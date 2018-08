Du beißt auf Hirnstein

»Kosovo ist Serbien – Krim ist Russland«, Wandbild mit Nationalfahnen in Mitrovica Foto: Thomas Brey/dpa

Der Schriftsteller Peter ­Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Die gelbgrünlichen Schoten beim Frühstück haben es in sich. Active Augusta kommen die Tränen, doch sie hält eisern durch, isst die giftige Schote auf. Näh- und Bastelstunden folgen. Eine neue gelbe Jacke wird von lästigen Schultereinlagen befreit. Meine Tochter repariert den Bund ihrer Hose. Dazu gibt es Musik von meinem Computer, »Twin Peaks«. Ruhige Klänge, die leise mitgesungen werden. Sweet Svende versucht sich an der Taube als Motiv.

Dann ist es auch schon halb elf und dunkel draußen. Zeit für den letzten Bus, den honiggelben, der wieder nicht kommt. Also noch einmal Taxi. Dieses Mal übernimmt Cool Caro das von sich aus, winkt einem staatlichen zu, mit Taxameter.

Das Soma ist proppenvoll. Einmal durchgequetscht und woanders hin. Die jungen Leute in diesem sehr lebendigen Nachtleben wirken mitunter mutwillig froh, angestrengt gut drauf. Sie spüren auch, dass man ihnen die Unbekümmertheit nicht abnimmt. Es wird mit der Gesamtsituation in Kirre Kosovo zu tun haben.

Aus dem Vorjahr, als ich mit der Theatergruppe von Jeton Neziraj durch die Orte tingelte, ist mir Mitrovica im Hirn geblieben, eine unwirkliche Stadt, von einem Fluss zerschnitten. Am einen Ufer eine kleine serbische Enklave, russisch anmutend. Diese Serben wollen mit der Stadt, in der sie leben, auch mit dem Kosovo nichts gemeinsam haben. Sie leben ganz für sich, nach allen Regeln der Abschottung, hinter unsichtbaren Gräben, mit Verhauen in den Köpfen. Brandherde für kommende Zeiten.

Der Frieden ist trügerisch. Wann neue Kämpfe ausbrechen, weiß niemand zu sagen. Es kann jederzeit wieder losgehen. Die Wunden und Vernarbungen des letzten Krieges sind allesamt noch vorhanden. Es ist so schwierig, mit denen, die beteiligt waren, über den Krieg zu sprechen. Ich muss immer an Jandl denken: »Komm erzähl vom Krieg, wiest eingrückt bist, wiest gschossen hast, verwundt wordn, wiest gfallen bist.« Du fragst die alten Kerle und bekommst keine Antwort. Du beißt auf Hirnstein und Schützengrabengranit, wenn du in sie zu dringen versuchst. Es herrscht ein eisiges Schweigen vor. Nichts ist aufgearbeitet worden. Dafür sei, so meinen sie, noch nicht genügend Zeit vergangen.

Man tut auf beiden Seiten, als wäre da nichts weiter groß miteinander zu bereden. Man möchte sich den Hass aufeinander erhalten, hält sich bereit für den nächsten Ausbruch. Ein bösartiges Geschwür. Die unerträgliche Gesamtlage. Und mittendrin die Generation, zu der meine Begleiterinnen zählen. Sie ringen um Zuneigung, diese armen jungen Menschen, wenn sie ausgelassen tanzen, lauthals singen und ihr Interimsleben abfeiern. Und bekommen sie nicht. Sie bleiben ausgespart, begreifen den Ernst der Situation nicht. Und ahnen in der Regel doch, dass sie das Gift in sich haben, das sie gehorchen lassen wird, sobald die Befehlshaber schreien. Sie werden bei Fuß stehen, sobald es aus ist mit dem fröhlichen Leben.

Deswegen allein schon wird Prima Prishtina jede Nacht zur Partymeile. Und wir lassen uns bereitwillig in den Strudel hineinreißen. Ich habe an der Seite von drei Berliner Gören auch so richtig Lust auf diesen Budenzauber. Ich bin unter ihnen und wirbele, als wäre ich nur halb so alt, gröle wie sie im Chor der Aufgepeitschten, zucke meine Hüfte wie sie ihren Hüften schwingen. Ich bin wieder jung, bin einer von ihnen. Es ist doch egal, welche Wehwehwechen ich davontrage.

Sweet Svende und ich zeichnen Tauben. Ich kann keine Tauben zeichnen, bin eben nicht Picasso. Die Musik wechselt über zu Diskoklängen. Als ich vom Zeichenblock aufsehe, ist der Saal leergefegt. Die Leute sind längst schon wieder auf dem Weg zum nächsten Spektakel, zu Johnny, in die M-Bar und wie die Stätten sonst noch heißen. Wir nehmen das Taxi zurück, bereiten uns Tee für die Nacht. Sweet Svende macht zum Schluss das Licht in der Wohnung aus.

Ich bin am Morgen als erster wach, notiere Begebenheiten, könnte etwas herumspazieren, einen Zettel hinterlassen.

Die Realität und der Vampir sind dasselbe. Die Barbaren und die Rosen sind nicht dasselbe. Auch das Paradies und die Hölle sind etwas, was wir jeden Tag betreten. Ganze Jahrhunderte reichen nicht hin, um das Schloss der Tür zu reparieren, durch die wir eingetreten, durch die wir hinausgegangen sind.