebieten, die regelrecht belagert wurden. Warum gerade dort?

Da existieren Vorgaben aus der Führungsebene der Hamburger Polizei und der Politik. Stichhaltige Gründe, so zu verfahren, gibt es tatsächlich nicht – man muss sich fragen: Was ist eigentlich dort der Auftrag der Polizei? Sie beweist seit Jahren, dass das, was dort unternommen wird, nicht geeignet ist, das vorgebliche Ziel umzusetzen: den Drogenhandel wirksam einzudämmen.

Und was ist der tatsächliche Auftrag?

Im Grunde geht es darum, möglichst viele Menschen aus prekären Lebenslagen – es sind alles Flüchtlinge – in Haft zu bringen und die Polizei öffentlich wahrnehmbar darzustellen unter dem Motto »Wir sind mächtig, wir machen das, weil wir die Macht dazu haben«. Selbst die vorgegebene Zielsetzung, der Bevölkerung ein größeres Sicherheitsgefühl zu vermitteln, wird in meinen Augen verfehlt.

Der als Kleindealer verdächtigte Afrikaner, der vielleicht ein paar Gramm Marihuana verkauft hat, sitzt am nächsten Morgen in Untersuchungshaft, sein Kunde aus Blankenese oder Pinneberg wieder am Frühstückstisch.

So ist es. In Hauptverhandlungen wurden Zeugen, die was abgenommen hatten, gar nicht gefragt: Möchten Sie aussagen oder nicht, da läuft ja noch ein Verfahren gegen Sie? Sondern der Richter fragt Abnehmer direkt: Wurde das Verfahren gegen Sie denn schon eingestellt? So bezeichnend wird auf der einen Seite kriminalisiert und auf der anderen nicht.

Wir haben es ja mit eindeutigem Racial Profiling zu tun, also polizeilicher Verfolgung aufgrund der Hautfarbe. Die Polizei würde sagen: Die Kleindealer sind nun mal Afrikaner, warum sollen wir da Weiße kontrollieren?

Es bleibt dabei: Die Verfassung verbietet den durch Hautfarbe begründeten Straftatverdacht – und wenn diesem Verbot faktisch zuwider gehandelt wird, ist das nun mal ein Bruch mit den Grundsätzen unserer gesellschaftlichen Ordnung.

Da sind wir bei ganz fundamentalen Fragen. Alle Bundesländer außer Thüringen nivellieren ihre Polizeigesetze so, dass die Beamten praktisch unkontrollierbare Befugnisse hat. Inwieweit fühlt sich die Polizei überhaupt noch an Recht und Gesetz gebunden?

Das frage ich mich angesichts der Einsätze an der Hafentreppe auf St. Pauli auch. Es sind natürlich Fragen, die überwiegend von der Politik zu klären sind, wenngleich auch die mit den jeweiligen Einsätzen befassten Beamten eine Verantwortung haben. Da gibt es natürlich persönlich bedingte Unterschiede bei den Beamten, das sollte man nicht verschweigen. In den Wachen gibt es auch eine ganze Menge Leute, die mit Fingerspitzengefühl ihrem Job nachgehen, die keinen Bock mehr haben auf diese Art von Polizeiarbeit, die sich etwas anderes vorgestellt haben, als sie Polizisten geworden sind – insofern liegt es am einzelnen wie an der Politik, hier etwas zu ändern.

Auf der anderen Seite steht ein Hartmut Dudde, der eine der höchsten Positionen bei der Hamburger Polizei innehat, der beim G-20-Gipfeltreffen im Juli 2017 als Gesamteinsatzleiter gnadenlos »durchgegriffen« hat. Hamburgs Polizei hatte doch ursprünglich eine liberale Tradition, Polizeiführer, die bei Demos deeskaliert haben. Unter Innensenator Ronald Schill haben dann Dudde und andere Karriere gemacht und dieses Vorgehen offenbar ad acta gelegt.

