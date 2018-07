»Eine neue Bewegung gegen die extreme Rechte ist nötig«

»Wir hatten damals den Eindruck, dass immer mehr Menschen uns unterstützten. Wir haben das positiv gesehen und gedacht, dass es eine gute Chance geben könnte, dass sich wirklich etwas ändern würde«: Gretchen und Rudi Dutschke während einer Demonstration (undatierte Aufnahme) Foto: picture-alliance / dpa

Anlässlich des 50. Jubiläums der sogenannten 68er-Bewegung haben Sie mit dem Titel »1968 – Worauf wir stolz sein dürfen« Ihre Sicht auf die damalige Zeit veröffentlicht. Worauf sind Sie denn stolz?

Ich bin stolz darauf, dass Deutschland durch uns demokratischer, bunter und interessanter und antiautoritärer geworden ist.

Zu Beginn der 68er-Bewegung war Deutschland tatsächlich autoritärer. Die alten Nazis waren noch in Amt und Würden. Also war es das Verdienst der 68er, dass es damals zu einem politischen Aufbruch kam?

Ja, absolut.

Was war für Sie persönlich der Grund, dass Sie sich der Bewegung angeschlossen haben?

Ich kam Anfang 1964 aus den USA nach Deutschland. In den USA war ich schon Teil der Beatniks gewesen. In Deutschland gab es damals ja noch keine wirkliche durchpolitisierte Bewegung. Eher Leute, wie in den USA, die sich als Anti-Establishment-Bewegung verstanden. Ich kam damals nach Berlin und lernte diese Menschen dort ziemlich schnell kennen. Damals trafen sich die meisten rebellischen Leute am Steinplatz in Berlin-Charlottenburg. Da bin ich damals hingegangen und habe dort dann gleich Rudi Dutschke kennengelernt. Er war damals noch in der »Subversiven Aktion«, aber noch nicht im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS.

Welche Erinnerungen an Rudi Dutschke sind heute die prägendsten?

Natürlich wie er zuhause mit uns, seiner Familie, war. Das habe ich als sehr intensiv erlebt. Er war ein Mensch, der gern versuchte, seinen Anteil an der Hausarbeit zu tun. Er liebte Kinder und wollte gerne mit ihnen zusammen sein. Er hat damals gelernt, Windeln zu wechseln und auch zu kochen. Das hat er alles sehr bereitwillig gemacht. Wir haben damals auch ganz praktisch versucht, ein kleines bisschen Gleichberechtigung im Alltag hinzubekommen. Das ist nicht immer gelungen, aber zumindest haben wir es versucht.

Ihr damaliger Mann galt als charismatische Persönlichkeit, sehr wortgewandt und durchweg politisch. Wie war denn der private Rudi Dutschke?

Natürlich hat er zuhause keine großen Reden gehalten. Er hat mit den Kindern gespielt. Er hat sich um den Haushalt bemüht und war im normalen Leben sehr freundlich und aufmerksam. Wenn er Leute mit Schwierigkeiten gesehen hat, ist er immer gleich hingesprungen und hat versucht zu helfen.

Oftmals werden Sie in der Presse und Öffentlichkeit darauf reduziert, die Frau an Dutschkes Seite gewesen zu sein. Was dabei nicht selten untergeht, ist ja, dass Sie durchaus eine eigene politische Persönlichkeit sind. Stört es Sie nicht, dass Sie oft als eine Art Anhängsel Dutschkes wahrgenommen werden?

Es stört mich schon. Inzwischen, wo Rudi so lange tot ist, ist eine solche Sicht natürlich sehr absurd. Nach Rudis Tod bin ich zum Teil aufgrund solcher Einstellungen wieder zurück in die USA gegangen. Als er noch lebte, also nach dem Attentat, waren wir ja auch nicht mehr in Deutschland, da war unser Leben auch ganz anders.

Das Attentat auf Ihren Mann dürfte der größte Einschnitt in Ihrem gemeinsamen Leben gewesen sein. Am 11. April 1968 hatte Josef Bachmann vor dem SDS-Büro am Kurfürstendamm mit dem Ruf »Du dreckiges Kommunistenschwein!« dreimal auf Ihren Mann geschossen und ihn zweimal in den Kopf und einmal in die linke Schulter getroffen. Ihr Mann erlitt lebensgefährliche Gehirnverletzungen, überlebte jedoch knapp dank einer mehrstündigen Operation. Wie groß war die Sorge, die Sie schon vor dieser feigen Attacke um ihren Mann hatten? Oder kam das Attentat für Sie überraschend?

