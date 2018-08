Famoser LED-Zwang

Wem es jetzt nicht zu bunt wird ... (LED-Lampe) Foto: Patrick Pleul/dpa

Von Halogenlampen wusste ich lange nur, dass sie heißer als Glühbirnen wurden, weil ich mir beim Auswechseln mehrmals die Finger verbrannt hatte. Insofern waren sie nicht besonders beliebt bei mir, auch wenn sie länger brannten als Glühbirnen. Die waren noch die Nummer-eins-Lichtquelle, als sie 2012 in der EU verboten wurden. Von einem Komitologie-Ausschuss, dem Osram, Philips und Greenpeace angehörten.

Ab heutigen Sonnabend ist auch das Inverkehrbringen von Halogenlampen nicht mehr erlaubt. Die letzte Stufe der »EU-Ökodesign-Richtlinie« tritt in Kraft: Im Prinzip sind nur Leuchtdioden noch gelitten, LEDs, die so gut wie keine Wärme abgeben, strahlen wie die Glühwürmchen und dabei auch noch unsterblich wirken (ein Manko, das die Industrie längst überwunden hat, dazu später).

»Geh mal auf einen Autofriedhof und schließ eine Batterie an eine alte Schrottkarre an: Die LEDs im Amaturenbrett gehen immer noch«, riet mir einmal ein Wirt, der, wie so viele Wirte, seine Kneipe irgendwann mit einer Halogen-Girlande modernisiert hatte. Dabei klemmt man die Leuchten einfach an einen Niedervoltdraht, der über die Theke gespannt wird.

Man spricht dabei von einer »Gleichschaltung«, das hatte der Wirt mir auch gleich erklärt – und dazu einen Artikel aus der Zeitschrift Nationalsozialistische Erziehung vom 27. April 1933 zum Lesen gegeben. »Gleichschaltung kennen wir aus der Elektrotechnik«, hieß es darin, »eine Anzahl Beleuchtungskörper« werde »vom gleichen Strom durchflossen«. »Dieses Bild wird unserem Reichskanzler Adolf Hitler vorgeschwebt haben.«

Ändert das Ersetzen von Glühbirnen und Halogenlampen durch Leuchtdioden was an der Gleichschaltung? Um mehr über LEDs zu erfahren, fuhr ich lange vor dem Verbot der Glühbirne einmal zu Osram nach Regensburg, wo ich mit dem Bereichsleiter, einem Ingenieur, sprach, bei Kaffee und Gebäck. Ich wollte die LED-Produktion sehen, aber das ging nicht: Erstens befand diese sich in Malaysia, und zweitens geschieht die Bearbeitung der lichtemittierenden Halbleiter-Bauelemente in luftdicht geschlossenen Anlagen, weil dabei mit Gas gearbeitet wird.

Der Ingenieur hatte Zeit, er erklärte es mir. »Wir sind schon so weit in der LED-Entwicklung, dass wir Patente verkaufen können«, sagte er stolz und erörterte Phänomene der Physik, Chemie, Mathematik – ich ahnte: Mit der Glühbirne war es ein für allemal vorbei! Traf das nicht in gewisser Weise auch auf mich zu?

Dabei hieß es doch immer: »Sie ist perfekt.« So hatte es der Elektroingenieur und Autor populärer Technikbücher Artur Fürst 1929 in seiner Osram-Auftragsarbeit über die Glühbirne vermerkt. Noch 2006 bezeichnete der leitende Osram-Diplomingenieur Alfred Wacker die Glühbirne als »einfach genial, das ganze Netz ist für sie gemacht«. Ab jetzt soll es das eben für LEDs sein. Auch bei denen gibt es eine Gleichschaltung, ein famoses »Clustersystem« von Siemens und Osram. Viele Gemeinden wurden nach der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf diese LED-Zwangscluster böse überrascht. Vom Umweltbundesamt war in jener Zeit zu erfahren, dass sie »im Falle eines Defektes eher mit dem Ersatz des gesamten Laternenkopfes statt nur mit dem des (kaputten) Leuchtmittels rechnen (müssten), da die LEDs meist fest verbaut sind und nicht einfach ausgetauscht werden können«.