Hamburg wird reaktionärer. Und derzeit werden Hardliner bevorzugt, nicht nur hier – ob Dudde, Olaf Scholz oder Hans-Georg Maaßen. Das ist auch in der Justiz so, wo der besonders repressive reaktionäre Richter Marc Tully gerade zum Präsidenten des Landgerichts gewählt wurde. Herr Dudde tourt durch Deutschland. Er erzählt einem begeisterten Publikum, wie es ihm gelungen ist, zurückzufinden zu einer neuen Polizeigewalt. Einige Beamte haben sich in meinen Augen entfernt von einem Bürgerstaatsverständnis, hin zu Feindstrafrecht. Nicht nur der Polizeiexperte und Dozent an der Hamburger Polizeiakademie, Rafael Behr, kritisiert die harte Linie und stellt deren Vertretern ein mieses Zeugnis aus. Scholz, der den desaströsen Umgang mit den G-20-Protesten als Erster Bürgermeister zu verantworten hat, wurde längst zum Bundesfinanzminister befördert, und die Causa Maaßen passt natürlich auch ins Bild.

Wie ist die Polizei denn noch zu kontrollieren? Hamburgs Justiz hat bisher keinen einzigen der bei G 20 eingesetzten Beamten verurteilt.

Dazu gibt es eine ganz interessante Aufstellung aufgrund einer kleinen Anfrage der Bürgerschaftsabgeordneten Christiane Schneider von der Linkspartei. Da ist zum Beispiel ein Verfahren gegen einen Beamten, der einen Feuerlöscher geworfen haben soll, eingestellt worden.

Zivil gekleidete Beamte haben sich auf der »Welcome to hell«-Demo vermummt. Das soll straflos sein, während sich Sanitäter angeblich strafbar machen, wenn sie sich mit einem Helm schützen. Eine Kontrolle der Polizei, wie Sie sich das vorstellen, ist politisch offensichtlich nicht gewünscht.

Der frühere Dozent an der Polizeiakademie Münster, Hans Alberts, schrieb kurz nach dem Gipfel in einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung, er sei vom Glauben abgefallen, als er sah, was aus »seinen Jungs« geworden ist. Er hatte Dudde und andere als Lehrer an der Polizeiakademie ausgebildet. Sie seien komplett abgekommen, von dem, was er gelehrt habe, nämlich zu deeskalieren. Stimmt der Eindruck?

Es ging vor allem darum, dass er gesagt hat, so kann ein Polizeikonzept nicht funktionieren. Ich glaube aber, was Dudde in Hamburg gefahren hat als Einsatztaktik, das hat wunderbar funktioniert, wenn man das Gegenteil bezweckt – nämlich nicht einen höheren Grad an gesellschaftlichem Frieden herzustellen, sondern eine Entsolidarisierung herbeizuführen.

Karl-Heinz Dellwo hat mit anderen ein Buch über den G-20-Gipfel vorgelegt. Wenn man das liest, stellt sich die Frage: Wie weit sind wir eigentlich noch vom Polizeistaat entfernt?

Der Polizeistaat ist in Teilen Realität, wenn man ihn versteht als einen solchen, in dem sich die Exekutive – Polizei – von dem Gesetz löst und der Bürger gleichwohl durch eine unabhängige Justiz keinen Schutz findet, sondern willkürlicher Rechtsausübung ausgesetzt ist. Das betrifft nicht nur die Zustände in der Gefangenensammelstelle, der Gesa, während des Gipfels, sondern beschreibt etwa auch die Arbeit der Sonderkommission »Schwarzer Block« mit ihrer Video- und Gesichtserkennungssoftware. Was am Bahnhof Berlin-Südkreuz getestet wurde, aber wofür es keine gesetzliche Grundlage gibt, setzt die Hamburger Polizei in großem Stil ein. Hamburgs Datenschutzbeauftragter hat hierzu übrigens ein Gutachten vorgelegt und eindeutig definiert, dass die Polizei rechtswidrig agiert.

Big Brother bereits in Reinform?

Ja, klar. Und dann kriegen wir Anwälte in den Strafverfahren nur Zugriff auf belastendes Material, Zugriff auf entlastendes Material wird uns nicht gewährt.

Läuft das nicht der Strafprozessordnung zuwider?

Ja, das Prinzip der Waffengleichheit und das Fairnessgebot – »fair trial« – lösen sich auf.

Sie waren auch für den anwaltlichen Notdienst bei G 20 in der Außenstelle »Neuland« des Hamburger Amtsgerichts Mitte aktiv und in der benachbarten Gesa, die von der Polizei an der Peripherie der Stadt installiert worden war. Was haben Sie erlebt?

