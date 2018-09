»Den Mund aufmachen und Flagge zeigen«

Gegendemo zu AfD-Kundgebung in Rostock (9.4.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Der Rostocker AfD-Kreisverband hat für Sonnabend einen Aufmarsch mit bis zu 1.000 Teilnehmern angekündigt. Er bewirbt dies als Demonstration unter dem Motto »Für unser Land und unsere Kinder«. Als Hauptredner ist Rechtsaußen Björn Höcke angekündigt. Was ist der Hintergrund dieser rechten Veranstaltung?

Die AfD versucht seit mehreren Monaten verstärkt in Rostock Fuß zu fassen. Durch die Einladung von Spitzenfunktionären als Redner will sie möglichst große Aufmerksamkeit für ihre Hetze erreichen. Aus diesem Grund haben sie Höcke eingeladen. Der Kreisverband weiß natürlich, dass ihm durch seine Person mediale Aufmerksamkeit sicher ist. Es handelt sich dabei aber auch um eine bewusste Zurschaustellung und Positionierung: Es soll gezeigt werden, wie weit rechts die Rostocker AfD steht.

Wie stark sind rechte Organisationen in der Stadt vertreten, und welche Gruppierungen werden sich voraussichtlich am geplanten Aufmarsch beteiligen?

Natürlich kenne ich keine Mitgliederzahlen. Neben der AfD treten die meisten Gruppen mit maximal 20 wahrnehmbaren Personen auf. Es gibt verschiedene kleine, ex­trem rechte Organisationen in der Region. Auch die Bundeszentrale der »Identitären Bewegung« inklusive Versandhandel befindet sich in Rostock. Zwischen all diesen Gruppierungen gibt es Kontakte und Formen der Zusammenarbeit.

Inwieweit werden rechte Kräfte in Rostock und Umgebung von den Ereignissen in Chemnitz und Köthen motiviert?

Mag sein, das es so ist, allerdings kommt mir die Strategie der AfD langfristiger vor. Seit Anfang des Jahres haben wir monatliche Aufmärsche in Rostock. Die Partei nimmt sich gezielt verschiedene Stadtteile vor, um dort ihre Propaganda zu verbreiten. Zu Beginn hatte sie ihre Veranstaltungen als Montagsdemos deklariert. Nach Evershagen, Lütten Klein und Warnemünde wollen die Rechten nun zum ersten Mal durch die Innenstadt marschieren und dies dann im Oktober und Dezember wiederholen. Ob ihnen das gelingt, werden wir sehen.

Es soll zahlreiche antifaschistische Proteste unter dem Motto »Kein Schritt zurück – für ein solidarisches Rostock« geben. Was genau ist geplant, und an welchen Aktivitäten beteiligt sich Ihre Initiative?

Das Bündnis »Rostock nazifrei« ist das Dach der Proteste. Darin organisiert ist ein breites Spektrum aus Gewerkschaften, verschiedenen Initiativen, Parteien und Kirchen, die sich koordinieren und mit unterschiedlichen Protestformen den Rechten entgegentreten wollen. Es wird verschiedene Feste in der Stadt geben, zum Beispiel vor dem Gewerkschaftshaus. Der Verein »Bunt statt braun« betreut die große Bühne am Steintor. Die Geflüchteteninitiative »Rostock hilft« veranstaltet eine eigene Demonstration, die am Steintor enden wird. Gewerbetreibende oder auch die Universität beteiligen sich. Sie setzen Zeichen, indem sie beispielsweise unsere Fahnen aufhängen. Die Rostocker Fraktionen von Die Linke, Grünen und SPD rufen in einer gemeinsamen Erklärung zur Teilnahme an den Protesten auf.

Neben den symbolischen Aktionen ist es aber auch das erklärte Ziel, den rechten Aufmarsch mittels Sitzblockaden zu verhindern. Dieses Mittel des zivilen Ungehorsams halten wir für absolut legitim, um der rassistischen und nationalistischen Hetze Einhalt zu gebieten.

Zuletzt wurden Rufe nach der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz laut. Halten Sie das für sinnvoll?

Es wäre zumindest ein staatliches Signal. Aus diesem Grund und wegen der offenen Zusammenarbeit der AfD mit erklärten Neonazis – und denen in ihren eigenen Reihen – fordern wir die Beobachtung schon lange. Bislang wurden aber nichts ernsthaftes unternommen. Deswegen ist es gut, dass das nun angegangen werden soll. Ob und welchen Effekt das haben wird, kann ich nicht voraussehen.

Was muss aus Ihrer Sicht in Rostock passieren, um den Einfluss rechter Gruppierungen zurückzudrängen?

Wir wünschen uns eine noch stärkere Beteiligung bei der Arbeit gegen rechts über die bestehenden Initiativen hinaus. Es muss allen klar sein, wer da marschiert und welche menschenverachtenden Inhalte da vertreten werden. Alle sollten jetzt den Mund aufmachen und Flagge zeigen.