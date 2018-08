Freude am Sterben von Menschen

Filterstation für das Boulevardblatt: Newsroom der Bild-Redaktion in Berlin Foto: Jörg Carstensen/dpa/dpa-Bildfunk

Bild will seinen Lesern das Mitleid austreiben. »Bestie Assad bangt um seine Frau«, titelte das publizistische Kronjuwel aus dem Hause Axel (aktuell Friede) Springer vergangene Woche. Dabei war »Bestie« eher im Rahmen dessen, was man aus dieser Richtung gewohnt ist. Nur das folgende nicht: »Darf man sich darüber freuen, dass Syriens mörderische Mutter Krebs hat?« war am 9. August zu lesen.

Was ist eine mörderische Mutter? Die Legitimation, so etwas zu schreiben, geben sich die Springer-Leute selbst. Schließlich »freut« man sich ja noch nicht, sondern fragt erst einmal an, ob es erlaubt ist. Totschießen oder Totwünschen geht am besten mit Genehmigung. Oder auf Befehl. Und falls die Selbstreferenz nicht ausreicht, schieben die Meinungsbildner höhere Gewalt vor: »Ist das Gottes Strafe für Syriens mörderische Mutter?« war zu lesen.

Es wäre zu überlegen, diesen Müll zu ignorieren. Das kommt von Bild, also weg damit. Wer regt sich noch über Hetze in Boulevardzeitungen auf, zumal es anscheinend ein Übermaß an gesellschaftlichen Aufregerthemen gibt?

Nur: Wegschauen wäre falsch. Bild ist nicht »Blöd«, wie manche Leute das Flaggschiff des privaten Großverlages nennen. Im Gegenteil, dort sind kluge und meist erfahrene Redakteure am Werk. Was da im konkreten Fall an Menschlichkeit fehlt, wird mit Eifer und Pflichtgefühl kompensiert, wie es scheint. Die »Macher« wähnen sich in der Lage, das sogenannte gesunde Volksempfinden zu beeinflussen. Dabei verschieben sie die Grenzen des bislang politisch und moralisch Tolerierbaren. Die Springer-Leute machen das nicht allein, aber bilden den Vortrupp. Und mit solcherart kalkulierten Übergriffen vergiften sie die gesellschaftliche Kommunikation.

Trotz Rückgangs der Verkaufszahlen ist Bild ein medialer Meinungsführer. Vor diesem Hintergrund erst erschließt sich das Perfide der Ächtung Assads und seiner Angehörigen. Von der Sippenhaft zum Pogrom war es stets ein kurzer Weg, wie die Geschichte lehrt. Früher wünschte man dem Feind die Pest an den Hals, heute den Krebs. Medienleute sind in die Rolle jener Prediger geschlüpft, die einst den Mob aufgestachelt hatten.

So fällt es kaum auf, wenn moralische Haltlosigkeit ausgerechnet von einem Unternehmen gefördert wird, das für sich und seine Mitarbeiter hohe ethische Ansprüche postuliert. Diese werden von der Niedertracht solcher Sätze konterkariert, was offenbar nicht als Widerspruch betrachtet wird. Bekanntlich waren Scheinheiligkeit und Besserwisserei schon immer Markenzeichen deutscher Spießer. Genau das macht die Dämonisierung von zuvor als »Feind« definierten Personen und Gruppen so gefährlich.