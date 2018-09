Streikdrohung wirkt

Am Mittwoch hätte der unbefristete Streik der Beschäftigten an der Uniklinik Homburg beginnen sollen. Nun gibt es eine Einigung zwischen Verdi und dem Vorstand Foto: Sven Hoppe/dpa

Selten hat bereits die reine Ankündigung eines Arbeitskampfs so viel Wirbel verursacht wie am Universitätsklinikum des Saarlandes. 440 von etwa 1.300 Betten sowie acht komplette Stationen hatte Verdi der Klinikleitung vorab zur Schließung angemeldet, beginnen sollte der Ausstand Mittwoch früh sechs Uhr. Doch dazu kam es letztlich nicht. Erst wenige Minuten vor Streikbeginn setzten Gewerkschaft und Klinikvorstand ihre Unterschriften unter ein Kompromisspapier, das den rund 5.000 Beschäftigten Entlastung bringen soll. Es orientiert sich in weiten Teilen an der vor kurzem für die Unikliniken Düsseldorf und Essen erzielten Vereinbarung (siehe jW vom 1. September), die von der Gewerkschaft als bedeutender Erfolg gewertet wird. In einem wichtigen Aspekt haben die Homburger Pflegekräfte aber noch eins draufgesetzt: Anders als in Nordrhein-Westfalen können Beschäftigte an der Saar in Überlastungssituationen künftig einen Ausgleich in Form von Freizeit einfordern.

145 zusätzliche Vollzeitstellen sollen am Homburger Uniklinikum eingerichtet werden, 15 davon in nichtpflegerischen Bereichen. Die Zahl der vereinbarten Neueinstellungen ist damit, gemessen an der Betriebsgröße, noch ein wenig höher als in NRW. Entscheidend aber ist etwas anderes: Wenn die Klinikleitung bei Überlastungssituationen nicht in der Lage ist, diese binnen drei Tagen zu beseitigen, erhalten die Betroffenen sogenannte Belastungstage. Wer acht davon auf dem Konto hat, bekommt im Folgemonat einen zusätzlichen Tag frei. »Das ist ein toller Erfolg«, betonte Verdi-Sekretär Michael Quetting am Mittwoch auf jW-Nachfrage. »Der einzelne Beschäftigte und nicht nur Verdi als Organisation kann darauf pochen, dass es einen Belastungsausgleich gibt.« In den bislang von Verdi geschlossenen Vereinbarungen, wie an den NRW-Unikliniken und an der Berliner Charité, gibt es solche individuellen Ansprüche nicht.

»Wir haben ein Ergebnis, das gut für die Beschäftigten ist und für nachhaltige Entlastung und Attraktivität der Jobs in der Pflege und des Uniklinikums sorgt«, erklärte der Verdi-Landesfachbereichsleiter Frank Hutmacher. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft steht mit dieser Einschätzung offenbar nicht allein da. Über 50 Teamdelegierte von den Stationen haben die Verhandlungen die ganze Nacht über begleitet und über Zwischenstände debattiert. »Das waren durchaus komplizierte und auch kritische Diskussionen, letztlich gab es aber eine große Einigkeit«, berichtete Quetting. Bis auf eine Enthaltung hätten alle Teamdelegierten dem Kompromiss zugestimmt.

Eine grundsätzliche Lösung für das Problem der Personalnot in den Kliniken ist die Vereinbarung freilich nicht. Sie sei aber »ein gutes Fundament« für die weitere Auseinandersetzung, erklärte Quetting. »Die Regierenden stehen in der Verantwortung, endlich verbindliche gesetzliche Personalvorgaben in allen Bereichen der Krankenhäuser zu beschließen.« Bis das erreicht sei, werde die Gewerkschaft keine Ruhe geben.

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Pflege kann der Erfolg in Tarifkonflikten nicht nur an deren konkretem Ergebnis gemessen werden. Diese Auseinandersetzungen an den Unikliniken haben großen Anteil daran, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn anhaltendem Druck ausgesetzt ist, politische Lösungen zu präsentieren. Die bisherigen Vorschläge des CDU-Ministers sind allerdings bei weitem nicht ausreichend, teilweise würde deren Realisierung sogar schaden.