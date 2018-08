Kampfstadt für Bayern

Häuserkampfübung auf dem Trainingsgelände Hammelburg (2016) Foto: Gerhard Seuffert [Public domain], via Wikimedia Commons

Ein Flugplatz, eine U-Bahn, ein Stadion, 520 Häuser, ein Fluss mit Brücken und vieles mehr: Auf dem Truppenübungsplatz des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) Altmark im nördlichen Sachsen-Anhalt arbeiten Baufirmen gerade an den letzten Abschnitten von Schnöggersburg. Den Großteil der 6,5 Quadratkilometer großen Kriegsübungsstadt nach westlichem Modell hatte das Land als Bauherr bereits im letzten Oktober der Bundeswehr übergeben. Im Juni trainierten 2.000 Soldaten der deutschen, niederländischen und norwegischen Streitkräfte auf dem Gelände künftige Einsätze als »schnelle Eingreiftruppe« der NATO. Nun macht das bisher mit 140 Millionen Euro bezifferte Trainingsareal Schule in Bayern. Nach dem Vorbild von Schnöggersburg, wenn auch in kleinerem Format, soll jetzt das Übungsdorf Bonnland auf dem bayerischen Truppenübungsplatz Hammelburg zu einem urbanen Kampfgelände aufgerüstet werden.

Entsprechende Pläne gebe es, sie stünden aber noch am Anfang, bestätigte Andreas Hannemann, Kommandeur des Ausbildungszentrums Infanterie der Saaleck-Kaserne, bereits Ende Juli die seit einiger Zeit kursierenden Gerüchte. Der Nürnberger Zeitung sagte er: »Wir überlegen gerade, was wir machen können.« So sei das Übungsdorf, auf dem neben der Bundeswehr auch internationale Truppen trainieren, seit 1965 nicht erneuert worden. Künftig, erläuterte der Kommandeur weiter, solle Bonnland »moderne Siedlungsinfrastruktur abbilden, wie sie in heutigen Einsatzgebieten vorkommt oder vorkommen kann«. Das Areal müsse »die Aufgabe erfüllen, Soldaten für den urbanen Kampf vorzubereiten«.

Hannemann verwies auf die Kampfstadt Schnöggersburg in Sachsen-Anhalt. Für Bonnland wünsche er sich beispielsweise Industrieanlagen und eine Kanalisation, wie sie dort errichtet wurde. Das sei nötig, um »das Szenario vielschichtiger zu machen und die Soldaten bestmöglich für ihren Einsatz auszubilden«, erklärte er. Dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Peter Tauber (CDU) habe der Kommandeur den Bundeswehr-Plan bereits Mitte Juli zum »Tag der Infanterie« vorgestellt. »Es ist ein Projekt, über das man weiter reden muss«, lobte Tauber gegenüber der Zeitung. Eine Anfrage zu konkreteren Details der Pläne beantworteten die Verantwortlichen bis zum Redaktionsschluss nicht.

Bonnland war einst ein bewohnter Ort. Im Jahr 1895 errichtete das bayerische Kriegsministerium dort den Truppenübungsplatz und nutzte ihn für den Aufbau neuer Heereseinheiten. Im Jahr 1938 ließen die deutschen Faschisten das Militärareal erweitern. Ein Teil der Bewohner von Bonnland musste weichen. Später dehnte die Bundeswehr den Platz weiter aus. 1965 verließ der letzte Bewohner das Dorf. Seither proben dort Bundeswehr- und NATO-Truppen in den Gebäuden inklusive Schloss und Kirche den bewaffneten Häuserkampf. Das Militärgelände umfasst heute gut 40 Quadratkilometer.

Auch Kinder und Jugendliche lockt die Bundeswehr regelmäßig auf den Truppenübungsplatz Hammelburg, um sie für das Militär zu begeistern. Beispielsweise verbrachten im Mai zwei Dutzend 16- bis 18jährige vier Tage und Nächte in der dortigen Saaleck-Kaserne. Das Ausbildungszentrum der Bundeswehr hatte sie zu einem »Actioncamp« mit Trainingsbahn, Biwaklager und Besichtigung des Übungsdorfs Bonnland eingeladen, um sie »über Berufsmöglichkeiten zu informieren«. Schulklassen pilgern ebenfalls regelmäßig auf das Gelände. Wie beispielsweise am 11. Juni dieses Jahres: Die Minderjährigen ab einem Alter von 13 Jahren durften Uniform tragen, Fahrzeuge der Infanterie besichtigen und einem Rekrutierungsvortrag lauschen.

In der Altmark legt die Bundeswehr ebenfalls wert auf Öffentlichkeitsarbeit. Mit zahlreichen Gemeinden und Schulen hat sie »Partnerschaftsverträge« geschlossen, so auch mit der Grundschule Letzlingen. Die Sechs- bis Elfjährigen lädt sie regelmäßig zu diversen »Abenteuerveranstaltungen« wie einem »Sommerferienlager« ein. Das nächste Militärfest »für jung und alt« wird zur »Einheitsfeier« am 3. Oktober stattfinden. Dann könnte in Schnöggersburg neben den anderen Anlagen auch das »Elendsviertel« besichtigt werden. Dieser Tage wird gerade daran gebaut, wie GÜZ-Leiter Uwe Alexander Becker vergangene Woche informierte. »Ausrangierte Container stellen die Behausungen der Bewohner des Ghettos dar«, sagte er der Magdeburger Volksstimme. Hinzu kämen Autowracks und Feuertonnen. Das spiele bei Kriegseinsätzen häufig eine zentrale Rolle. Es könnten sich dort »Rebellen versteckt halten«. Kriegsgegner gehen davon aus, dass in Schnöggersburg auch trainiert werden soll, erwartete soziale Unruhen in Europa niederzuschlagen. Betreiber des GÜZ inklusive Schnöggersburg ist der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall.