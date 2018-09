Flexibler Umgang mit Wahrheit

Plakat des Moscheevereins Fussilet 33 (Berlin, Januar 2017) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Geheimdienstler können kreativ mit der Wahrheit umgehen. Zum Beispiel, indem sie Worte wie »Umfeld«, »Überwachung« und »nachrichtendienstliche Mittel« eigenwillig definieren, wenn Parlamentarier von ihnen wissen wollen, wie nah sie an einem mutmaßlichen Attentäter dran waren, den leider niemand gestoppt hat. Das bewies am Donnerstag ein ranghoher Beamter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz.

Die Fussilet-Moschee war Anis Amris erster Anlaufpunkt in Berlin gewesen – und laut Rekonstruktion der Ermittler auch sein letzter, bevor er am 19. Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz steuerte. Mehrmals hatte ihn eine Überwachungskamera des Landeskriminalamts vor der salafistischen Moschee im Stadtteil Moabit gefilmt. Auch von 18.38 bis 19.07 Uhr am Tag des Lkw-Anschlags hielt sich Amri dort auf. Gegen 20 Uhr waren zwölf Menschen tot.

In der besagten Moschee soll Amri sogar übernachtet haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte dort einen V-Mann. Dennoch antwortete es im Januar 2017, als ihm eine parlamentarische Anfrage der Grünen vorgelegt wurde: »Im Umfeld des Amri wurden keine V-Leute des BfV eingesetzt.«

Unter anderem dazu sollte sich der Verfassungsschützer äußern, der am Donnerstag im Untersuchungsausschuss befragt wurde. Er stellte sich als Leitender Regierungsdirektor mit dem Namen Gilbert Siebertz vor – 51 Jahre alt, ausgebildeter Islamwissenschaftler und Referatsgruppenleiter der operativen Auswertungsabteilung im Bereich Islamismus. Nachdem ihn der Vorsitzende des Ausschusses, Armin Schuster (CDU), ordnungsgemäß auf seine Wahrheitspflicht als Zeuge hingewiesen hatte, klang die Antwort des BfV-Beamten auf die neuerliche Frage nach V-Leuten so: »Nach meinem Verständnis wurden im Umfeld Anis Amris keine eingesetzt.« Ja, er würde die parlamentarische Anfrage noch einmal so beantworten, stellte Siebertz klar. Das sei zwar »möglicherweise missverständlich, aber nicht falsch«. Die »Quelle« in der Fussilet-Moschee sei ja nicht speziell auf Amri angesetzt gewesen.

Der Zeuge wurde von den Abgeordneten auch mit der Aussage einer Sachbearbeiterin aus seinem Amt konfrontiert, die vermuten ließ, dass es intensiver mit Amri befasst war, als Siebertz zugeben wollte. Die Zeugin Lia Freimuth hatte zwei Wochen zuvor in dem Ausschuss gesagt, Die ersten Erkenntnisse über Amri hätten dem BfV bereits im Januar 2016 vorgelegen – elf Monate vor dem Anschlag. Amri habe als Islamist mit Gefährdungspotential gegolten. Sie selbst habe die Befragung von V-Leuten über Amri im Februar und im März 2016 veranlasst. Auf die Frage, ob Amri mit »nachrichtendienstlichen Mitteln« beobachtet worden sei, hatte die Zeugin mit »Ja« geantwortet.

Der ranghöhere BfV-Beamte relativierte das am Donnerstag: »Überwacht wurde er mit nachrichtendienstlichen Mitteln nicht.« Siebertz räumte allerdings ein, dass seine Behörde im Fe­bruar und März 2016 mehreren »geeigneten Quellen«, Lichtbilder vorgelegt habe, auf denen Amri zu sehen war. Allerdings habe ihn vor dem Anschlag keiner der Befragten erkannt. Auch habe der Verfassungsschutz V-Leute beauftragt, näher an Amri »heranzurücken« – angeblich ohne Erfolg. Nach den Worten des Regierungsdirektors könnte von »Überwachung« mit nachrichtendienstlichen Mitteln nur die Rede sein, wenn der Verfassungsschutz Amri offensiv ausgespäht hätte – etwa durch direkte Observation und Abhörmaßnahmen.

Die FDP-Abgeordnete Katharina Willkomm (FDP) reagierte ungehalten auf die Wortklauberei des Beamten: Das BfV verstecke sich »hinter eigenen Begriffsdefinitionen«, um seine Rolle herunterzuspielen.

Auf Nachfrage der Abgeordneten Martina Renner (Die Linke) erklärte Siebertz zunächst, dass das BfV keinerlei Observationen durchgeführt habe, bei denen Amri die Zielperson war oder zufällig auftauchte. Auf die Frage, ob das Amt Observationskräfte an andere Behörden ausgeliehen habe, die Amri direkt oder indirekt observiert hätten, antwortete er aber: »Nicht dass ich wüsste.«

Als es darum ging, in welchen Sachakten zu islamistischen Gruppen Amri eine Rolle gespielt habe, intervenierte eine Vertreterin des Bundesinnenministeriums: Das gehöre nicht in den öffentlichen Teil der Sitzung. Auch sollte hier niemand Details aus einen Bericht der Welt über den V-Mann in der Fussilet-Moschee bestätigen, in dem es geheißen hatte, Amri habe sogar manchmal als »Imam« dort gepredigt.