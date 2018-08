Nachschlag: Doppelt beraubt

Der Monokultur geopfert: Regenwälder werden auch in Brasilien abgeholzt, um Platz für Sojaanbau zu schaffen (Barreiras, 6.2.2014) Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Staaten, die kaum oder gar keine Steuern auf Vermögen und Handel erheben, ziehen kriminelle Geschäftemacher an wie Limonade Wespen. Eine Studie aus Schweden will nun nachgewiesen haben, dass nicht nur Milliardensummen hinterzogen werden, auch der Raubbau an der Natur werde durch Steueroasen gefördert. Ein Beitrag des Deutschlandfunks in der Reihe »Forschung aktuell« griff am Dienstag die am selben Tag im Fachblatt Nature, Ecology and Evolution veröffentlichte Studie der Schwedischen Akademie der Wissenschaften auf. So sagte Forschungsassistentin Alice Dauriach dem Sender, dass in der Fischerei 70 Prozent der bei illegalen Fangaktivitäten erwischten Schiffe unter Flaggen von Steueroasen führen. Die Analyse von Kapitalströmen habe zudem ergeben, dass ebenfalls knapp 70 Prozent der Gelder im brasilianischen Sojaanbau und der Rinderzucht aus Steueroasen stammten. Ihre Existenz beraubt uns also nicht nur der Mittel für das Sozialsystem, sondern auch unserer materiellen Lebensgrundlage. (mb)