Es herrschten dort Bedingungen, wie man sie eigentlich in Ländern erwarten würde, die wir nicht besuchen wollen, weil uns das so abschreckt, dieser Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Es ist nicht nur so, dass in dem einen oder anderen Einzelfall eine gewissen Überforderung entstand, die dazu führte, dass jemand mal nicht duschen konnte. Es hatte System, ganz klar. Das hat dazu geführt, dass wir Anwälte in der Gesa unsere wichtigste Aufgabe darin gesehen haben, den Betroffenen Beistand zu leisten, weil die Justiz eine rechtliche Intervention gar nicht zuließ. Die Justiz hat zugeschaut. Der Container der Außenstelle des Amtsgerichts Hamburg »Neuland« war direkt an die Gesa angedockt, und man hätte bei der Polizei nachfragen können: »Trifft es zu, das Person XY bereits soundso viele Stunden in Haft ist? Dann ordnen wir hier mal die Freilassung an.«

Wie bewerten Sie das Verhalten von Innensenator Andy Grote (SPD)? Es gibt Leute, auch unter Linken, die sagen, als Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte war er gut, hat was erreicht für St. Pauli. Als Innensenator habe er die Polizei aber nicht in den Griff bekommen.

Ich frage mich bei Grote: Was wäre schlimmer? Wenn das seine Vorgaben waren, die da durchgesetzt wurden oder er sich bei der Polizei nicht durchsetzen konnte? Er stellt sich jedenfalls bedingungslos vor die Polizei und repräsentiert damit in meinen Augen nicht sonderlich viel rechtsstaatliches Verständnis.

Die Hamburger SPD galt ja traditionell als rechts. Glauben Sie, dass sich das mit dem neuen Bürgermeister Peter Tschentscher ändert?

Das kann ich schwer beurteilen. In dem Bereich, in dem ich arbeite, ist jedenfalls keine Besserung zu verzeichnen. Er wirkt blass, während die Justiz überlastet ist. Die Polizei hat gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Übermacht, technisch und personell. Sie wird mit immer mehr und besserer Ausstattung versehen, was wiederum begründet wird mit den Einsatzlagen, die von der Polizei meist selbst herbeigeführt werden. Grote hat ja mit Blick auf G 20 von einem »Festival der Demokratie« gesprochen. Tatsächlich war es ein willkommener Anlass für die Ausweitung polizeilicher Befugnisse – wenn man sich anschaut, was bundesweit stattfand, mit den Antiterrorzentren, Zusammenlegungen von Behörden, was auch die Gewaltenteilung berührt.

Und wer sich angesichts dieser Entwicklungen Sorge um die Demokratie und die Gewaltenteilung, die Grundfesten unseres Staates, macht und deshalb auf die Straße geht, ist gleich ein Staatsfeind?

Man sieht es am Fall des Italieners Fabio V. Da wurde die Haftentscheidung – übrigens durch den neuen Landgerichtspräsidenten Tully – damit begründet, dass derjenige, der sich dem Staat gegenüber ablehnend zeigt, auch die Justiz ablehnt und sich einem Verfahren entziehen will, weil er den Staat und sein Gewaltmonopol als solches ablehnt. Eine Vorstellung, die noch hinter Montesquieu zurückfällt, in eine Zeit vor die Entwicklung der Gewaltenteilung. Und wenn man sich die Situation in der Türkei ansieht, das ist nicht so weit weg, dann stellt man sich doch ernsthaft die Frage: Wie weit soll es denn hier jetzt noch gehen, wenn eine solche Argumentation ja nicht nur salonfähig wird, sondern immer dominanter?

Der Chef der Soko »Schwarzer Block«, Jan Hieber, organisiert, wenn er schlechte Presse hat, irgendwo eine Razzia. Im Fernsehen sagte er: »Wir kriegen sie alle.« Was hat das noch mit professioneller Polizeiarbeit zu tun?

Das hat nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Es hebelt den Rechtsstaat aus, wie in anderen Ländern auch.

Mittlerweile gehen ja immer mehr Menschen auf die Straße, vernetzen sich untereinander, wenn man etwa an Bewegungen wie »United we stand«, »Seebrücke« oder die an diesem Sonnabend in Hamburg stattfindende Demo »We’ll come united« denkt. Tut sich da was?

