Geist der Mäßigung

Montesquieu war ein Kritiker des Absolutismus, doch der Aufstand des Volkes war ihm ein Graus (Karikatur aus der Zeit der Französischen Revolution: Der Dritte Stand trägt den Klerus und den Adel) Foto: Gemeinfrei via Wikimedia Commons

In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag von Alfred J. Noll der umfangreiche Band »Absolute Mäßigung. Montesquieu und sein L’ esprit des loix«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor einen Auszug aus der Einführung des Buches. (jW)

Mais, dès que vous entrez dans un

raisonnement, il faut laisser l’autorité.

Sobald man aber zu denken beginnt,

muss man auf Autoritäten verzichten.

(Montesquieu)

Jeremy Bentham (1748–1832) spricht es drastisch-poetisch aus: »Locke – trocken kalt, schleppend und ermüdend, er wird für immer leben. Montesquieu – rasch brillant, prächtig und berückend, er wird sein Jahrhundert nicht überleben«.¹ Kaum eine Prognose war je fehlerhafter. Bentham hat sich nicht nur hierin getäuscht.

Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (1689– 1755) irrlichtert mit seiner berühmten Lehre von der Gewaltenteilung seit gut einem Vierteljahrtausend durch alle staatspolitischen Schriften Europas und der Welt. Spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aber ist erreicht, was er programmatisch formulierte: Seine Lehre hat sich in die staatlichen Institutionen der »zivilisierten Nationen« eingeschrieben. »Montesquieu is buried under his own triumphs«², das gilt gerade in den USA, wo er mitunter als Säulenheiliger verehrt wird.

Bekämpfer des Despotismus

Und tatsächlich sieht es so aus: Konstitutionalismus, Schutz der bürgerlichen Freiheiten, Abschaffung der Leibeigenschaft, gesellschaftlicher und ökonomischer Fortschritt bei Anerkennung nationaler und regionaler Traditionen und die (zumindest auf dem Papier bekundete) Mäßigung der Regierungsgewalten lassen sich allesamt auf sein Werk beziehen. Montesquieu bietet allen etwas: einen gemäßigten Universalismus, der für die zivilisierten Völkern das allen Gemeinsame postuliert und ihnen doch ihre Eigenheiten lässt. Gewaltenteilung muss für alle gelten, und doch können wir mit Montesquieu jeweils auf unsere Besonderheiten stolz sein. Er lässt dem Eigenen Raum. Kein vernünftiger Mensch zweifelt daran, dass es auf absehbare Zeit nicht eine Verfassung für alle geben kann: »Es ist daher richtiger zu sagen, dass die Regierungsform dann am besten der Natur entspreche, wenn deren Eigenart dem Wesen des betreffenden Volkes am meisten angepasst ist (...) Sie (die Gesetze) müssen dem Volk, für das sie geschaffen sind, so genau angepasst sein, dass es ein großer Zufall wäre, wenn sie auch einem anderen Volk angemessen wären« (De l’esprit des lois, Buch I, Kap. 3). Und dennoch hält er an bestimmten Universalien fest, die für alle in allen Ländern gelten sollen. Wie bringt Montesquieu das Besondere und das Allgemeine unter einen Hut?

Gewiss sind Montesquieus Fehler und Irrtümer offensichtlich, seine Klischees längst entlarvt, seine Stereotype erkannt. Geschadet hat ihm dies aber nicht. Jedoch die liberalen Aspekte seiner Lehre, die Verteidigung individueller Freiheit und die Unverletzlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz sind »zu Gemeinplätzen der liberalen Rhetorik herabgesunken«; er ist »ein verehrter Vorfahr, eine erstarrte augusteische Gestalt in römischer Toga, nicht mehr«.³ Auf seinem Sockel steht er, Ehre und Ruhm mit einer Anmutung von Ironie genießend, noch aufrecht. Ein wahrheitsgemäßeres Bild scheint er uns aber zu geben, wenn er in sich gekehrt, den Kopf gesenkt dasteht wie vor dem Justizpalast in Bordeaux.

