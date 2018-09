Staatlicher Einschüchterungsversuch?

Nicht nur im »Hambacher Forst« hat die Polizei Aktivisten und Kritiker der geplanten Rodung durch den Energiekonzern RWE fest im Blick Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Der Besuch einer Informationsveranstaltung zum Widerstand im Hambacher Forst durch die Polizei sorgt für Unmut. Zum Termin am 12. September hatte der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband (SDS), welcher der Partei Die Linke nahesteht, ins Audimax der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen eingeladen. Den Angaben des SDS zufolge hat die Polizei Besucherinnen und Besucher durchgezählt und die Personalien des SDS-Aktivisten und Anmelders der Veranstaltung Samuel Krämer aufgenommen.

Jener Vorgang führte im Nachgang zu Protesten der Betroffenen, der örtlichen Linkspartei und des Aachener Linke-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko. In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung von Hunko und dem SDS wird das Vorgehen der Beamten als »Einschüchterungsversuch« gewertet und verurteilt. »Wir fordern den Landesinnenminister Herbert Reul sowie den Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach auf, sich für den antidemokratischen Vorfall zu entschuldigen«, heißt es darin weiter. Schließlich hätten »Repressalien der Polizei bei Bildungsveranstaltungen nichts verloren«, das gelte insbesondere an Hochschulen.

Die Polizei weist die Kritik hingegen zurück. Für die Behörde seien die »Vorwürfe nicht nachvollziehbar«, äußerte sich die Aachener Polizeisprecherin Dana Zimmermann am Mittwoch auf jW-Anfrage. Bei dem Vorgehen der zwei Beamten habe es sich schließlich um einen »normalen Vorgang« gehandelt. Auch die Leitung der RWTH versteht die Aufregung nicht. »Die Hochschule hat die – aus unserer Sicht rechtmäßige – polizeiliche Maßnahme nicht zu bewerten«, teilte Tobias Römgens, Verwaltungsrat und ständiger Vertreter des Dezernenten der Hochschule ebenfalls am Mittwoch auf jW-Anfrage mit. Römgens wies zudem darauf hin, dass die RWTH Aachen »lediglich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt« habe. Dies sei üblich, sofern Veranstaltungen »den Grundwerten der RWTH nicht zuwiderlaufen«. Der Ablauf liege jedoch allein in den Händen der Veranstalter, sagte Römgens.

Diese wiederum bleiben auch Tage später bei ihrer Bewertung der Ereignisse. Dass sie bei Veranstaltungen von der Polizei überwacht würden, »ist uns neu«, sagte Samuel Krämer am Mittwoch gegenüber jW. Dies zeige aber, »welche Nervosität bei NRW und RWE herrscht«. Er berichtete außerdem, dass er sich wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung eingeschüchtert gefühlt habe. Der Abgeordnete Hunko will die Angelegenheit vorerst nicht auf sich beruhen lassen, sondern erneut den Kontakt zu Hochschule und Polizei suchen. Ob dies zur Klärung beiträgt, bleibt abzuwarten.