Von wegen Rechtsstaat

Der Dritte im Bunde: Horst Seehofer (CSU, m.) reiht sich bei seinen Amtskollegen Herbert Kickl aus Österreich und Matteo Salvini aus Italien ein (Innsbruck, 12.7.2018) Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Der Flüchtlingsdeal der Bundesregierung mit Italien »ist fertig, unterschriftsreif«, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Gespräch mit dem Handelsblatt (Mittwochausgabe). Ähnliche »Abkommen zur Zurückweisung« von Flüchtlingen an der Grenze bestehen bereits mit Spanien und Griechenland – außerhalb des für solche Vereinbarungen vorgesehenen Rechtsrahmens des »Dublin«-Systems –, wie Seehofer dem Blatt erklärte. Der Inhalt dieser außerrechtlichen Übereinkünfte wird der Öffentlichkeit vorenthalten. Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen kritisieren das Abschließen solcher Deals generell und die Intransparenz im Speziellen. Sie machen die Bundesregierung zudem für Leid, Tod und menschenunwürdige Zustände auf Seiten der Flüchtlinge mitverantwortlich.

Anlässlich des bundesweiten Tags des Flüchtlings am morgigen Freitag haben Amnesty International und Pro Asyl bereits am Mittwoch gemeinsam in Berlin ihre Positionen und Forderungen an die Bundesregierung deutlich gemacht. So seien beispielsweise Entscheidungen, Länder außerhalb der EU eigenmächtig zu »sicheren Herkunftsstaaten« zu erklären, »lediglich Symbolpolitik zu Lasten von Schutzsuchenden«, sagte die Asylrechtsexpertin Franziska Vilmar von Amnesty International. Das derzeitige Verfahren zur Zusammenführung von hier lebenden Asylsuchenden mit ihren noch im Ausland lebenden Familien ist laut Vilmar »viel zu kompliziert« und ein »familienverachtendes Gesetz«. Auch würden Abschiebungen nach Afghanistan gegen die Richtlinien des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) verstoßen, wonach die Hauptstadt Kabul kein sicherer Ort sei – dort treffen aber sämtliche Abschiebeflüge aus der BRD in das Land ein und Abgeschobene werden ihrem Schicksal überlassen. Und dies seien nur einige der vielen Kritikpunkte der Organisation an der Politik der Bundesregierung.

So sei es nicht mit dem von Seehofer so oft betonten Rechtsstaat vereinbar, wenn Asylsuchende bereits an der Grenze abgewiesen werden, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt den anwesenden Journalisten. Betroffenen werde die Möglichkeit genommen, die Entscheidung der Staatsgewalt von einem Gericht überprüfen zu lassen. Die Justiz sei damit außen vor. Und wer beispielsweise nach Griechenland geschickt werde und dort auf der Straße lande, könne nur schwer seinen Fall in der BRD vor Gericht bringen.

Mit ihrer Forderung nach einem Stopp der Abschottungspolitik werden Organisationen wie Amnesty International und Pro Asyl in Zukunft beim Bundesinnenministerium (BMI) erst recht einen schweren Stand haben. Denn ihr direkter Ansprechpartner im BMI ist offenbar kein geringerer als der jüngst dorthin versetzte, bisherige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Dies erklärten Vilmar und Burkhardt auf die Frage, wie sie die Versetzung Maaßens bewerten. Er soll dort schließlich unter anderem für neue »Rückführungsabkommen« zuständig sein. Maaßen hatte sich im Grunde genommen bereits 1997 als Jurist mit seiner Arbeit »Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht« als geeigneter Experte empfohlen. Von der Personalie Maaßen wollen sich Amnesty International und Pro Asyl jedenfalls nicht davon abhalten lassen, unentwegt den Finger in die Wunde zu legen, wie Vilmar und Burkhardt bekräftigten.

»Besonders gefährlich wird es für die Gesellschaft«, schreiben Amnesty Inernational und Pro Asyl in einem gemeinsamen Aufruf, wenn »demokratische Politiker und Parteien« es zulassen, dass rassistisches, diskriminierendes Gedankengut ihr politisches Handeln bestimme. Tatsächlich ist dies offenbar schon längst der Fall. Gegner einer Politik von Abschottung und Ausgrenzung sind jedenfalls dazu aufgerufen, am Samstag, 13. Oktober ab 13 Uhr in Berlin an der Großdemonstration »#unteilbar« teilzunehmen.