Nein. Für mich war das nicht überraschend. Es herrschte eine Pogromstimmung. Es gab schon zuvor Angriffe gegen Rudi. Gegen mich nicht, aber gegen unser Haus. Dort wurde mit Fäkalien geschmiert oder es wurden Parolen hinterlassen. Deswegen hatte ich Angst.

Hatten Sie denn Möglichkeiten, sich zu schützen? Oder haben das Genossinnen und Genossen übernommen? Die Polizei dürfte Ihnen ja kaum geholfen haben ...

Nein. Geschützt wurden wir überhaupt nicht. Aber wir sind oft in den letzten Monaten vor dem Attentat umgezogen, als eine Art Schutz, dachten wir.

Viele alte Nazis waren zum damaligen Zeitpunkt noch immer auf Ihren früheren Posten, in Politik, Justizapparat, bei der Polizei und in den Geheimdiensten. Wie groß war damals Ihre Angst, dass sich die Nazis zurück an die Macht putschen könnten und es zu einem neuen Faschismus kommen könnte?

Nein, das haben wir nicht gedacht. Für uns war es mehr das Gefühl, dass wir die Nazigeschichte überwinden könnten. Also, dass wir die Menschen überzeugen könnten, dass sie eingefleischte Nazidenkweisen ablehnen müssten, und dass die alten Nazis aus ihren hohen Stellungen verschwinden müssten. Einige gingen ja später in den Untergrund, auch aufgrund des Attentats auf Rudi. Besonders nach den am 30. Mai 1968 beschlossenen Notstandsgesetzen hatten einige Linke jedoch tatsächlich Angst, dass die Nazis versuchen könnten, die Macht wieder an sich zu reißen. Aber das war eine Minderheit. Rudi gehörte nicht dazu. Wir hatten damals eher den Eindruck, dass immer mehr Menschen uns unterstützten. Wir haben das positiv gesehen und gedacht, dass es eine gute Chance geben könnte, dass sich wirklich etwas ändern würde. Viele teilten unsere Ansicht. Es ging aber einigen zu langsam, weshalb sie sich dann in den K-Gruppen organisierten und die ganze antiautoritäre Idee ablehnten. Das betrachteten wir als Katastrophe.

Wie war denn Ihr Verhältnis zu den traditionellen Kommunisten aus der KPD bzw., nach deren Verbot 1956, zur 1968 gegründeten DKP?

Wir waren nach dem Attentat einige Zeit nicht in Deutschland. Aber als Rudi Mitte der 1970er Jahre zurückkam, waren die DKP-Leute sehr böse zu Rudi. Sie haben ihm gedroht, ihn an die Wand zu stellen. So etwas haben sie damals gesagt.

Mit welcher Begründung?

Ich denke, er war ihnen zu antiautoritär und zu demokratieorientiert.

Die Ermordung Benno Ohnesorgs kann als Fanal für die gesamte linke Bewegung gelten.

Infolgedessen fingen wir an zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Auch die Illegalität wurde diskutiert, jedoch ging es zunächst nicht darum, im Untergrund zu verschwinden. Erst nach dem Attentat auf Rudi.

Es gründeten sich ja auch militante Zusammenschlüsse, wie die Bewegung 2. Juni oder auch die Rote Armee Fraktion (RAF). Wie war Ihr Verhältnis zu diesen Gruppen? Hatten Sie klammheimlich Sympathie, oder ist der Weg in den Untergrund von Ihnen total abgelehnt worden?

Wir haben den Weg in den Untergrund als große Gefahr für die antiautoritäre Bewegung gesehen. Unsere Bewegung könnte dadurch zerstört werden, weil sich die Bevölkerung noch stärker gegen uns stellen könnte, fürchteten wir damals. Und so ist es ja auch geschehen. Rudi kannte ja einige von den Leuten und hatte damals noch versucht zu überzeugen, diesen Weg nicht zu gehen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Er stieß auf taube Ohren.

Haben Sie, auch wenn Sie den Weg der militanten Gruppen nicht richtig fanden und ihn abgelehnt haben, denn verstehen können, warum sich Menschen dafür entschieden haben?

