für F. W. Bernstein

Wenn Primzahlen

– man kann auch sagen: Wenn »Wilde Zahlen« –

weithin strahlen wie Leuchtturmlicht

gibt’s ein Gedicht.

*

Primzahl, teilbar nur durch sich selbst und durch eins

– sonst gibt’s in der Edelzahlkammer kein Fach, ernsthaft keins –,

ist Prim ohne »e«, nicht »Prime Time«, nicht zum Kauen Tabak.

Primzahl hat einfach Geschmack.

*

Nehmen wir Primzahl Nummer zwei:

Das ist die drei, minus eins ergibt zwei

die wird, drei addiert, dann zur fünf: ein Primwort

Fünf reimt sich auf nichts, an keinem Ort,

*

auch nicht auf der Krim. Bleibt immer Prim

und alleine, aber das ist nicht schlimm.

Fünf und nochmals die zwei, das macht sieben

Sind’s Geislein, von Angst vor Wolf Biermann getrieben?

*

Publikum, bitte ruhig geblieben!

Es gibt nun mal mehr als sieben

festgelegte Todsünden.

Ich will sie hiermit verkünden.

*

Eins:

Ellbogen ausfahren: »Ich! Alles meins!«

*

Zwei:

zuviel Geschrei.

*

Zwei und zwei ergibt vier

Zwei ist ein Harmoniegetier

Vier: ein Streich- oder Autoquartett:

Geschwindigkeitsrausch, volles Mett!

*

Karre kann kacheln: dreihundert Sachen!

Soll man aber besser nicht machen.

Zur vier dann die Nichtprimzahl neun

Jetzt schlägt es dreizehn, nicht jeden wird’s freu’n.

*

»Got the number thirteen tatooed on my neck …«

So fühlt sich der Outlaw: die Nase im Dreck.

*

Drei:

dahergebrabbelter Brei.

*

Vier:

Verkehr mit dem wehrlosen Tier.

(Versucht es mit Tigern und Klapperschlangen! –

Da werdet ihr bangen.)

*

Fünf:

iff Dünnf?

*

Sechs:

Jedweder Geiz-, Geldgrapsch- und Machtkomplex.

Kluge Frauen verteufeln als Hex.

Sowie das Nichtbier von Beck’s.

*

Sieben:

Fromme Lügen, als Wahrheit beschrieben.

*

Todsünden kann man viele begehn.

Wer ein Sünder ist, bleibt bei sieben nicht stehn.

Der schafft, als hülfen ihm Engel und Feen

auch elf, siebzehn und neunzehn!

*

Die Summe spielt auch mit und ziert sich

nicht im geringsten: siebenundvierzig!

*

Doch nun ist es gut mit dem Primzahlbeprahlen!

Herr Ober, ich möchte dann gerne primzahlen.

Eins, fünf und sieben, macht dreizehn Euro

und das für elf Mann, woanders ist’s teuro.

*

Primzahl ist Wildpferd, ist Maverick

der inspirierenden Mathemathik

Was noch gefällt an der Zahlenmystik:

Sie ist weder chic noch macht sie dick.

*

Und soll von mir niemals weit entfernt sein.

Der Primus der Primzahl heißt Fritz Weigle Bernstein.