Montesquieus Ruhm beruht auf der inhaltlichen und stilistischen Ambivalenz seines Werkes. Die schöne Vorstellung von der gemäßigten Herrschermacht hat sich zwar in den letzten 250 Jahren nicht halten lassen. Die Herrschenden machten noch zu allen Zeiten, was ihnen jeweils notwendig schien, um ihre Herrschaft aufrecht zu halten. Und doch rühmten sich fast alle Herrscher, immer nur zu tun, was sich aus der Natur der Dinge notwendig ergäbe. Vor weit über 100 Jahren schreibt der Sprach- und Stilforscher Eduard Engel: »Was er als Staatsmann gewesen, gehört der ganzen Welt, nicht bloß Frankreich an. Er ist der schriftstellerische Begründer des konstitutionellen Staatswesens auf dem Festland gewesen, der Bekämpfer des Despotismus, der Sklaverei, der Folter, der Inquisition des grausamen Strafgesetzbuches, der päpstlichen Übergriffe. Aber all das erregt heute zum Glück nur noch unsere geschichtliche Teilnahme, denn was Montesquieu vor 150 Jahren gelehrt, ist längst zur selbstverständlichen Voraussetzung europäischer Staatsmannschaft geworden. Sein Verdienst bleibt darum zwar das gleiche, aber die Wirkung seiner Schriften für die Gegenwart ist abgeschwächt, weil der Widerstand feindlicher Gedanken nachgelassen, ja fast ganz aufgehört hat. Montesquieus ›Persische Briefe‹ und ›Geist der Gesetze‹ können nur in Russland und in der Türkei für die Regierenden gefährlich werden; in den politisch freien Ländern sind sie zu geschichtlichen Urkunden der Freiheitsentwicklung geworden.«⁴

Ein sperriges Werk

Ist alles, was Montesquieu geschrieben, heute nicht mehr als bloß noch eine »geschichtliche Urkunde«? Sollten wir uns mit dem Baron aus der französischen Provinz nur noch befassen, um Zeugnis von unserem archivarischen Fleiß abzulegen? Warum Montesquieu?

Die in fast allen Verfassungen der Moderne aufgegriffene sogenannte Gewaltenteilung, die erst seit Montesquieu bekannt gewordene Forderung also, dass im Freiheitsinteresse der Bürger wie im Handlungsinteresse des Staates eine Arbeitsteilung zwischen der Legislative (puissance législative), der Exekutive (puissance exécutrice) und der Judikative (puissance de juger) anzustreben sei, lässt sich nicht wegdisputieren. Sie ist ein geschichtlicher Realfaktor geworden. Ein Endpunkt der staatspolitischen Entwicklung wird damit aber nicht beschrieben. Schon Rousseau hat heftig gegen die Gewaltenteilung polemisiert und eine ungeteilte Volkssouveränität propagiert. Und mit Montesquieu können wir es ja durchaus für möglich halten, dass auch die Gewaltenteilung eines Tages ein Ende finden wird: »Wie alle menschlichen Dinge ein Ende haben, so wird der Staat, von dem wir handeln, seine Freiheit verlieren, er wird untergehen« (De l’esprit des lois, XI, 6). Alles was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Auch und gerade Montesquieu ist aus seiner Zeit heraus zu verstehen.

Montesquieu hinterlässt ein sperriges Werk. Seine »Persischen Briefe« (1721) und seine »Römer« (1734) sind aus einem Guss, aber der »Geist der Gesetze« (1748) ist ohne System, stellenweise nur fragmentarisch und in jeder nur erdenklichen Hinsicht unübersichtlich. »Großartig die Fülle der Thesen und Beispiele, faszinierend die monumentale Anlage des Ganzen. Und doch: unversehens mischt sich in das Gefühl des Lesers etwas Unbefriedigtes, die vielen Elemente der Wahrheit ergeben kein geschlossenes Bild, die Synthese ist nicht gelungen. Woran liegt das? (…) Montesquieu ist jedesmal von seinem Stoff so ergriffen, dass er stets das dominieren lässt, woran er gerade arbeitet, und so keines.«⁵ Mag man über die Originalität so mancher seiner Gedanken streiten, diese Form der Darstellung ist jedenfalls Montesquieus originäre Innovation.