Wenn man wirklich gedacht hat, dass sich die Gesellschaft wieder schnellen Schrittes in Richtung Faschismus bewegt, dann wäre es vielleicht logisch, in den Untergrund zu gehen. Als zu Beginn der 1930er Jahre erkennbar war, dass die Faschisten die Macht an sich reißen würden, war man nicht sonderlich gut für die Illegalität organisiert und konnte dem so kaum etwas entgegensetzen. Zu unserer Zeit war aber deutlich zu sehen, dass eine solche Situation nicht bevorstand. Das war eine falsche Einschätzung der damaligen Gesellschaft.

Hatten Sie später noch Kontakt zu Leuten, die in den Untergrund gegangen sind?

Nein, nur mit Leuten von den K-Gruppen. Ich habe mich vor einigen Jahren mal mit Christian Semler getroffen, der damals ein guter Freund von Rudi war. Nachdem er jedoch in die KPD-AO gegangen war, ist das Tischtuch zwischen den beiden jedoch erstmal zerrissen. Später haben sie sich wieder angenähert.

Die 68er-Bewegung ist nicht getrennt vom Vietnamkrieg zu betrachten. Wie wichtig wäre eine starke Friedensbewegung heutzutage für Sie?

Gretchen Dutschke in ihrem Wohnzimmer in Berlin (Januar 2018) Foto: Gregor Fischer/dpa

Ich denke, dass es heute viele Bewegungen gibt. Auch eine Friedensbewegung. Die Friedensbewegung ist sehr wichtig, aber auch die Umweltbewegung und die antirassistische Bewegung. Diese Bewegungen agieren jedoch heutzutage getrennt. Ich denke, das ist ein Fehler. Das war früher übrigens die wichtige Rolle, die der SDS gespielt hat. Er hat alle Bewegungen zusammengeführt, und selbst Leute konnten mitmachen und sich vernetzen, wenn sie nicht Mitglied des SDS werden wollten. So etwas fehlt heutzutage, also diese Vernetzung und eine Art Überbau für viele kleine fortschrittliche Bewegungen.

Viele der Personen, die sich damals für den sogenannten Marsch durch die Institutionen entschieden haben, sind am Ende eher in deren Allerwertesten gelandet. Prominentes deutsches Beispiel dürfte wohl Joschka Fischer gewesen sein …

Der »lange Marsch durch die Institutionen« war ja ein Konzept von Rudi. Er hat gemeint, dass es ein langer Weg werden würde, bis die grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen würden durchgesetzt werden können. Deswegen war der Marsch durch die Institutionen an sich richtig. Problematisch wird es nur, wenn dabei außer acht gelassen wird, die globalen Konzerne, die nur auf Ausbeutung von Mensch und Natur aus sind, in ihre Schranken zu weisen.

War der Marsch durch die Institutionen aus Ihrer Sicht denn erfolgreich?

An sich war er schon erfolgreich. Es gab und gibt jedoch auch immer Rückschläge. Und Verbesserungen waren und sind immer notwendig. Das Ziel, die kapitalistische Gesellschaft mit ihren Gesetzen von Profit und Wachstum, die die Umwelt zerstört, zu überwinden, wurde nie erreicht. Aber es war unsere Auffassung, dass man in einzelnen Schritten dahin kommen könnte. Die Institutionen haben sich damals schon geändert, sie sind teils demokratischer geworden. Vieles, was wir erreicht hatten, wurde jedoch auch schon wieder zurückgenommen. Man darf jedoch so erfolgreiche Bewegungen wie die Frauenbewegung nicht vergessen. Sowohl in den sogenannten K-Gruppen, aber auch im Untergrund wurden die antiautoritären Idealen ja total negiert. Jedoch hat die Frauenbewegung unsere antiautoritäre Richtung weitergetragen. Etwa durch die Kindererziehung, oder auch den Kampf gegen den Paragraphen 218, der Abtreibungen unter Strafe stellt. Das waren wichtige, nicht zu unterschätzende Punkte für die antiautoritäre Bewegung.

Aber im Augenblick ist die politische Situation wieder schlecht und wir brauchen wieder eine Bewegung.

Also eine Art Neuauflage der 68er, oder wofür plädieren Sie?

