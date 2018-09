»Schimmel, Dreck und Lärm«

Kampf ums Wohnen: Wer in Frankfurt am Main zur Miete wohnt, hat derzeit wenig zu lachen Foto: Andreas Arnold/dpa

In Großstädten wird die Wohnsituation ständig prekärer, und Proteste werden lauter. Am heutigen Montag startet der Berliner »AK Wohnungsnot«, ein Zusammenschluss von rund 70 Einrichtungen, eine Aktionswoche anlässlich seines 30jährigen Bestehens. Nach Schätzungen leben in der Bundeshauptstadt zwischen 30.000 und 40.000 Wohnungslose. In ganz Deutschland ist die Zahl auf eine halbe Million gestiegen. »Selbst Menschen aus der klassischen Mittelschicht haben Probleme, eine Wohnung zu finden«, heißt es in der Erklärung des Arbeitskreises. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter stünden »einer wachsenden Zahl Betroffener« und »teilweise unlösbaren Aufgaben« gegenüber. In Anbetracht zunehmender Gentrifizierung reichten Instrumente wie der »Wohnberechtigungsschein« nicht mehr aus, um allen Mitgliedern der Gesellschaft ein würdiges Leben zu ermöglichen.

Eine Sozialwohnung suchen in Hessen derzeit mehr als 50.000 anspruchsberechtigte Menschen. Das Thema Wohnungsnot stand am Freitag beim DGB-Aktionstag zur Altersarmut in Frankfurt am Main auf der Agenda vieler Redner. Hohe Mieten verschärften in der Finanzmetropole das Problem der Altersarmut, sagte Egidius Planz, Vorsitzender der DGB-Seniorinnen und Senioren in Frankfurt. Zwar gebe es aktuell einen Bauboom – in den neuen Stadtvierteln kauften Immobilienspekulanten aber alles auf. Es entstünden Domizile von Reichen für Reiche.

Zugleich aber mussten im Jahr 2016 laut Bundesarbeitsministerium rund 8,6 Millionen Menschen mit weniger als 800 Euro Altersrente im Monat auskommen. Das betreffe also fast jeden zweiten Rentner in Deutschland, erläuterte Liv Dizinger, Abteilungsleiterin Strukturpolitik des DGB Hessen-Thüringen. Insgesamt 62 Prozent bekamen weniger als 1.000 Euro.

Ein Betroffener schilderte der Gewerkschaftsfunktionärin in einem Zwiegespräch am Freitag empört seine Lage: Um knapp 40 Euro sei seine Rente erhöht worden, seine Miete aber zugleich um rund 70 Euro angestiegen. Er gehe in Billigdiscountern einkaufen, dennoch reiche das Geld nicht. Am 20. Oktober, wenn das hessische »Mietenwahnsinn«-Bündnis kurz vor der acht Tage später folgenden Landtagswahl zur Demo »Widersetzen« aufruft, wolle er dabei sein.

Es gehe um mehr, so DGB-Vertreterin Dizinger: Angesichts des demographischen Wandels müsse in den Stadtvierteln Sozialberatung und -betreuung geboten werden. Die ambulante und die stationäre Pflege seien auszubauen. Dieter Müller vom Sozialverband VdK forderte, barrierefreies Wohnen für Ältere und Pflegebedürftige »zum Staatsziel« zu erheben.

Ältere Menschen, die etwa schon 20 Jahre lang in ihrer Wohnung in der Innenstadt gewohnt hätten, treffe es hart, wenn sie an den Stadtrand gedrängt würden, betonte Conny Petzold vom Verein »Mieter helfen Mietern«. Eine Umwandlung in eine Eigentumswohnung oder eine unverhältnismäßig ansteigende Miete aufgrund von Luxussanierung ängstigen Ältere besonders. Sie verlören so oft ihr gesamtes soziales Umfeld. Die 2013 gegründete Nachbarschaftsinitiative Nordend-Bornheim-Ostend, die zur Selbsthilfe greift und sich gegen Vertreibungen wehrt, treffe sich mittlerweile wöchentlich mit etwa 20 Menschen, berichtete deren Sprecher Michael Boedecker.

Der Kampf der Spekulanten gegen die Mieter spitzt sich zu. Manche Betroffene resignieren, andere reagieren kämpferisch. »Wir sind im Widerstand und ziehen nicht aus«, sagte Thomas Heinzelmann-Ekoos. Er wohnt in einem Mietshaus in der Wingertstraße, das neue Besitzer, als Eigentumswohnungen filetiert, weiterverkaufen wollen. »Sie reißen uns das Dach über dem Kopf ab, es regnet rein, im Winter hatten sie die Heizung und das Wasser abgestellt«, schilderte der Mieter die Lage. »Schimmel, Dreck und Lärm« seien die Folgen der Machenschaften, um alte Mieter rauszudrängen.