Ja, da tut sich was. Ich möchte Sie nicht entmutigen, aber mir reicht das im Grunde nicht. Ich habe nach wie vor das Gefühl, es muss viel mehr passieren. Die Anlässe, dass gesagt wird, mir reicht es, so geht es nicht weiter, die haben sich wohl noch nie in der Geschichte so gehäuft wie jetzt. Widerstand ist längst angeraten, und ich sehe ihn in der Form, wie man ihn jetzt bräuchte, auch in der Form kollektiven Denkens und Handelns, noch nicht in ausreichendem Maße. Es gehen in Hamburg mehr Leute auf den Schlager­move als auf eine Demonstration gegen die lückenlose Überwachung aller.

Was das angeht, könnte man doch ein Sprichwort umdrehen: Viele Hasen sind der Hunde Tod. Wie wollen die denn alle überwachen, und was fangen die mit den Daten an?

Es ist nicht zu erkennen, dass die Ressourcen für die Repression begrenzt sind. Wenn man sieht, was in der Türkei, in Russland, in den USA ausgegeben wird, dann kann der sich vom Rechtsstaat abwendende Staat gar nicht genug Mittel für all diese Dinge ausgeben. Ich will nicht zu pessimistisch klingen, der Widerstand gegen den G-20-Gipfel hat sicher Sensibilitäten für bestimmte Themen geweckt. Und gerade auch in Hamburg viele Menschen aufgeweckt, die sich gesagt haben: Wir haben keinen Bock mehr auf eure Machtspiele. Die Fragen Flucht und Fluchtursachen sind eng damit verbunden, weil es die Migrationspolitik der G-20-Staaten war, gegen die sich der Protest während des Gipfels richtete – und es sind auf St. Pauli vor allem geflüchtete Menschen, die kontrolliert werden.

Haben die Ethnien die Kraft, sich hier selbst zu organisieren?

Ja, und einen unbeugsamen Willen. Und doch erlebe ich viele Mandanten, die eine Haft schwer ertragen, die zum Teil gebrochen und mit verletzten Seelen aus der Justizvollzugsanstalt Billwerder herauskommen nach einigen Wochen. Vielen ist nicht klar, was das für Menschen, die es übers Mittelmeer geschafft haben, heißt, hier eingesperrt zu werden. Dem System dürfte es schon klar sein, welche psychologischen Schäden das anrichtet. Die Flüchtlinge kommen, um hier zu arbeiten und Geld zu verdienen. Dann zwingt man sie zu illegalen Tätigkeiten – und sie landen im Knast. Das macht die ganze Schizophrenie deutlich.

Da sie nicht arbeiten dürfen, verticken sie Gras?

Ja, sie verkaufen Kleinstmengen Marihuana. Da schließt sich der Kreis: Das ist eine moderne Form der Kolonialisierung. Das Betäubungsmittelgesetz, das ist das irrationalste Gesetz im ganzen Strafgesetzbuch, so irrational wie die Drogenprohibition insgesamt.

Weil die Leute gleichzeitig vollgestopft werden mit legalen Drogen, mit Fernsehen, Alkohol und Tabak?

Klar. Kürzlich hab ich gelesen, dass pro Jahr zehn Millionen für die Aufklärung über die Folgen von Alkoholsucht ausgegeben werden – aber 340 Millionen Euro für Alkoholwerbung. Das ist die Droge, die den größten gesellschaftlichen Schaden anrichtet – mit mehr als 130.000 Toten in Deutschland pro Jahr.

Noch mal zurück zu den Flüchtlingen. Bräuchten wir nicht so etwas wie Betreuungszentren als erste Station, wenn sie hier ankommen? Wo sie, statt interniert zu werden, erst mal medizinisch durchgecheckt, psychologisch betreut und dann nach ihren Qualifikationen gefragt werden.

Ja, sicher, um sie dann weiterzuvermitteln. Die Flüchtlinge wollen ja eine angemessene Arbeit und nicht im Park Gras verticken. Aber dazu brauchen wir eine Willkommenspolitik, die hat es ja tatsächlich hierzulande nie gegeben.