Protest gegen Zwangsräumung

Foto: RubyImages/M. Golejewski

Rund 70 Aktivisten vom Bündnis »Zwangsräumung verhindern« haben gemeinsam mit solidarischen Nachbarn am Mittwoch versucht, eine Zwangsräumung in der Kiefholzstraße 8 in Berlin-Alt-Treptow zu verhindern. Sie blockierten beide Hauseingänge, woraufhin die Gerichtsvollzieherin die Polizei rief. Ein halbes Dutzend Einsatzfahrzeuge und 60 Beamte versammelten sich vor der Tür. Nachdem mehrere Gesprächsanläufe scheiterten, bat der betroffene Mieter die Unterstützer am Nachmittag, die Blockade zu beenden. Er wolle damit einer gewaltsamen Räumung durch die Polizei und nachfolgenden Repressionen zuvorkommen. Anschließend verließ er unter Applaus und, nach eigenen Worten, mit erhobenem Haupt die Wohnung. Er übergab der Gerichtsvollzieherin die Wohnungsschlüssel. Beim Abzug der Unterstützer kam es zu kleineren Rangeleien mit der Polizei. Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. (jW)