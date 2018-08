Mit allen Wassern der Avantgarde

Proletarische Insel: Steinbruch Hochlindach, im Hintergrund der Traunsee Foto: Archiv Pilar

Beinahe skurreal, um eine seiner Wortschöpfungen zu zitieren, mutet es an, dass Walter Pilar am Neujahrstag 2018, kurz nach Abschluss seines Opus magnum, über eine Treppe in seinem Linzer Haus in den Tod stürzte. »Lebenssee«, der Titel der Tetralogie, an der er ein Vierteljahrhundert gearbeitet hatte und dessen »vierte Welle« posthum erscheinen musste, spielt auf Ebensee an, den Ort am Südufer des oberösterreichischen Traunsees, der wie eine proletarische Insel im Salzkammergut liegt – inmitten der Alpenregion, in der Kaiser Franz Joseph auf die Jagd ging und Adlige wie Bürger zur Sommerfrische weilten. Ebensee aber, durch Pilar nun auch auf der Landkarte der Literatur verzeichnet, ist von der salzverarbeitenden Industrie geprägt; im KZ Ebensee mussten Häftlinge Stollen in den Berg treiben, weil Hitler plante, die Raketenproduktion aus Peenemünde in die Alpen zu verlegen. In der provinziellen Enge des Industrieorts hat die Geschichte des 20. Jahrhunderts ihre Spuren hinterlassen.

Nun hätte ein schlichteres Gemüt oder ein schlechterer Autor als Walter Pilar aus dem Stoff wahrscheinlich einen der biederen Romane gemacht, die heute so große Konjunktur haben, und – mehr oder weniger autobiographisch grundiert – die Geschichte einer Ebenseer Familie über mehrere Generationen erzählt. Pilar aber war mit allen Wassern der literarischen Avantgarde gewaschen und konnte seinen »Roman« nur »in fragmentierter Form« schreiben. Sein Erzählanliegen, den Mikrokosmos Ebensee, sein Aufwachsen dort usf. zu gestalten, reibt sich an einem Verständnis von Literatur, das sich mit den abgedroschenen Formen »realistischen« Erzählens nicht begnügen kann und nach originelleren und überzeugenderen Lösungen sucht. Aus diesem Spannungsfeld schlägt Pilar die wunderbarsten Funken. Auch im vierten »Lebenssee«-Band begegnet uns wieder ein Reichtum an Formen, die sich von Gedichten über erzählende Passagen von unglaublicher Beschreibungsintensität bis hin zu Interviews, Gipfelbucheinträgen und Dokumenten der unterschiedlichsten Provenienz erstrecken. Fotos, Zeichnungen und Karten erweitern das Spektrum ins Visuelle; Pilars Erkundungen des Salzkammergut-Dialekts wiederum ergänzen das Buch gewissermaßen um eine Tonspur. Immer steht die Frage im Raum: »Was wird ausgewählt & wie strukturiert? wird es beschrieben oder gezeichnet? & wie? Mit welchen denkmethoden, welchen künstlerischen od. literarischen verfahrensweisen?«

Walter Pilar, der in der 68er-Zeit als Student in Linz politisiert wurde, trennte das Interesse an seiner Heimatregion und sein positiver Bezug zum Dialekt von den meisten seiner Genossen. Als »dialektelnder dialektiker« und »abstrahierender, freischaffender dialektnarr« schaute er den Ebenseern im wahrsten Sinne des Wortes aufs Maul und unternahm es immer wieder, »einen ganzen erlebnishaufen in ortsmundart zu vermitteln«. Dabei galt Pilars besondere Zuneigung dem Abgründigen und Skurrilen, das er auch im lokalen Brauchtum fand, Sonderlingen wie dem »Landschaftsmythomanen«, dem ein ganzes Kapitel gewidmet ist. Der Autor war womöglich der einzige, der dem gescheiterten Künstler mit Interesse zuhörte, wenn dieser von Gemüsefabriken erzählte, in denen vor 260 Millionen Jahren am Traunsee Orangen und Wein produziert worden sein sollen oder von den 46 roten Sonnen, die er gesehen haben will, nachdem er in eine »Zeituhr« geraten sei. Dazwischen meldet sich immer wieder die große Politik, wenn etwa Chruschtschow bei seinem Österreichbesuch 1960 nach Ebensee kommt und ausgerechnet diesen Industrieort mit seiner Wagenkolonne links liegen lässt. Bei Pilar erfahren wir, »wie Mansuet Rudl die Weltgeschichte aufhalten wollte«, indem er sich dem Tross mit einem Transparent entgegenstellte und den Ersten Parteisekretär der KPdSU zum Anhalten bewegen wollte.

Den ursprünglichen Plan, die »Lebenssee«-Bände chronologisch aufzubauen, hat Walter Pilar schließlich aufgegeben. Zu sehr durchdringen sich Vergangenheit und Gegenwart, zu groß sind auch die assoziativen Sprünge, als dass eine strenge zeitliche Ordnung plausibel wäre. Immer wieder drängt sich auch die lange Zeit verleugnete, faschistische Vergangenheit des Ortes in den Vordergrund. Angesichts eines »idyllischen hütterls/so an hittl« kann es dann z. B. heißen: »& schon lauert ›da Hitla‹ dahinta«. In der dritten und vierten »Welle« hat Pilar die Kapitel nach der Struktur eines Flügelaltars angeordnet. Die »Lebenssee«-Tetralogie endet mit der ausführlichen Beschreibung einer kinetischen Skulptur Pilars, dem »Karbach-Hochaltar«, einem »Modell des Widersinns«. Auf dem Altar sind für die Geschichte Ebensees relevante Symbole wie Hammer und Schlägel, Hammer und Sichel, aber auch das Hakenkreuz zu sehen; eine Wanne läuft mit Wasser voll, so dass der Altar periodisch nach vorne kippt und sich in den Ausstellungsraum ergießt. Das Schlussstück des Buches bildet aber ein Interview, in dem Pilar sagt: »In mir steckt schon irgendwo noch das Moment der permanenten Revolution.«