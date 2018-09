Münchner protestieren

Starkes Zeichen gegen explodierende Mieten: »Ausspekuliert«-Demo am Mariahilfplatz Foto: Felix Hörhager/dpa

In München haben am Sonnabend rund 10.000 Menschen gegen steigende Mieten, Luxussanierungen und soziale Ausgrenzung demonstriert. Ein Bündnis aus mehr als 90 Mietergemeinschaften, Gewerkschaften und Parteien hatte zu der Aktion unter dem Motto »Ausspekuliert« aufgerufen. Man werde »gegen Gesetze, die Steilvorlagen für Entmietung sind und dadurch Mieter zu Spekulationsobjekten machen«, protestieren, hieß es im Aufruf. Im Vergleich sind die Mieten in der bayerischen Landeshauptstadt mit die höchsten in der BRD.

Für den kommenden Freitag bitten Regierungschefin Angela Merkel (CDU) und Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) zu einem »Wohngipfel« ins Kanzleramt. Eingeladen sind Politiker von Bund, Ländern und Kommunen sowie Vertreter der Wohnungs- und Bauwirtschaft, des Mieterbundes sowie der Gewerkschaften. Gesprochen wird dabei aller Voraussicht nach darüber, wie mehr Wohnungen gebaut werden können. Den Bedarf bezifferte jüngst die Immobilienwirtschaft in einer Schätzung. Demnach müssten in der Bundesrepublik jährlich 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen entstehen, um den wachsenden Bedarf zu decken. 80.000 davon müssten Quartiere mit Sozialbindung sein.

In einer aktuellen Prognose geht die Industriegewerkschaft Bau laut dpa-Mitteilung von Sonntag davon aus, dass die Bundesregierung ihr selbst gestecktes Ziel von 1,5 Millionen Neubauwohnungen bis 2021 verfehlt. Der Gewerkschaftsvorsitzende Robert Feiger sagte: »Ihr erstes Regierungsjahr wird diese Groko schon mit einem Defizit von mindestens 75.000 Wohnungen abschließen.« Im Jahr 2018 würden nicht einmal 300.000 durch Neubau entstehen.

In ihrer wöchentlichen Videobotschaft bekräftigte Bundeskanzlerin Merkel, an dem Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen festzuhalten. Bis zum Ende der Legislatur werde die Regierung zudem fünf Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren. Die Zahl solcher Quartiere für Menschen mit geringem Einkommen sinkt derweil weiter. 2017 gab es nach Angaben der Bundesregierung 46.000 Wohnungen mit Mietpreisbindung weniger als noch im Vorjahr. Insgesamt seien es gut 1,2 Millionen Sozialwohnungen – 2006 waren es noch rund 2,1 Millionen.

Der anstehende Gipfel beschäftigte den zuständigen Bundesminister auch auf dem CSU-Parteitag in München. Bezahlbarer Wohnraum sei »die soziale Frage unserer Zeit«, sagte Seehofer am Sonnabend. Die Bundesregierung habe aber bereits die richtigen Antworten auf die Wohnungsnot gegeben, meinte er mit Blick auf Beschlüsse zum sogenannten Baukindergeld oder der Mieterschutznovelle.

Die Veranstaltung, die der bayerischen Regionalpartei Rückenwind vor der Landtagswahl am 14. Oktober geben sollte, war ansonsten auf Ministerpräsident Markus Söder zugeschnitten. Dieser sei »das Beste, was Bayern zu bieten hat«, so Parteichef Seehofer. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der CSU-Alleinregierung drückt sich in sinkenden Umfragewerten aus: Derzeit würde die Partei 35 Prozent der Wählerstimmen erreichen. (dpa/AFP/jW)