Altes und Neues

Der »Geist der Gesetze« bildet eine Zäsur. Montesquieu negiert die überkommene, scholastische Rechtstheologie und versetzt ihr einen dauerhaft wirksamen Schlag. Ganz richtig schreibt Paul Hazard: »Den göttlichen Ursprung der Gesetze will Montesquieu nicht behandeln; er ist nicht Theologe, sondern politischer Schriftsteller; er untersucht die verschiedenen Religionen der Welt nur in bezug auf das Gute, das sich für die staatsbürgerlichen Verhältnisse daraus gewinnen lässt – mag er nun von der Religion sprechen, die ihre Wurzeln im Himmel hat, oder von der, die in der Erde wurzelt; er weiß, dass in seinem Buche Dinge stehen, die nur bei einer menschlichen Art zu denken völlig wahr sind. Aber gerade diese Erklärung, dies Ausschließen theologischer Fragen, die Vorsicht, die er sich angelegen sein lässt, der Nachdruck, mit dem er in seinem ganzen Werke auf die ärgerlichen Folgen hinweist, die im Laufe der Geschichte jedesmal eingetreten sind, wenn die Vertreter der göttlichen Gewalt in das weltliche Gebiet übergreifen wollten, dies alles enthüllt deutlich den Untergrund seines Denkens. Er sanktioniert die Trennung des Naturrechts vom göttlichen Recht.«⁶

Aber in vielerlei Hinsicht bleibt Montesquieu altmodisch. Es kann sowenig einen Zweifel daran geben, dass er zwar ein Ahnherr vieler moderner Verfassungen ist, wie es geleugnet werden kann, dass er »im übrigen noch ein Verfechter ständischer Privilegien und Befürworter sozialer Unterschiede gewesen« ist.⁷ Aber ganz unbestreitbar hat er sich daran beteiligt, die Jurisprudenz aus einer Offenbarungsdisziplin in den Rang einer rational zu betreibenden Erfahrungswissenschaft zu erheben. Erst Montesquieu stellte sich mit großer Entschiedenheit dem Problem, wieso in der Welt zeitlich und räumlich verschiedene Rechtsordnungen voller entgegengesetzter Legalitäten existieren. Zur Beantwortung dieser Frage scheinen ihm keine theologisch verbrämten, sondern ausschließlich rechtssoziologische, auch materialistische Argumente tauglich. Ihm zufolge gilt, dass, wenn es denn einen Gott gibt, dieser notwendig gerecht sein müsse, denn sonst wäre er das schlechteste und unvollkommenste Wesen (83. Perserbrief). Deshalb hat er in seiner Naturgeschichte der Gesellschaft niemals nach den Spuren von unergründlichen Absichten eines undurchsichtigen Gottes gesucht, sondern immer nur danach, welche sich verändernden Lebensbedürfnisse und -interessen von Menschen die Unterschiede in Raum und Zeit ergeben und eine rationale Begründung ermöglichen. Er gab dem geographischen Milieu, dem Klima zwar Vorrang (De l’esprit des lois, XIV-XVII), niemals aber hätte er abgestritten, dass zu den objektiven Bedingungen des materiellen Lebens auch die Lebens- und Produktionsverhältnisse zählen: »Die Gesetze stehen in sehr enger Beziehung zu der Art und Weise, wie die verschiedenen Völker sich ihren Unterhalt verschaffen« (De l’esprit des lois, XVIII, 8). Es sind auch für Montesquieu letztlich die Produktions- und Lebensbedingungen, die – durch das Klima präformiert – eine konkrete Gesellschaft charakterisieren.

