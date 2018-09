Hand in Hand

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und das Innenministerium wollen beim Thema Cybersicherheit künftig stärker zusammenarbeiten. Am Donnerstag unterzeichneten BDI-Präsident Dieter Kempf (links) und Minister Horst Seehofer (CSU) ein entsprechendes Grundsatzpapier in Berlin. Um welche »Sicherheit« es dabei geht, wird in einer Mitteilung aus Seehofers Haus deutlich: Cyberkriminalität sei »eines der bedeutendsten Risiken für reibungslos ablaufende Geschäftsprozesse«, hieß es. Deswegen sollen sich Wirtschaftsvertreter und Bundesbehörden enger abstimmen. (dpa/jW)