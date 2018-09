Stärken und Schwächen

Marx 200: Mitglieder der DKP demonstrieren am 5. Mai 2018 in Trier Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Ein »dickes Sonderheft mit viel Diskussionsstoff« verspricht die Redaktion der Marxistischen Blätter im Editorial der neuen Ausgabe, die vorwiegend Beiträge zu historisch-politischen Fragestellungen enthält. Die Jahre 1918 und 1968 liefern dabei den Orientierungsrahmen.

Raimund Ernst weist in seinem Beitrag auf den politischen Kontext der Konstituierung der DKP vor 50 Jahren hin. Er stellt die Frage, ob sie »überhaupt politisch klug gewesen ist«. Das niemals aufgehobene KPD-Verbot von 1956 »rückte die neue Partei bereits zu Anfang an den Rand der Legalität mit der ständigen Drohung, sie als Nachfolgeorganisation der KPD erneut zu verbieten«. Die damalige Bundesregierung habe sich durch die Tolerierung der Neukonstituierung einer kommunistischen Partei dem vielfach erhobenen Vorwurf entzogen, auf einer Stufe mit den faschistischen Diktaturen in Spanien, Portugal und Griechenland zu stehen. Gleichzeitig seien vielen Mitgliedern der Partei durch den »Radikalenerlass« Lebensperspektiven geraubt worden: »Um die Partei als Ganzes zu treffen, schlug man jedes einzelne Mitglied.«

Die »Mythen und Realitäten« des Jahres 1968 in Frankreich hat Lothar Peter untersucht. Der insbesondere in linken Kreisen langlebigste Mythos, so Peter, sei der vom »Verrat« der Französischen Kommunistischen Partei und der mit ihr verbundenen Gewerkschaft CGT »an der Revolution«. Dessen ideologische Funktion sei, den »spektakulären Charakter der Studentenbewegung« zu feiern und so durch Verzerrung und Verschleierung historischer Abläufe die aktuelle Suche nach »Alternativen zu den gegebenen Herrschaftsverhältnissen« zu erschweren. Peter hält die damalige Kritik des PCF an den »teilweise abenteuerlichen Ambitionen« vieler Sprecher der Studentenbewegung für begründet. Die Partei habe den tatsächlichen und heute dokumentarisch belegbaren Bewusstseinsstand der französischen Arbeiterklasse weitaus besser gekannt als die »später oft die Fabrik von ›Papa‹« übernehmenden Bürgerkinder an den Universitäten.

Über den Widerstand gegen die »Regierung der Reichen« in Österreich schreibt Anne Rieger. Die ÖVP-FPÖ-Regierung erledige »mit Unterstützung der liberalen Partei Neos in rasantem Tempo ihren Klassenauftrag« und agiere – etwa bei der Novellierung des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes – »überfallartig«. Als Ablenkungsmanöver würden Debatten über Rauchergesetz, Kopftuch im Kindergarten, Schächten usw. inszeniert. Ziel dieser Taktik sei, die Mobilisierung einer Protestbewegung zu erschweren oder ganz zu verhindern. Die Großdemonstration am 30. Juni in Wien habe allerdings gezeigt, dass sich die Menschen »nicht einlullen« ließen. Gewerkschafter sagten einen »heißen Herbst« voraus. Eine wesentliche Schwäche, so Rieger, sei allerdings, dass der Österreichische Gewerkschaftsbund konzeptionell an der »institutionalisierten Sozialpartnerschaft« festhalte, die die neue Regierung »endgültig aufgekündigt« habe. (jW)