Kein Freund des Volkes

Montesquieu ist für die Aufklärung von durchgreifendem Einfluss. Er geht analytisch vor, er ist wesentlich positivistisch orientiert. Er ist nicht radikal. Das »Wesen des Rechts« ist ihm, anders als den großen Naturrechtlern und Vertragstheoretikern Althusius, Grotius, Spinoza, Hobbes oder Pufendorf, reichlich einerlei. Statt der aprioristischen Konstruktion der Begriffe analysiert er tatsächliche Gegebenheiten und sucht dennoch nach Prinzipien. An die Stelle der Fragen nach dem metaphysischen Wesensgrund setzt er die Frage nach den Erscheinungen selber, ihren Ablauf und ihre Verknüpfung. Seine, wenn man so will, »genetische« Theorie des Rechts, die ihren Gegenstand in die allgemeinsten natürlichen Zusammenhänge physikalischer, geographischer, anthropologischer, psychologischer Art eingliedert, ist auf die Ableitung gesetzlicher Zusammenhänge gerichtet. Das schließt Folgerungen für die Neugestaltung der Dinge nicht aus.

Was Montesquieu über das Ideal der Verfassung sagt, ist immer strenge Kritik der damaligen französischen Verfassung. Und diese Kritik ist neu, sie ist ungewohnt, sie ist wegweisend: Montesquieu bereitet mit dieser Kritik die Französische Revolution vor. Sein Werk »brach aus wie der erste Fanfarenstoß der Revolution«, schrieb Joseph Fabre.⁸ Montesquieu erschüttert den Glauben an die Unbedingtheit der herrschenden Gewalten, indem er der Überzeugung von der Relativität des geltenden Rechts den Weg bereitet. Er spürt die Last des Absolutismus auf seinen Schultern, vor sich aber sieht er den Aufstand des Pöbels – und der ist ihm ein Graus wie wenig anderes. Das Volk, das an den Siegen König Heinrichs IV. so entscheidenden Anteil genommen hatte, ist zu Zeiten Montesquieus dem politischen Kräftefeld fast gänzlich entschwunden und verliert sogar die ideologische Stellung, die ihm erst wieder die oppositionellen Schriftsteller nach Montesquieu einräumen werden. Kardinal Richelieu (1585–1642) scheute sich nicht, die Angehörigen der niederen Stände zu vergleichen mit den »Maultieren, die an Lasten gewohnt durch eine lange Ruhezeit mehr abgenutzt werden als durch die Arbeit«.

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (getauft am 18. Januar 1689 auf Schloss La Brède bei Bordeaux, gestorben am 10. Februar 1755 in Paris) Foto: Gemeinfrei via Wikimedia Commons

Aus dem politischen Sprachgebrauch, ja aus der französischen Sprache, sind am Ende des 17. Jahrhunderts die Worte »Vaterland«, »Menschheit« oder »Menschenrechte« fast schon verschwunden. Nur bei Jean de La Bruyère (1645–1696) heißt es mit einigem Mitgefühl über die Landbevölkerung, diese gleiche »gewissen wilden Tieren, Männchen und Weibchen, auf dem Felde verstreut, schwarz vor Schmutz und doch zugleich fahl, von der Sonne verbrannt, an die Scholle geheftet, die sie mit unbeweglicher Hartnäckigkeit um- und umkehren. Sie haben etwas wie eine menschliche Stimme, und wenn sie sich auf den Füßen aufrichten, zeigen sie ein menschliches Gesicht«.⁹

Nicht solitär

Montesquieu hat keinen besonders interessierten Blick für dieses Elend, auch wenn er es nicht übersehen kann. Mit Voltaire, Hume oder auch Adam Ferguson gehört er der monarchisch gesinnten Aufklärung an, mit den radikalen Aufklärern Helvétius, D’Holbach und Diderot eint ihn zwar die Zeitströmung mit dem entschiedenen Votum für die Abschaffung des Adels, für deren Materialismus und ihrem Eintreten für Gleichheit hat er aber wenig im Sinn. Und dennoch: Wir widmen unser Interesse nicht zuletzt einem Mann, der – wie verstaubt klingt das heute! – eine große Sehnsucht hatte nach »diesem umfassenden Wohlwollen und der großen Fähigkeit zu lieben, die alle Menschen verbindet«. Und wir bleiben uns bewusst, dass die aufklärerische Geisteshaltung mit ihrem Rekurs auf eine menschliche Natur und auch der Materialismus nicht bürgerlicher Exklusivbesitz waren, sondern begleitet wurden etwa von Jean Mesliers materialistisch kommunistischem »Testament« (1762), das seit Anfang der 1730er Jahre zirkulierte, u. a. von Voltaire verstümmelt kolportiert, lange bevor Helvetius’ Werk »De l’esprit« (Vom Geiste, 1758) erschien. Und dass auf Montesquieus »Geist der Gesetze« als kommunistische Replik Étienne-Gabriel Morellys »Code de la nature, ou le véritable esprit de ses loix, de tout temps négligé ou méconn « (Gesetzbuch der Natur oder der wahre Geist ihrer allzeit missachteten oder verkannten Gesetze, 1755) folgte, dass Simon Nicolas Henri Linguets »Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société« (Theorie der bürgerlichen Gesetze, oder Grundprinzipien der Gesellschaft, 1767) den bourgeoisen Geist der Gesetze als Rechtfertigung des Eigentums der Reichen zwecks Ausbeutung der besitzlosen Lohnarbeiter denunzierte.

