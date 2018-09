Koalitionsstreit am Main

ATTAC-Aktivisten vorigen Samstag in der Paulskirche in Frankfurt am Main Foto: Boris Roessler/dpa

Die Besetzung der Frankfurter Paulskirche durch etwa 100 Aktivistinnen und Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC war am vergangenen Wochenende in der Mainmetropole ohne Polizeieinsatz und Räumung zu Ende gegangen.

Mit einem Transparent mit der Aufschrift »Her mit der Demokratie!« war der symbolträchtige Ort von Samstag mittag 14 Uhr bis Sonntag morgen neun Uhr besetzt worden, um an den Beginn der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren zu erinnern. ATTAC-Sprecherin Frauke Distelrath wertete die Besetzung als Erfolg. In der Paulskirche hatte 1848 das erste gesamtdeutsche Parlament getagt und einen Grundrechtskatalog beschlossen. Ebendort hatte sich mehr als 160 Jahre später auch die Protestbewegung gegen die Macht der Bankenbranche versammelt.

Doch die Besetzung vom Wochenende hat nun ein Nachspiel. In der Koalition aus CDU, SPD und Grünen, die Frankfurt regiert, gibt es Ärger. Dass Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Samstag seinen Sprecher Nils Bremer mit den Besetzern verhandeln ließ, brachte CDU-Bürgermeister Uwe Becker in Rage. Er verlangte eine Strafanzeige. Zwar hatte die Polizei zehn Minuten nach Besetzung der Kirche niemanden mehr hineingelassen. Die Aktivisten konnten aber öffentlichkeitswirksam »die Verbindung zwischen den deregulierten Finanzmärkten und deren Auswirkung als Demokratieverlust« diskutieren, wie der ATTAC-Aktivist Thomas Eberhardt-Köster am Donnerstag gegenüber junge Welt bestätigte. Per Livestream wurde die Debatte im Gebäude auf einen Bildschirm vor der Paulskirche übertragen. Genau das habe Becker erzürnt, meint Eberhardt-Köster: »Auch so manche CDU-Politiker haben verstanden, worum es geht.« Sie hätten aber nicht hinnehmen wollen, dass verdeutlicht werde, »wie sehr unsere Demokratie in Gefahr ist«, so der Aktivist.

Dass Becker und andere CDU-Politiker forderten, strafrechtlich gegen die Paulskirchenbesetzer vorzugehen, kritisiert auch die Frankfurter Linksfraktion im Stadtparlament. Die CDU wolle »den legitimen Protest gegen einen zügellosen Kapitalismus« kriminalisieren, heißt es in deren Erklärung. »Die Paulskirche als Wiege der Demokratie« sei »genau der richtige Ort, um sich dafür einzusetzen, die Finanzmärkte stärker zu regulieren«. Fraktionsgeschäftsführer Stefan Klee erklärte, Beckers Reaktion solle offenbar den »Law- und Order-Flügel« der CDU befrieden. SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann habe mit der von der Stadt unterstützten Veranstaltung »Rock gegen Rechts« und mit der Duldung der Paulskirchenbesetzung »gute Pflöcke« gesetzt. Eine Strafanzeige werde es nicht geben, da im Koalitionsvertrag der Frankfurter CDU-SPD-Grünen-Regierung ein Vetorecht vereinbart sei: »Will einer der drei nicht, ist es nicht möglich«.

So bleiben die Proteste am Wochenende, zu denen ATTAC im Rahmen der europaweiten Aktion unter dem Motto »Finance for the People!« aufgerufen hatte, als legitimer demokratischer Protest in Erinnerung. Auch wenn der CDU-Bürgermeister gegenüber der Lokalpresse wettert, die Besetzung sei »völlig inakzeptabel« und »morgen kommt dann eine andere Gruppe und übermorgen wieder eine andere, so geht das nicht«. Vor der Besetzung waren am Samstag rund 200 Demonstranten durch das Bankenviertel der Stadt bis zum Börsenplatz gezogen. Verkleidet als »graue Sklaven der Finanzmärkte« hatten sie die Börsensymboltiere Bulle und Bär auf Rollen mit sich gezogen. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. Es kann also über Inhalte berichtet werden, statt wie so oft nur über martialisches Polizeivorgehen. In der »Paulskirchenerklärung« heißt es: »Wenn die deutsche Regierung sich an Handelsabkommen beteiligt, in deren Folge sich Konzerne über demokratische Regeln und Gesetze hinwegsetzen dürfen«, sei das ein »Verstoß gegen den Grundsatz der Demokratie«. Gleiches gelte, »wenn Regierungen von Bund und Ländern einen autoritären Umbau des Staates vorantreiben, indem neue Polizeigesetze tief in die Rechte« der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, statt deren Rechte zu verteidigen.