Endspurt: Bestellung des jW-Sommerabos

Druckfrisch kommt junge Welt in den Briefkasten Foto: jw Archiv

Hunderte Leserinnen und Leser, die bisher die junge Welt eher nur gelegentlich gelesen hatten, nutzen mittlerweile unser günstiges Spezialangebot für den Sommer. Sie lernen so diese Zeitung gründlich kennen: ihre Autoren, ihre Rubriken und ihre Themen. Eine Tageszeitung drei Monate lang in den Briefkasten gesteckt zu bekommen, ist einfach eine hervorragende Gelegenheit dafür. Zumal wir für dieses Angebot besonders attraktive Konditionen einräumen. Statt des Normalpreises von 115,20 Euro zahlen Sie nur 62 Euro! Das kleine Handbuch »Marx to go« mit einer Auswahl von Zitaten des Klassikers gibt es gratis dazu. Das Abo endet automatisch, muss also nicht abbestellt werden. Und es eignet sich auch wunderbar als Geschenk für Freunde, denen Sie diese Zeitung schon immer mal vorstellen wollten. Jetzt aber ranhalten: Trotz immer noch sommerlicher Temperaturen endet die Bestellmöglichkeit am 24. September. Zeit zum Handeln also!Aktionsbüro