Montesquieu ist nicht allein auf weiter Flur, wenngleich heute beinahe nur an ihn erinnert wird. Während des gesamten 18. Jahrhunderts brodelt es in Frankreich. Zur Zeit Montesquieus kursieren im ganzen Land und vor allem in Paris eine Unzahl von Pamphleten, kleine Bücher und Broschüren, und die Gesamtzahl dieser Werke liegt höher als die der Werke von Voltaire, Montesquieu und Rousseau. Dennoch hat gerade Montesquieu weit über seine Zeit hinaus Wirkung. Und wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann nicht vordergründig deshalb, weil es darum ginge, Montesquieu »zu verstehen« – vielmehr wird die Auseinandersetzung mit Montesquieu heute wesentlich darin bestehen müssen, »bestimmter in Erfahrung zu bringen, was gegenwärtig nicht mehr möglich ist«, wie das Hans Blumenberg in Hinsicht auf das Werk von Marcel Proust einmal notiert hat.¹⁰ Montesquieu ist uns eben deshalb auch geschichtlich-politische Kontrasterfahrung, die uns zur Skepsis gegenüber dem eigenen politischen Wohlgefallen führen kann.

Von Napoleon rehabilitiert

Als im Jahr 1946, unmittelbar nach der Befreiung vom Faschismus, die Veranstalter des Kongresses »Rencontres Internationales de Genève« versuchten, eine Bilanz des europäischen Geistes der Nachkriegskultur aufzustellen, formulierte Georg Lukács die historischen Wurzeln der Krise des »europäischen Geistes« in vier großen Fragenkomplexen: die Krise der Demokratie, des Fortschrittsgedankens, des Glaubens an die Vernunft und schließlich des Humanismus. Montesquieu hat uns bis heute Wichtiges zu all diesen Themen zu sagen.

In der Französischen Revolution wird er zur Persona non grata, nachdem der »Geist der Gesetze« schon zuvor »la Bible de l’opposition rétrograde« (die Bibel der rückwärtsgewandten Opposition) war.¹¹ Montesquieus Grab wird verwüstet. Erst nach der Französischen Revolution kommt er wieder zu unbestrittenem Ansehen. Es ist Napoleon, der eine deutliche Affinität zu dessen Werk zeigt. Napoleon hat vieles, was Montesquieu niemals gedacht oder gar geschrieben hätte; er hat aber auch vieles nicht, was Montesquieu kennzeichnete: »Der materialistische Aufklärer Napoleon fühlt sich als Katholik, und damit langt sein Wesen rückwärts und vorwärts in die Zeit über das 18. Jahrhundert hinaus. Sein Katholizismus ist Staatlichkeit und Einordnung, ist Klassik und Traditionalismus. Etwas davon ist mitten im 18. Jahrhundert zu spüren, bei Montesquieu, der im Esprit des Lois weder kirchenfeindliche noch auch nur tolerante Gesinnungen äußert, vielmehr für die Einheitlichkeit der Staatskirche eintritt. Aber um soviel absolutistischer Napoleons Staatsidee ist als die des wägenden Montesquieu, um soviel entschiedener hält er auch zum Katholizismus«.¹² Montesquieu schreibt in seiner Zeit. Und er schreibt vor dem Hintergrund einer durchaus ambivalenten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.