Eine solche Bewegung müsste sich natürlich mit den heutigen Problemen beschäftigen. Einige große Punkte wie die Sicherung des Friedens und der Umweltschutz sind die gleichen geblieben. Andere wie der zunehmende Rassismus, der Hass und der Nationalismus, der aktuell verbreitet wird, sind weitestgehend wieder neu hinzugekommen.

Es wirkt ja ein wenig, als habe sich die Zeit wieder zurückgedreht. Mittlerweile sitzt wieder eine ganze Fraktion völkisch-nationalistischer Abgeordneter im Bundestag und wettert gegen ein »rot-grün-versifftes 68er-Deutschland«. Was löst das bei Ihnen aus?

Ich finde das schrecklich. Das sollte ein Weckruf an alle sein, dass man gegen die Rechten kämpfen muss!

Hätten Sie es denn für möglich gehalten, dass eine rechte Partei wieder derart stark in Deutschland werden könnte?

Erst einmal nicht. Aber auf der anderen Seite erleben wir derlei ja auch in den USA, aber auch in Europa. In Polen, Frankreich, Ungarn und dem als liberal geltenden Dänemark sind die Rechten ja noch stärker als in Deutschland und sind teils auch an der Regierung beteiligt. Man sieht, dass es nötig ist zu kämpfen, immer weiterkämpfen, um die Rechten und Rassisten zurückdrängen.

Gehen Sie eigentlich selbst noch demonstrieren?

Ja, ich gehe selbst noch hin und wieder demonstrieren.

Und wofür, oder wogegen?

Das letzte Mal habe ich, weil ich Amerikanerin bin, gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Man sieht ja, was er auch für einen Einfluss auf Europa hat.

Sind Sie vor dem Hintergrund des stetigen Erstarkens der extremen Rechten in Sorge um Europa?

Ja, ich finde das sorgenvoll. Wir brauchen eine neue Bewegung gegen die extreme Rechte und deren Unkultur des Hasses.

Zu einem anderen Thema: Bereits 1996 haben Sie ein Buch mit dem Titel »Wir hatten ein barbarisch schönes Leben« veröffentlicht, in dem Sie Ihr Leben mit Rudi beschreiben. Bleiben Sie heutzutage in der Rückschau dabei? Hatten Sie »ein barbarisch schönes Leben«?

Mit Rudi hatte ich das. Ja.

Welche Ziele und Pläne haben Sie noch für die Zukunft?

Im Augenblick halte ich es für nötig, so viele Menschen wie nur möglich dazu zu bewegen, eine neue außerparlamentarische Bewegung an den Start zu bringen. Die jungen Leute müssen überzeugt werden, dass das notwendig ist. Meine Unterstützung hätten sie.

Was können junge Leute von der 68er-Bewegung lernen?

Dass es sich lohnt zu kämpfen. Sie können lernen, dass es sich lohnt, sich für seine Ziele einzusetzen. Wer kämpft, kann Missstände ändern. Man muss dabei nur beachten, dass man schnell enttäuscht werden kann, wenn man seine Ziele zu hoch steckt. Aber man darf diese auch nie aufgeben.

In Berlin wurde am 30. April 2008 ein Stück der Kochstraße in direkter Nähe zur Axel-Springer-Zentrale nach Ihrem Mann benannt. Erfüllt Sie das mit Genugtuung?

Ja. Es ist jedoch ein großes Problem, dass in den Schulen noch immer nichts zur 68er-Bewegung und den damaligen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen gelehrt wird. Das muss geändert werden. Die jungen Leute müssen auch in den Schulen erfahren, dass sie eine Geschichte haben, auf die sie stolz sein können. Die deutsche Geschichte endete nicht mit dem Holocaust. Alles was danach kam, der Kampf gegen die alten Nazis, die Aufarbeitung der Geschichte und der Kampf für Demokratisierung aller Bereichen der Gesellschaft, das alles darf nicht vergessen werden. Und darum ist es ein schlimmer Fehler, dass dieses Kapitel deutscher Geschichte bisher nicht gelehrt wird.

Hat sich eigentlich jemals ein Vertreter des Staates oder der Bild bei Ihnen für die Hetze gegen Sie und Ihren Mann entschuldigt?

Nein. Immerhin hat der Staat ihm ein Ehrengrab genehmigt.

Hätten Sie es erwartet, oder hätten Sie sich über eine Entschuldigung gefreut?

Nein, von Bild hätte ich das auch nicht erwartet.