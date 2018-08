Nachschlag: Schulmeister

Totalitarismusdoktrin in Aktion: Antikommunistische Demonstranten vor der russischen Botschaft in Prag (20.8.2018) Foto: Roman Vondrouš/CTK/dpa

Der Prager Frühling war im Sommer zu Ende. Vorbei war der Versuch, über die Hintertür die sozialistische Volksrepublik in eine marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaft umzubauen. Am Dienstag sprach der tschechische Präsident Andrej Babis in Prag bei einer Gedenkveranstaltung. Demonstranten haben sich vor ihm aufgebaut, um ihn auszubuhen. Sein Vergehen: Er regiert mit den Stimmen der Kommunistischen Partei. Dass diese Tolerierung des Oligarchen durch die KP zweifelhaft ist, spielt für die »Tagesschau« am Dienstag mittag keine Rolle. Für sie zählt nur ein Skandal: Das politische Tschechien erinnert sich nicht an 1968 – so die Behauptung. Das kann nicht sein, denn damals war es schließlich die Sowjetunion (ergo Russland und damit diesmal nicht Deutschland), die Soldaten nach Prag schickte. Aus Hamburg kommt daher die geschichtspolitische Ermahnung, den Prager Frühling ganz besonders zu feiern. Der Erinnerungsweltmeister ist ein Schulmeister: Wessen zu gedenken ist, wird von ihm bestimmt. (rz)